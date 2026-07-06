Elképesztő botrány a világbajnokságon: Trump nyomására törölhették egy amerikai játékos piros lapját

A lépés több mint hat évtizede teljesen példátlan a nemzetközi labdarúgás történetében: a források szerint maga az elnök hívta fel Gianni Infantinot, és az eltiltást fel is függesztették - írja a The New York Times.

Donald Trump vehette rá a FIFA elnökét arra, hogy töröljék vagy legalább függesszék fel az amerikai játékos eltiltását, aki így pályára is lép majd a hétfői meccsen. Négy, a beszélgetés részleteit ismerő forrás szerint Trump a szerdai mérkőzést követő órákban telefonon kereste meg Gianni Infantinót.

Balogunt a bosnyákok elleni meccsen piros lappal állították ki, ami automatikus eltiltást vont volna maga után. Vasárnap a FIFA mégis eltörölte a büntetést, és bejelentette, hogy a támadó szerepelhet a hétfői, Belgium elleni találkozón.

A döntés rendkívül szokatlan: 1962 óta nem fordult elő, hogy a FIFA egy világbajnokságon kiállított játékos büntetését érvénytelenítse. Infantino évek óta igyekszik szoros kapcsolatot ápolni az amerikai elnökkel: tavaly a szervezet egy külön elismerést, a FIFA Békedíjat is létrehozta és átadta Trumpnak, éppen akkor, amikor az elnök a Nobel-békedíjért folytatott végül sikertelen kampányt.

A kiállítás után magas rangú kormányzati tisztségviselők – köztük Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Andrew Giuliani, a Fehér Ház világbajnoki munkacsoportjának vezetője – jogi szakértőket vontak be, hogy segítsenek az amerikai labdarúgó-szövetségnek a fellebbezésben, bár a FIFA szabályzata az ilyen jellegű fellebbezéseket kifejezetten kizárja.

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Az amerikai szövetség azzal érvelt, hogy a piros lapot szabálytalanul ítélték meg, mivel a játékvezetőknek nem lett volna szabad lassított videófelvételek alapján dönteniük. A videobírós (VAR) visszajátszás azonban bevett gyakorlatnak számít, és a kiállításokat gyakran előzi meg ilyen ellenőrzés. Raphael Claus játékvezető eredetileg nem fújt szabálytalanságot Balogun ellen, és csak a videobírók – venezuelai, kolumbiai és francia asszisztensek – jelzésére vizsgálta felül a döntését.