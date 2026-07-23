2026. július 23. csütörtök Lenke
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kéz a kézilabdát a kézilabdakapuba dobni készülő kézzel
Sport

Bejelentették, végleges: új szövetségi kapitánya van a magyar válogatottnak, tapasztalt szakembert kértek fel

MTI
2026. július 23. 14:13

Az új szövetségi kapitány legfőbb feladata az Európa-bajnoki selejtezők sikeres megvívása és a kontinenstornára való kijutás kiharcolása lesz, miután a nemzeti együttes lemaradt a közelgő világbajnokságról.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott új szövetségi kapitányának. A juniorválogatottal nemrég Európa-bajnoki aranyérmet nyerő szakember 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, bíznak abban, hogy Sótonyi a felnőtteknél is folytatni tudja az utánpótlásban elért sikereit. A kinevezéssel egy időben a szakember távozik a junior válogatott és a NEKA élvonalbeli csapatának kispadjáról, utóbbi klubnál azonban férfiszakág-vezetőként továbbra is tevékenykedik. A NEKA vezetőedzői posztját Lehőcz Zoltán veszi át.

Sótonyi László az edzői pályafutása csúcsának nevezte a megbízatást. Hangsúlyozta, hogy a válogatott lépéshátrányból indul, hiszen a világbajnokság kihagyása miatt fontos mérkőzések esnek ki a versenynaptárból. Elmondása szerint jövő nyárig mindössze egy hónapot tudnak majd együtt dolgozni a kerettel, ezért szoros kapcsolatot szeretne kialakítani a klubokkal. Számára az elsődleges cél a kontinensviadalra való kijutás, ami még halvány esélyt kínálhat az olimpiai kvalifikációra is. Hozzátette, hogy a sikerhez a megkérdőjelezhetetlen szakmaiság és a megfelelő emberi minőség egyaránt elengedhetetlen.

Nagy László elnökségi tag megerősítette, hogy a csapat egyértelmű célja az Európa-bajnokságra való kijutás. A válogatott ősszel Montenegróval és Koszovóval, később pedig a Feröer-szigetekkel mérkőzik meg a selejtezők során. Kiemelte, hogy Sótonyi a juniorok kapitányaként eddig is szorosan követte a felnőtt keretet, több fiatal játékost is sikeresen integrált a felnőtt mezőnybe, és ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az 56 éves, játékosként 190-szeres válogatott Sótonyi komoly hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Balatonfüred és a Csurgó csapatát is irányította az élvonalban, 2014 és 2016 között pedig másodedzőként már dolgozott a felnőtt nemzeti csapat mellett. A junior válogatottal 2023-ban világbajnoki ezüstérmet, idén pedig Európa-bajnoki aranyat nyert.

Elődje, Chema Rodríguez hét évig dolgozott a nemzeti csapat mellett, ebből több mint négy évet szövetségi kapitányként. A szakembert azt követően menesztették június közepén, hogy a magyar válogatott egy góllal alulmaradt a Szerbia elleni selejtezőben, és mivel szabadkártyát sem kapott, eldőlt, hogy nem vehet részt a januári világbajnokságon. Rodríguez irányítása alatt a csapat története legjobb Európa-bajnoki szereplését elérve idén az ötödik helyen végzett, míg a párizsi olimpiát a tizedik helyen zárta.
Címlapkép: Getty Images
#sport #bejelentés #magyar válogatott #sajtótájékoztató #edző #kézilabda #válogatott #selejtező #vezetőedző #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:44
14:30
14:13
13:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 23.
Most dőlhet el, ki keres vagyonokat a sztárrészvényeken: ez lenne 2026 legnagyobb pénzcsinálója?
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 23.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
2026. július 23.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
2026. július 22.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. július 23. csütörtök
Lenke
30. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2
3 napja
Rossz hír jött Klein Dávid expedíciójáról: megszakította a csúcstámadást a magyar hegymászó
3
6 napja
Legenda veszi át a francia kispadot: megvan Deschamps utódja, de nem nehéz kitalálni, ki az
4
3 napja
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
5
4 napja
Forma-1 Magyar Nagydíj 2026: itt van minden fontos időpont, az edzés és a futam kezdete a Magyar Nagydíjon, Mogyoródon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Levelező bank
Közvetítő banknak is nevezik. Fizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül jutnak el a kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem közvetítő bankokon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 13:44
Egyre brutálisabb, ami vidéken történik: ezreket kellett kitelepíteni, tovább tombolnak az erdőtüzek
Pénzcentrum  |  2026. július 23. 13:02
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
Agrárszektor  |  2026. július 23. 14:34
Döbbenetes dolog derült ki a Balatonról: elképesztő, mit rejthet a tó mélye