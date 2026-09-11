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Sport

US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 10:22

Az US Open 2026 a hagyományos helyszínen, a New York-i USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, Flushing Meadows-ban kerül megrendezésre. A torna hivatalos eseményei 2026. augusztus 23. és szeptember 13. között zajlanak, a döntők szeptember 11-én, 12-én és 13-án lesznek. Cikkünkben utánajártunk, mennyi pénz ütheti a győztesek markát, vagyis hogy hogyan alakulnak a 2026-os US Open pénzdíjai. Mutatjuk, milyen fontos változások és újdonságok várhatók a tornán, valamint felidézzük a legutóbbi, 2025-ös bajnokság eredményeit is.

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US Open 2026

A US Open egy eredetileg egy exkluzív tornából nőtte ki magát egy több tízmillió dollár összdíjazású, több mint hatszáz női és férfi profi teniszező részére rendezett teniszbajnoksággá. A US Open (United States Open) az év utolsó, negyedik Grand Slam-tenisztornája. Minden év augusztusában–szeptemberében rendezik meg, a fő versenyszámok pedig a női és férfi egyes, a női és férfi páros, valamint a vegyes páros. Ezen kívül versenyeket tartanak a junioroknak és a kerekesszékes versenyzőknek is.

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A US Open pénzdíjak 2026-ban

A US Open pénzdíjai 2026-ban minden korábbi rekordot megdöntöttek: a torna teljes játékosi díjalapja (Total Player Compensation) eléri a 108 millió amerikai dollárt. Ez a cikkünk megjelenésekor aktuális árfolyamon számítva is rekordösszeg: közel 34 milliárd forintnak felel meg. Ez 20%-os növekedést jelent a 2025-ös 90 millió dolláros alaphoz képest, és két év alatt 44%-os emelkedést mutat a 2024-es 75 millió dolláros díjalaphoz viszonyítva. Ezzel

az US Open 2026-ban az első olyan Grand Slam-torna a tenisz történetében, amelynek összdíjazása meghaladja a 100 millió dolláros határt.

Az alábbiakban a US Open 2026-os pénzdíjainak részletes lebontása látható egyes és páros versenyszámokban (a férfiak és a nők azonos díjazásban részesülnek):

Főtáblás egyesek (játékosonként):

  • Bajnok: 5 500 000 dollár (kb. 1 729 200 000 Ft)
  • Döntős: 2 800 000 dollár (kb. 880 320 000 Ft)
  • Elődöntős: 1 450 000 dollár (kb. 455 880 000 Ft)
  • Negyeddöntős: 780 000 dollár (kb. 245 232 000 Ft)
  • 4. forduló (Nyolcaddöntő): 480 000 dollár (kb. 150 912 000 Ft)
  • 3. forduló: 290 000 dollár (kb. 91 176 000 Ft)
  • 2. forduló: 190 000 dollár (kb. 59 736 000 Ft)
  • 1. forduló: 140 000 dollár (kb. 44 016 000 Ft)

Selejtező egyesek (játékosonként):

  • 3. forduló (Q3): 66 000 dollár (kb. 20 750 400 Ft)
  • 2. forduló (Q2): 48 000 dollár (kb. 15 091 200 Ft)
  • 1. forduló (Q1): 32 000 dollár (kb. 10 060 800 Ft)

Főtáblás párosok (csapatonként):

  • Bajnokok (férfi, női és vegyes páros): 1 000 000 dollár (kb. 314 400 000 Ft)
  • Döntősök: 500 000 dollár (kb. 157 200 000 Ft)
  • Elődöntősök: 250 000 dollár (kb. 78 600 000 Ft)
  • Negyeddöntősök: 125 000 dollár (vegyes párosnál 120 000 dollár) (kb. 39 300 000 Ft / 37 728 000 Ft)

A számokból jól látható, hogy a főtábla első fordulójáért járó összeg is több mint 44 millió forint nyereséget hoz a teniszezőknek, míg az egyes bajnoka több mint 1,7 milliárd forintot visz haza (aktuális árfolyamon számítva).

US Open 2026 újdonságok és érdekességek

A 2026-os tornát nemcsak a rekordnagyságú, 108 millió dolláros összdíjazás teszi különlegessé, hanem több jelentős szervezeti és játékosjólléti kezdeményezés is kíséri. A torna történetében először indítják el a US Open Player Support Programot, amelyet egy kezdeti, 2 millió dolláros alappal hoztak létre a férfi és női mezőny között egyenlően megosztva. Ez a kezdeményezés a visszavonulás utáni nyugdíjalapok kiegészítésére, valamint a játékosok karrier közbeni fontos életeseményeinek és a pályafutásuk utáni átmenet támogatására szolgál, a főtáblás egyes és páros résztvevők számára elérhető módon.

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Ezzel párhuzamosan a négy Grand Slam-torna közösen hozta létre a Grand Slam Player Advisory Council nevű tanácsadó testületet, amely közvetlen párbeszédet és beleszólást biztosít a versenyzőknek a tornákat érintő szakmai, rendezési és játékosjólléti kérdésekbe. A fejlesztéseket és a díjalap növelését a teniszezők is örömmel fogadták, így a korábbi sajtóbojkotthoz hasonló tiltakozások helyett a megegyezésre és a közös munkára helyeződik a hangsúly.

Sportolói szempontból is tartogatott izgalmakat a torna, hiszen a New York-i kemény pályákra négyhónapos sérülést követően tért vissza a korábbi bajnok, Carlos Alcaraz. Emellett kiemelt figyelmet kap idén a kerekesszékes tenisz is, amelynek idén ünneplik a sportág megalakulásának 50. évfordulóját. A 2026-os US Open kerekesszékes versenyeire több mint 2,3 millió dolláros külön díjalapot különítettek el, a felnőtt kerekesszékes mérkőzéseket pedig szeptember 8. és 12. között rendezik meg a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, összesen 48 profi versenyző részvételével a férfi, női és quad kategóriákban.

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US Open 2025 eredmények

A 2025-ös US Open emlékezetes küzdelmeket és történelmi sikereket hozott mind a hagyományos, mind a kerekesszékes versenyszámokban. A férfi egyes fináléjában Carlos Alcaraz emelhette magasba a trófeát, míg a női mezőnyben Aryna Sabalenka diadalmaskodott. A kerekesszékes tornán a női egyes bajnoki címét a japán Yui Kamiji szerezte meg, aki ezzel harmadik US Open-győzelmét ünnepelhette, a női párosban pedig a kínai Li Xiaohui és Wang Ziying kettőse ért fel a csúcsra.

A férfi kerekesszékes egyesben a mindössze 19 éves japán Tokito Oda szerezte meg élete első US Open-címét, amellyel teljessé tette karrierje Golden Slamjét, míg férfi párosban az argentin Gustavo Fernandez oldalán diadalmaskodott. A quad kategória egyes döntőjében a holland Niels Vink győzött, párosban pedig az izraeli Guy Sasson oldalán nyerte meg a trófeát. A junior kerekesszékes versenyszámokban az amerikai Sabina Czauz a lányok egyes és páros versenyét is megnyerte, míg a fiúknál az osztrák Maximilian Taucher duplázott egyesben és párosban.
Címlapkép: Getty Images
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