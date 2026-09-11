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Sport

Kegyetlen állapotok a US Openen: hajnalban fekszenek le a sztárok, panaszkodnak is ezerrel

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 14:42

Az idei US Open egyik legnagyobb vitatémájává a hajnali órákba nyúló mérkőzések váltak. A férfi elődöntősök közül többen csak kora reggel tudtak nyugovóra térni, ami komoly kérdéseket vet fel a sportszerűség és az esélyegyenlőség szempontjából - írta meg a BBC Sport.

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A nyolcadik kiemelt Ben Shelton szerda hajnali 3 óra 34 perckor fejezte be negyeddöntőjét Carlos Alcaraz ellen, ami a US Open történetének legkésőbbi befejezése volt. Az első kiemelt Alexander Zverev öt meccséből hármat éjjel 1 óra után zárt a tornán, és saját bevallása szerint a héten előfordult, hogy csak hajnali 6:45-kor feküdt le. "Úgy érzem, mintha az Australian Opent játszanám New Yorkban" – fogalmazott a német játékos. Pénteki elődöntője Karen Hacsanov ellen az első nappali mérkőzése lesz az egész tornán, miközben ellenfele egyetlen alkalommal sem játszott éjfél után.

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A késői befejezések hatása az elődöntők összetételében is tetten érhető. Shelton ellenfele, a tizenegyedik kiemelt Frances Tiafoe kedd este 7 óra körül végzett a negyeddöntőjével, így jóval több pihenőidővel készülhet. Andy Murray egykori erőnléti edzője, Matt Little szerint ez a különbség jelentős előnyt jelent: "Mindannyian tudjuk, milyen egyetlen rossz éjszaka után játszani – a hatása napokig érezhető."

Little emlékeztetett arra, hogy Murray a 2023-as Australian Openen hajnali 4 órakor fejezte be a mérkőzését, majd alig három óra alvás után már vissza kellett térnie a versenyhelyszínre. Murray akkor "bohózatnak" nevezte a helyzetet, és azóta is kevesen vitatják, hogy a szervezőknek lépniük kellene.

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Az idei US Openen Venus Williams és Sofia Kenin első fordulós találkozója éjfél után 13 perccel kezdődött, ami a torna történetének legkésőbbi kezdése volt. Az első hét estéjéből három alkalommal hajnali 2 óra után, további háromszor pedig éjjel 1 óra után értek véget mérkőzések. "Ennek nem így kellene működnie, ez nem normális" – mondta a tizennyolcszoros Grand Slam-bajnok Martina Navratilova.

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A leggyakoribb javaslat az esti program korábbi kezdése lenne, ezt azonban a televíziós partnerek és a New York-i életritmus is nehezíti, hiszen a szurkolók többsége este 7 előtt nem tud kiérni Flushing Meadows-ba. Radikálisabb felvetés a férfi mezőnyben a három nyert szettig tartó mérkőzések formátumának módosítása. Ez a gondolat különösen azután kapott szárnyra, hogy Andrew Abdo, a Tennis Australia új vezérigazgatója felvetette: az Australian Open a jövőben fontolóra veheti a rövidebb lebonyolítást. Az ötlet azonban komoly ellenállásba ütközött a játékosok részéről. "Imádom az ötszettes meccseket? Nem kifejezetten. De ez a tenisz lényege" – fogalmazott Tiafoe, aki Federer, Nadal és Djokovics emlékezetes maratoni csatáira hivatkozott.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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