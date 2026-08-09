Augusztus 10-én, hétfőn veszi kezdetét a párizsi nagymedencés úszó-Európa-bajnokság: a kontinensviadalon huszonegy fős magyar válogatott lesz jelen a medencés számokban.
Elképesztő összeget fizettek az egyedi F1-es sisakért: jótékonyságra megy a pénz, de nem akármennyi
A teljes bevétel a súlyosan beteg gyermekeket segítő Make-A-Wish International alapítványt támogatja - az aukciót levezénylő oldal pedig saját rekordját is megdöntötte az összeggel.
Egy egyedi, a Disney által tervezett és a 2026-os Forma–1-es mezőny mind a 20 pilótája által aláírt sisak rekordösszegért, 201 ezer dollárért kelt el egy jótékonysági árverésen. A "Fuel the Magic" (Fűtsd a varázslatot) névre keresztelt fejvédőt az F1 Authentics platformján bocsátották licitre. A 151 ezer fontos eladási ár új csúcsot állított be, így ez lett a legdrágábban értékesített, hordatlan F1-es replikasisak a nyilvános aukciók történetében.
A platform saját jótékonysági rekordját is megdöntötte, amelyet eddig Max Verstappen a 2023-as Kanadai Nagydíjon viselt versenyoverallja tartott 112 ezer fonttal. Az árverésből származó összeget a Make-A-Wish International kapja, amely kritikus állapotú, súlyosan beteg gyermekek sorsfordító kívánságait teljesíti.
A sisak különleges dizájnját Bret Iwan, Mickey egér hivatalos szinkronhangja, valamint Bobby Kim, a Disney globális kreatív igazgatója közösen alkotta meg. A mattfekete alapszínt piros és sárga motívumok, valamint Mickey egér grafikái díszítik.
Barry Gough, az árverést lebonyolító Memento Exclusives vezérigazgatója elmondta, rendkívül büszkék arra, hogy a Disney és a Forma–1 rájuk bízta ezt a nemes feladatot. Hozzátette, öröm számukra, hogy a kezdeményezés világszerte felkeltette a licitálók érdeklődését, a nyertes pedig nemcsak egy ikonikus emléktárggyal gazdagodott, hanem érdemben hozzájárult egy rendkívül fontos ügyhöz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Azok a rajongók, akik lemaradtak az árverésről, hamarosan testközelből is megcsodálhatják a dizájnt, ugyanis egy teljesen megegyező, második példányt augusztus 14. és 16. között állítanak ki a kaliforniai Anaheimben megrendezendő D23 rajongói rendezvényen.
McGregor beszámolt arról, hogy a térdműtétje sikeres volt, és mindenképp vissza akar térni, az viszont még homályba vész, mikor és ki ellen teheti ezt meg.
Ma két mérkőzéssel folytatódik az OTP Bank Liga: délután a Paks fogadja a Honvédot, este pedig keleti rangadó vár a szurkolókra Debrecenben.
A Ferencváros hazai pályán, csaknem telt ház előtt 2–1-es vereséget szenvedett a José Mourinho által irányított Real Madridtól a szombati felkészülési mérkőzésen.
A korábbi klasszis két éve irányította az angol krikettválogatottat, télen már Ausztráliában edzősködik.
A magyar csapat bronzérmet nyert szombaton a nyíltvízi úszók váltóversenyében a párizsi Európa-bajnokságon.
Aranyérmet nyert a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita összeállítású magyar csapat az isztambuli öttusa Európa-bajnokság női versenyében.
Egy teljes szezon is elmaradhat a népszerű sportligában: megint a pénzen megy a vita, erről hallani se akarnak a játékosok
Tarik Skubal nagy port kavart átigazolása a Los Angeles Dodgershez nemcsak a 2026-os szezont formálja át, hanem a liga jövőjét is alapjaiban rengetheti meg.
Lapértesülések szerint a kétszeres világbajnok 2027-ig szóló szerződéshosszabbításban állapodott meg a silverstone-i csapattal.
Augusztus első szombatján két összecsapással folytatódik a magyar élvonal, a Győr és a Fradi rangadója most elmarad.
18 év alatt 39 csapat: alighanem megvan a legtöbbet vándorló futballista a világon, most történelmet ír csapatával
A "vándormadár" most történelmet ír csapatával, klubja ugyanis ezen a hétvégén játssza fennállása legelső FA-kupa-mérkőzését.
Ez se volt egy jó döntés: egymilliárd dollárt bukott a fociszövetség egy átszervezés miatt, bottal üthetik a pénz nyomát
Mivel átszervezték az Afrika-kupák rendszerét, érvényét vesztette a korábban már megkötött tender, ami busás hasznot hozhatott volna a konyhára.
A támadó, aki jelenleg a szaúdi Al-Ahli játékosa, a közelmúltban a világbajnokságon is pályára lépett - most testi sértés miatt kell majd felelnie a törvény...
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
Az egyiptomi támadó szabadon igazolható játékosként érkezett a török Trabzonsporhoz, keresete pedig alig marad el attól, amit a Vörösöknél kapott évente.
Xabi Alonso, a klub új vezetőedzője európai kupaszereplés nélküli idényre készül, legalább 16 játékostól szeretne megválni.
Carlos Alcaraz saját bevallása szerint ugyan edzésbe állt, de még mindig kérdéses, láthatjuk-e a szeptemberi US Openen.
A nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprintversenyében remek taktikával győzött, míg Rasovszky Kristóf az ötödik helyen zárt.
A Barcelona megpróbálja elhalászni a Real Madrid elől Rodrit, a Manchester City világbajnok középpályását.
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
A brazil szélső korábbi megállapodása egy éven belül lejárt volna, és a hírek szerint többek között az Arsenal is komolyan érdeklődött iránta.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.