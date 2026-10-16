Beindul a futball-nagyüzem a topligákban: fontos meccs vár a Barcelonára, előre menekülne a Manchester United

Ezen a hétvégén az európai topligák óriási rangadókat kínálnak: a hibátlan Barcelona Sevillában vizsgázik, az olasz élmezőnyben sorsdöntő csatákat vívnak, a Bundesligában pedig a Bayern München az RB Leipziget fogadja. Az angol bajnokságban is bőven akad izgalom, a Leeds–Manchester United párharc és az Arsenal idegenbeli fellépése is kiemelt figyelmet kap.

A 2026. október 16. és 18. közötti hétvégén egymást érik a futballcsemegék az európai topligákban. A spanyol élvonalban a listavezető FC Barcelona továbbra is hibátlan, mind a nyolc bajnokiját megnyerte, 24 ponttal áll az élen, és a Real Betis vendégeként szeretné folytatni veretlen sorozatát.

Az olasz Serie A-ban a Juventus–Lazio rangadó ígéri a hétvége legnagyobb csatáját, míg a német Bundesligában a Bayern München hazai pályán csap össze az RB Leipziggel. A Premier League-ben az élmezőny és a gödörben lévő nagycsapatok egyaránt reflektorfénybe kerülnek, az éllovas Manchester Citytől a nehéz időszakot átélő Manchester Unitedig.

La Liga – Betishez látogat a hibátlan Barcelona

A spanyol bajnokság hétvégi programjának csúcspontja a szombat esti Real Betis–FC Barcelona rangadó lesz, amelyet 18:30-kor rendeznek Sevillában. A katalánok történelmi formában vannak: nyolc bajnokiból nyolc győzelemnél járnak, és magabiztosan vezetik a tabellát 24 ponttal.

A Betis sem ígérkezik könnyű ellenfélnek. A hazaiak remek szériában vannak, az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek, és 19 ponttal a harmadik helyen állnak. A két csapat legutóbbi, májusi bajnokiján a Barcelona 3–1-re győzött a Camp Nouban.

Vasárnap 21:00-kor a Real Madrid is pályára lép, hazai pályán a Sevilla FC ellen. A királyi gárda hat győzelemmel és két vereséggel a negyedik helyen áll, és otthon nem nagyon engedheti meg magának a pontvesztést. A vendégek vegyes formában érkeznek, legutóbb vereséget szenvedtek.

A forduló további meccsei:

RC Deportivo - Levante (péntek, 21:00)

Espanyol - Atletico Madrid (szombat, 14:00)

Villarreal CF - Elche CF (szombat, 16:15)

Valencia CF - Athletic Club (szombat, 21:00)

CA Osasuna - Racing Santander (vasárnap, 14:00)

RC Celta - Deportivo Alavés (vasárnap, 16:15)

Malaga - Real Sociedad (vasárnap, 18:30)

Serie A – Juventus–Lazio csúcsrangadó Torinóban

Az olasz bajnokság hétvégéjének kiemelkedő mérkőzése a vasárnap 20:45-kor kezdődő Juventus–Lazio összecsapás lesz Torinóban. A táblázat második helyén álló Lazio 16 ponttal, öt győzelemmel és egy döntetlennel érkezik, és az utolsó négy bajnokiját egyaránt megnyerte.

A Juventus 11 ponttal a hatodik helyen áll, formája azonban ingadozó. A felek legutóbb februárban találkoztak, akkor 2–2-es döntetlen született, most viszont mindkét csapat kifejezetten győzelemre készül.

Szombaton 18:00-kor a Bologna fogadja az éllovas Inter Milant. A milánóiak 16 ponttal vezetik a tabellát, az utolsó öt meccsükből négyet megnyertek. A Bologna számára létfontosságú lenne a pontszerzés, hiszen hat fordulót követően mindössze öt ponttal áll. Májusi találkozójukon 3–3-as döntetlen született, ami jelzi, hogy a hazaiak képesek meglepetést okozni. A Serie A aktuális állását és a hétvégi eredményeket a Sportonline oldalán követheted.

A forduló további meccsei:

Frosinone - Sassuolo (péntek, 20:45)

Venezia - Napoli (szombat, 15:00)

AS Roma - Genoa (szombat, 20:45)

Udinese - Lecce (vasárnap, 12:30)

Fiorentina - Como (vasárnap, 15:00)

AC Milan - Atalanta (vasárnap, 18:00)

Bundesliga – Bayern München kontra RB Leipzig a szombati főműsorban

A német élvonal legnagyobb hétvégi rangadóját szombaton 18:30-kor rendezik Münchenben, ahol a Bayern fogadja az RB Leipziget. A bajorok 11 ponttal a harmadik helyen állnak, és hazai pályán eddig hibátlan szezont futnak.

