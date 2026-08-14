Úgy szórják a pénzt a másodosztályban, mintha nem lenne holnap: mi lesz ennek a vége?

A rájátszás rendszerének tervezett kibővítése tovább növelheti a felelőtlen költekezés kockázatát - számolt be a The Guardian.

Újabb rekordot ért el az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) klubjainak összesített bérköltsége az előző idényben, amikor is meghaladta a 903 millió fontot.

A Deloitte frissen publikált éves futballpénzügyi jelentése szerint az angol másodosztály klubjainak összesített bevétele elérte a 942 millió fontot a 2024–2025-ös szezonban, ami azt jelenti, hogy a bérköltségek a bevételek 96 százalékát emésztették fel. A 24 egyesület együttes nettó adóssága az idény végén 1,4 milliárd fontra rúgott.

Összehasonlításképpen a Premier League csapatai 4,4 milliárd fontos bérköltséget engedhettek meg maguknak, a Championshipben viszont az ilyen arányú kiadások már nem finanszírozhatók fenntartható módon. Az UEFA pénzügyi fenntarthatósági szabályzata alapján a bevételek legfeljebb 70 százaléka fordítható munkabérekre, átigazolásokra és ügynöki díjakra, ám ettől a másodosztályú klubok többsége messze elmarad.

A Premier League-ből kiesett, így "ejtőernyős támogatásban" részesülő Luton és Sheffield United ugyan 59 százalék körül tudta tartani ezt az arányt, a ligában rajtuk kívül mindössze négy klub maradt 80 százalék alatt. A csapatok több mint fele pedig többet költött bérekre, mint amennyi bevétele származott. A legrosszabb mutatót a Cardiff produkálta, amely 26 millió fontos bevétel mellett 39 millió fontot fordított fizetésekre, ezzel 150 százalékos bér-bevétel aránnyal zárt.

A nagymértékű kockázatvállalás mögött egyértelmű gazdasági ösztönzők állnak. A Deloitte becslése alapján a frissen feljutott Coventry és Hull bevételei az elkövetkező három szezonban legalább 210 millió fonttal növekedhetnek, de ez az összeg akár a 365 millió fontot is elérheti, ha a 2027–2028-as idényig sikerül megőrizniük az élvonalbeli tagságukat. Az Ipswich esetében a korábbi ejtőernyős támogatások miatt ezek az összegek valamivel alacsonyabbak, ám így is 170 és 325 millió font között alakulhatnak.

Ekkora pénzügyi különbségek mellett a két legfelsőbb osztály között ingázó klubokból egyre zártabb és stabilabb csoport alakul ki. A Burnley például egymást követő öt szezonban vagy feljutott, vagy kiesett, és a fogadóirodák várakozásai szerint idén is a legfőbb esélyesek között szerepel. A másodosztályba kieső West Ham és a Wolves a legesélyesebb csapatoknak számítanak a visszajutásra.

A Capology elemzése szerint a West Ham – a Premier League és a szaúdi bajnokság csapatait nem számítva – a világ 15. legmagasabb bérbüdzséjével dolgozik, míg a Wolves alig két hellyel követi őket. Jarrod Bowen éves fizetése a West Hamnél a beszámolók szerint 7,8 millió font, ami önmagában meghaladja a Lincoln vagy a Bolton teljes keretének bérköltségét.

Az ebben az idényben bevezetett új rájátszási rendszer elvileg több csapat számára kínál lehetőséget a feljutásra, hiszen a harmadiktól a nyolcadik helyig minden együttes kvalifikálja magát a playoffba. A harmadik és a negyedik helyezett közvetlenül az oda-visszavágós elődöntőbe jut, míg a lehetséges ellenfeleik egymeccses negyeddöntőkben csapnak össze. Ebben az ötödik és a hatodik helyezett élvez pályaelőnyt a nyolcadik, illetve a hetedik hellyel szemben.

Mindez azt eredményezi, hogy a januári átigazolási időszakban még jóval több csapat bízhat a feljutásban, ami újabb jelentős költekezésekre csábíthatja a tulajdonosokat, miközben a kockázat is növekszik. A Leicester esete intő példa lehet, hiszen a téli átigazolási ablak zárásakor még csupán hat pontra volt a nyolcadik helytől és kilenc pontra a kieső zónától, a szezon végén mégis kiesett.

A korábbi tapasztalatok ráadásul azt mutatják, hogy a rájátszás alsóbb helyeiről indulva rendkívül nehéz kiharcolni a feljutást. Az angol ötödosztályban (National League), ahol a 2017–2018-as idény óta hatcsapatos playoffrendszer működik, a hetedik helyezett még egyszer sem, a hatodik pedig mindössze egyetlen alkalommal tudott feljutni.

A Championshipben 2010 óta nem nyert rájátszást a hatodik helyről induló csapat, az ötödik pozícióból pedig legutóbb az Aston Villának sikerült ez 2019-ben. Az elmúlt hét idényben a nyolcadik helyezettek átlagosan meccsenként 1,5 pont alatt teljesítettek, így erősen kérdéses, hogy egy ilyen formában lévő csapat hogyan tudna helytállni az élvonalban, még ha a rájátszást valahogy meg is nyerné.

A szurkolók számára mindez kettős üzenetet hordoz. Bár a Premier League-be való feljutás hatalmas pénzügyi lehetőségeket nyit meg, a kibővített rájátszás egyre több klubtulajdonost csábíthat arra, hogy irreális álmokat kergetve adósságspirálba taszítsa a csapatát.