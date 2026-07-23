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Bejelentették, végleges: új szövetségi kapitánya van a magyar válogatottnak, tapasztalt szakembert kértek fel
Az új szövetségi kapitány legfőbb feladata az Európa-bajnoki selejtezők sikeres megvívása és a kontinenstornára való kijutás kiharcolása lesz, miután a nemzeti együttes lemaradt a közelgő világbajnokságról.
A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott új szövetségi kapitányának. A juniorválogatottal nemrég Európa-bajnoki aranyérmet nyerő szakember 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött.
Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, bíznak abban, hogy Sótonyi a felnőtteknél is folytatni tudja az utánpótlásban elért sikereit. A kinevezéssel egy időben a szakember távozik a junior válogatott és a NEKA élvonalbeli csapatának kispadjáról, utóbbi klubnál azonban férfiszakág-vezetőként továbbra is tevékenykedik. A NEKA vezetőedzői posztját Lehőcz Zoltán veszi át.
Sótonyi László az edzői pályafutása csúcsának nevezte a megbízatást. Hangsúlyozta, hogy a válogatott lépéshátrányból indul, hiszen a világbajnokság kihagyása miatt fontos mérkőzések esnek ki a versenynaptárból. Elmondása szerint jövő nyárig mindössze egy hónapot tudnak majd együtt dolgozni a kerettel, ezért szoros kapcsolatot szeretne kialakítani a klubokkal. Számára az elsődleges cél a kontinensviadalra való kijutás, ami még halvány esélyt kínálhat az olimpiai kvalifikációra is. Hozzátette, hogy a sikerhez a megkérdőjelezhetetlen szakmaiság és a megfelelő emberi minőség egyaránt elengedhetetlen.
Nagy László elnökségi tag megerősítette, hogy a csapat egyértelmű célja az Európa-bajnokságra való kijutás. A válogatott ősszel Montenegróval és Koszovóval, később pedig a Feröer-szigetekkel mérkőzik meg a selejtezők során. Kiemelte, hogy Sótonyi a juniorok kapitányaként eddig is szorosan követte a felnőtt keretet, több fiatal játékost is sikeresen integrált a felnőtt mezőnybe, és ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódik.
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Az 56 éves, játékosként 190-szeres válogatott Sótonyi komoly hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Balatonfüred és a Csurgó csapatát is irányította az élvonalban, 2014 és 2016 között pedig másodedzőként már dolgozott a felnőtt nemzeti csapat mellett. A junior válogatottal 2023-ban világbajnoki ezüstérmet, idén pedig Európa-bajnoki aranyat nyert.
Elődje, Chema Rodríguez hét évig dolgozott a nemzeti csapat mellett, ebből több mint négy évet szövetségi kapitányként. A szakembert azt követően menesztették június közepén, hogy a magyar válogatott egy góllal alulmaradt a Szerbia elleni selejtezőben, és mivel szabadkártyát sem kapott, eldőlt, hogy nem vehet részt a januári világbajnokságon. Rodríguez irányítása alatt a csapat története legjobb Európa-bajnoki szereplését elérve idén az ötödik helyen végzett, míg a párizsi olimpiát a tizedik helyen zárta.
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