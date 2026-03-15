Az iráni Forradalmi Gárda felszólította a Perzsa-öböl térségében élő lakosságot, hogy hagyják el az olajkikötők közelében lévő területeket.
Itt a végleges döntés: elmarad a bahreini és szaúdi Forma-1-es nagydíj!
Az iráni háborús helyzet okozta biztonsági aggályok miatt elmarad az áprilisra tervezett Forma-1-es Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj.
A héten korábban már felmerült, hogy az arab világban rendezendő két nagydíjat törölhetik az iráni konfliktus miatt. Most hivatalossá vált a döntés. A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna. A szervezők közleményükben jelezték, hogy több alternatívát is megvizsgáltak. A közel-keleti régióban uralkodó állapotok miatt azonban úgy határoztak, hogy nem tartanak helyettesítő futamokat a jövő hónapban.
Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója hozzátette: bár nehéz volt meghozni ezt a döntést, a kialakult körülmények között ez volt az egyetlen helyes lépés.
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hivatalos bejelentésben kerülte a végleges törlésre vagy halasztásra utaló kifejezéseket. Ezzel nyitva maradt a lehetőség arra, hogy a két futamot egy későbbi időpontban az eredeti helyszíneken pótolják be.
A közel-keleti állomások kiesésével a mezőnyre egy szokatlanul hosszú, öthetes szünet vár a március 29-i Japán Nagydíj és a május 3-án esedékes Miami Nagydíj között.
Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A 19 éves olasz versenyző ugyan megharcolt a Ferrarikkal, ám utána egész kényelmesen ért be a célba.
Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban.
A dán Netcompany informatikai vállalat öt év alatt mintegy 100 millió eurót fektet az istállóba.
Az NHL csapattulajdonosai kedden jóváhagyták a Carolina Hurricanes kisebbségi részesedésének értékesítését.
A Forma–1-es Kínai Nagydíj sanghaji időmérő edzésén a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót.
Március 14-én a futballszurkolókra egész napos mérkőzésdömping vár: Németországban a Bayer Leverkusen–Bayern München rangadó emelkedik ki.
Thomas Partey, az Arsenal korábbi középpályása két újabb, nemi erőszakkal kapcsolatos vádpontban is ártatlannak fogja vallani magát.
A Thunder játékosa sorozatban 127 mérkőzésen szerzett legalább 20 pontot, ezzel felülmúlva a legendás Wilt Chamberlain 126 meccses sorozatát
A 18 éves magyar csatártehetség, Kovács Bendegúz kiemelkedő teljesítménye Európa élcsapatainak, köztük a Juventusnak a figyelmét is felkeltette.
Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet
Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.
Küszöbön a F1 elmúlt éveinek legnagyobb felvásárlása? Megszólalt a csapat főnöke, nagy pénzről lehet szó, ha ez összejön
Flavio Briatore, az Alpine csapatfőnöke a Kínai Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Mercedes Formula-1-es csapata részesedést kíván szerezni az Alpine-ban.
A Celtic vezetése a Fradi jelenlegi edzőjét, Robbie Keane-t tekinti az első számú jelöltnek a nyártól megüresedő vezetőedzői posztra.
Megállíthatatlan az atlétika fenegyereke, Mondo Duplantis: tizenötödször döntött világcsúcsot, nézd meg videón!
Armand Duplantis csütörtökön tizenötödször is megdöntötte saját rúdugró-világcsúcsát. A svéd klasszis 6,31 métert ugrott az Uppsalában rendezett fedett pályás versenyen.
A Mercedes brit versenyzője, George Russell nyerte a Forma–1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjét.
Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára.
A bermudai születésű West Ham-csatár nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette sikerét és hírnevét, hanem annak is, ahogyan viselte a rasszizmus terhét.
Több F1-es pilóta szerint az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit a versenyeken.
A Manchester United új stadionjának költségei jelentősen megugrottak az eredeti tervekhez képest. A projekt összértéke már a 3 milliárd fontot is meghaladhatja.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
