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Tatabánya, 2026. március 21.Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Olaszország férfi kézilabda felkészülési mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2026. március 21-én.MTI/Bodná
Sport

Fontos bejelentés a magyar válogatottnál: azonnal távozik a szövetségi kapitány

Pénzcentrum
2026. június 16. 12:14

Bár a szerződése még két évig érvényes volt, az MKSZ elnöke megköszönte Chema Rodríguez több éves munkáját a válogatott élén, és a változás mellett döntött.

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Távozik posztjáról Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott spanyol szövetségi kapitánya, miután a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége a sikertelen világbajnoki selejtező és a jelentősen lecsökkent olimpiai kvalifikációs esélyek miatt a szakmai váltás mellett döntött.

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Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke megköszönte a szakember válogatott melletti hétéves munkáját, amelyből több mint négy évet szövetségi kapitányként töltött el. Az elnök a döntést azzal indokolta, hogy a nemzeti csapat idén májusban összesítésben egyetlen góllal maradt alul Szerbiával szemben, így nem jutott ki a 2027-es németországi világbajnokságra.

Mivel a torna egyúttal olimpiai kvalifikációs esemény is, és a magyar válogatott szabadkártyát sem kapott, az elnökség a változtatás mellett határozott. Az új szövetségi kapitányt a lehető leghamarabb szeretnék megtalálni, hiszen az együttes legközelebb már novemberben megkezdi a közös munkát.

A 46 éves spanyol szakember korábban játékosként is letette a névjegyét Magyarországon, hiszen 2012 és 2017 között a Veszprém színeiben ötszörös bajnok és Magyar Kupa-győztes lett, emellett kétszeres SEHA-liga-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek mondhatta magát.

Edzőként 2018 júliusában csatlakozott a válogatott szakmai stábjához Gulyás István segítőjeként. Ebben az időszakban a csapat megnyerte a 2021-es Eurokupát, a világbajnokságokon egy tizedik helyezést szerzett 2019-ben, egy ötödiket 2021-ben, míg az Európa-bajnokságokon 2020-ban a kilencedik, a 2022-es hazai rendezésű tornán pedig története legrosszabb eredményét elérve a tizenötödik helyen végzett.

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A szövetség végül 2022 márciusában nevezte ki szövetségi kapitánynak a spanyol trénert. Vezetésével a gárda a 2023-as és a tavalyi világbajnokságon is a nyolcadik helyen zárt, a 2024-es Európa-bajnokságon pedig története legjobb eredményét elérve az ötödik lett, míg idén a tizedik helyen végzett. Két évvel ezelőtt a csapattal sikeresen kijutott a párizsi olimpiára, ahol végül a tizedik helyet szerezték meg. Bár Chema Rodríguez szerződését 2024 márciusában egészen 2028 augusztusáig meghosszabbították, az elbukott tavaszi világbajnoki selejtező végül mégis a távozásához vezetett.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
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