A Leipzig eddig hullámzó teljesítményt nyújtott, kilenc ponttal az ötödik helyen tartózkodik. A két csapat augusztusi mérkőzésén a Bayern 3–1-re győzött, így a mostani találkozón is a hazaiak számítanak esélyesebbnek.

Vasárnap 15:30-kor a Bayer Leverkusen a listavezető SC Freiburgot látja vendégül. A Freiburg újoncként 13 ponttal vezeti a tabellát, és az utolsó négy mérkőzését egyaránt megnyerte, ami ritkaságszámba megy. A Leverkusen 10 ponttal a negyedik helyen áll, és hazai pályán szeretné megállítani a meglepetéscsapatot.

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A forduló további meccsei:

Eintracht Frankfurt - FC Köln (péntek, 20:30)

Union Berlin - Borussia Dortmund (szombat, 15:30)

Hamburger SV - VfB Stuttgart (szombat, 15:30)

SV Werder Bremen - SC Paderborn 07 (szombat, 15:30)

Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 (szombat, 15:30)

SV 07 Elversberg - FC Augsburg (szombat, 15:30)

Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (vasárnap, 17:30)

Premier League – Rangadó Leedsben, az Arsenal Nottinghambe látogat

Az angol bajnokság egyik leginkább várt hétvégi mérkőzése a vasárnap 15:00-kor kezdődő Leeds United–Manchester United találkozó. A két hagyományos rivális egyaránt visszafogott szezont produkál: a Leeds kilenc, a Manchester United hat ponttal áll.

Az idény elején játszott összecsapásuk 1–1-es döntetlennel zárult. A mostani mérkőzés nemcsak presztízsszempontból, hanem a tabella középmezőnyében való stabil helyezés szempontjából is fontos lehet.

Vasárnap 17:30-kor az Arsenal a Nottingham Forest vendége lesz. A londoni csapat az éllovas Manchester City mögött 15 ponttal a második helyen áll, és az utolsó négy bajnokiját egyaránt megnyerte. A Forest gyengébb formában van, öt ponttal a 15. pozícióban tanyázik. Az Ágyúsok számára kötelezőnek tűnik a győzelem, ha tartani akarják a lépést a Cityvel.

A Premier League részletes tabellája és a további eredmények a Sportonline felületén érhetők el.

A forduló további meccsei:

Everton - Chelsea (szombat, 13:30)

Brentford - Liverpool (szombat, 16:00)

Fulham - Hull City (szombat, 16:00)

Manchester City - Ipswich Town (szombat, 16:00)

Newcastle United - Aston Villa (szombat, 18:30)

Bournemouth AFC - Sunderland (vasárnap, 15:00)

Brighton - Crystal Palace (vasárnap, 15:00)

Ligue 1 – A PSG Strasbourgba látogat, Lyonban rangadó várható

A francia bajnokságban szombaton 17:15-kor az RC Strasbourg fogadja a Paris Saint-Germaint. A párizsiak 11 ponttal csak a hatodik helyen állnak, ami szokatlanul szerény pozíció számukra, ráadásul legutóbbi idegenbeli mérkőzésükön vereséget szenvedtek. A Strasbourg hazai pályán veszélyes ellenfél lehet, bár a februári találkozójukon a PSG 2–1-re győzött.

Vasárnap 20:45-kor a Lyon az OGC Nice-t látja vendégül. A hazaiak a negyedik helyen állnak, és saját stadionjukban erősnek számítanak. A Nice nyolc ponttal a kilencedik, de legutóbbi két bajnokiját megnyerte, így jó formában érkezik. A Ligue 1 menetrendjét és eredményeit a Sportonline-on kísérheted figyelemmel.

A forduló további meccsei:

Le Mans - Toulouse FC (péntek, 20:45)

LOSC Lille - Stade Brestois 29 (szombat, 20:45)

Troyes - RC Lens (szombat, 20:45)

Angers SCO - Marseille (vasárnap, 15:00)

Havre Athletic Club - AJ Auxerre (vasárnap, 17:15)

Lorient - AS Monaco (vasárnap, 17:15)

Paris FC - Stade Rennais FC (vasárnap, 17:15)

A hétvége programja bővelkedik a kihagyhatatlan összecsapásokban. A Barcelona folytathatja elképesztő veretlenségi sorozatát, a Juventus és a Lazio párharca az olasz bajnokság egyik csúcspontját jelenti, míg Münchenben a német futball két meghatározó együttese csap össze. Angliában a hagyományos Leeds–Manchester United rivalizálás és az Arsenal idegenbeli szereplése is kiemelt figyelmet kap. Egy biztos: a szurkolók számára rendkívül izgalmas hétvége ígérkezik.