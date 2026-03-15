Itt a végleges döntés: elmarad a bahreini és szaúdi Forma-1-es nagydíj!

Az iráni háborús helyzet okozta biztonsági aggályok miatt elmarad az áprilisra tervezett Forma-1-es Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíj.

A héten korábban már felmerült, hogy az arab világban rendezendő két nagydíjat törölhetik az iráni konfliktus miatt. Most hivatalossá vált a döntés. A bahreini versenyt eredetileg április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna. A szervezők közleményükben jelezték, hogy több alternatívát is megvizsgáltak. A közel-keleti régióban uralkodó állapotok miatt azonban úgy határoztak, hogy nem tartanak helyettesítő futamokat a jövő hónapban.

Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója hozzátette: bár nehéz volt meghozni ezt a döntést, a kialakult körülmények között ez volt az egyetlen helyes lépés.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hivatalos bejelentésben kerülte a végleges törlésre vagy halasztásra utaló kifejezéseket. Ezzel nyitva maradt a lehetőség arra, hogy a két futamot egy későbbi időpontban az eredeti helyszíneken pótolják be.

A közel-keleti állomások kiesésével a mezőnyre egy szokatlanul hosszú, öthetes szünet vár a március 29-i Japán Nagydíj és a május 3-án esedékes Miami Nagydíj között.

