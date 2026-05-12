Újra keretet hirdetett Marco Rossi: öt újonc is bizalmat kapott a válogatottnál

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden, Telkiben hirdette ki a magyar labdarúgó-válogatott 29 fős keretét a júniusi mérkőzésekre. A névsorban öt újonc is helyet kapott: Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz egyaránt először szerepelhet a felnőtt nemzeti csapatban.

A kapusoknál a Liverpool akadémiáján pallérozódó Pécsi Ármin meghívója jelenti a legnagyobb meglepetést. A fiatal hálóőr Szappanos Péter, Tóth Balázs és Yaakobishvili Áron mellett kap lehetőséget a bizonyításra. A védelem gerincét továbbra is a tapasztalt Willi Orbán, valamint a Liverpoolba igazolt Kerkez Milos adja. Mellettük a Puskás Akadémia hátvédje, Markgráf Ákos számít új arcnak a csapatban.

A középpályán a megszokott nevek, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Callum Styles mellett új játékosok is feltűnnek. A Zalaegerszeg labdarúgója, Szendrei Norbert, valamint az ETO FC-ből meghívott Tóth Rajmund most először kapott bizonyítási lehetőséget. A támadósorban az AZ Alkmaar futballistája, Kovács Bendegúz számít újoncnak. Ő Sallai Roland, Varga Barnabás és a többi rutinos csatár mellett várhatja a bemutatkozást.

Szembetűnő, hogy a keretben továbbra is erős az ETO FC képviselete. Csinger Márk, Tóth Rajmund, Vitális Milán és Schön Szabolcs egyaránt a győri klubot erősíti. A Puskás Akadémia szintén három játékossal, Szappanos Péterrel, Markgráf Ákossal és Lukács Dániellel képviselteti magát. Mindez a hazai utánpótlás-nevelés eredményességét is jelzi.

A válogatott június 5-én a Puskás Arénában Finnország ellen lép pályára, majd ezt követően, június 9-én Debrecenben fogadja Kazahsztánt.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

védők:

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

középpályások:

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)