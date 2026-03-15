2026. március 15. vasárnap Kristóf
18 °C Budapest
Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Itt a végleges döntés: elmarad a bahreini és szaúdi Forma-1-es nagydíj!

Pénzcentrum
2026. március 15. 09:07

Az iráni háborús helyzet okozta biztonsági aggályok miatt elmarad az áprilisra tervezett Forma-1-es Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj.

A héten korábban már felmerült, hogy az arab világban rendezendő két nagydíjat törölhetik az iráni konfliktus miatt. Most hivatalossá vált a döntés. A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna. A szervezők közleményükben jelezték, hogy több alternatívát is megvizsgáltak. A közel-keleti régióban uralkodó állapotok miatt azonban úgy határoztak, hogy nem tartanak helyettesítő futamokat a jövő hónapban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója hozzátette: bár nehéz volt meghozni ezt a döntést, a kialakult körülmények között ez volt az egyetlen helyes lépés.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hivatalos bejelentésben kerülte a végleges törlésre vagy halasztásra utaló kifejezéseket. Ezzel nyitva maradt a lehetőség arra, hogy a két futamot egy későbbi időpontban az eredeti helyszíneken pótolják be.

A közel-keleti állomások kiesésével a mezőnyre egy szokatlanul hosszú, öthetes szünet vár a március 29-i Japán Nagydíj és a május 3-án esedékes Miami Nagydíj között.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
