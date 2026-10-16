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Lebukott a jegyüzér, aki hétszer adta el ugyanazt a belépőt a magyar válogatott meccsére

Pénzcentrum
2026. október 16. 12:05

Nem mindennapi módszerrel próbált pénzhez jutni egy 35 éves férfi, aki ugyanazt a belépőjegyet kínálta eladásra a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni mérkőzésére. Néhány nap alatt heten is jelentkeztek a hirdetésére, a vásárlók pedig előre utalták a kért összeget. A rendőrség befejezte az eljárást, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek, közölte a rendőrség.

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Egy férfi 2025 novemberében tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután egy internetes szurkolói csoportban belépőjegyet hirdettek eladásra a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni mérkőzésére. A hirdető néhány nap alatt hét érdeklődővel is megállapodott, ráadásul mindenkinek más árat mondott. A jegyért és a névre szóló átírásért 16 250 és 17 500 forint közötti összeget kért előre utalással.

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A vásárlók közül egy férfi valóban megkapta a belépőt. Ő másnap újabb jegyet is rendelt, és ismét elutalta a kért pénzt, ám ezúttal már hiába várta a belépőt. Az eladó időközben elérhetetlenné vált, így a vevő a pénzét sem kapta vissza.

A bonyhádi rendőrök felkutatták és kihallgatták a sértetteket, akik az ország különböző pontjain élnek. Ezután egy Budapesten élő, 35 éves férfit is kihallgattak üzletszerűen elkövetett csalás vétségének gyanúja miatt. A rendőrség a napokban lezárta az eljárást, az ügy iratait pedig vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.
Címlapkép: Getty Images
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