Elképesztő összeget fizettek az egyedi F1-es sisakért: jótékonyságra megy a pénz, de nem akármennyi

A teljes bevétel a súlyosan beteg gyermekeket segítő Make-A-Wish International alapítványt támogatja - az aukciót levezénylő oldal pedig saját rekordját is megdöntötte az összeggel.

Egy egyedi, a Disney által tervezett és a 2026-os Forma–1-es mezőny mind a 20 pilótája által aláírt sisak rekordösszegért, 201 ezer dollárért kelt el egy jótékonysági árverésen. A "Fuel the Magic" (Fűtsd a varázslatot) névre keresztelt fejvédőt az F1 Authentics platformján bocsátották licitre. A 151 ezer fontos eladási ár új csúcsot állított be, így ez lett a legdrágábban értékesített, hordatlan F1-es replikasisak a nyilvános aukciók történetében.

A platform saját jótékonysági rekordját is megdöntötte, amelyet eddig Max Verstappen a 2023-as Kanadai Nagydíjon viselt versenyoverallja tartott 112 ezer fonttal. Az árverésből származó összeget a Make-A-Wish International kapja, amely kritikus állapotú, súlyosan beteg gyermekek sorsfordító kívánságait teljesíti.

A sisak különleges dizájnját Bret Iwan, Mickey egér hivatalos szinkronhangja, valamint Bobby Kim, a Disney globális kreatív igazgatója közösen alkotta meg. A mattfekete alapszínt piros és sárga motívumok, valamint Mickey egér grafikái díszítik.

Barry Gough, az árverést lebonyolító Memento Exclusives vezérigazgatója elmondta, rendkívül büszkék arra, hogy a Disney és a Forma–1 rájuk bízta ezt a nemes feladatot. Hozzátette, öröm számukra, hogy a kezdeményezés világszerte felkeltette a licitálók érdeklődését, a nyertes pedig nemcsak egy ikonikus emléktárggyal gazdagodott, hanem érdemben hozzájárult egy rendkívül fontos ügyhöz.

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Azok a rajongók, akik lemaradtak az árverésről, hamarosan testközelből is megcsodálhatják a dizájnt, ugyanis egy teljesen megegyező, második példányt augusztus 14. és 16. között állítanak ki a kaliforniai Anaheimben megrendezendő D23 rajongói rendezvényen.