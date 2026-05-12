UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen 2025. november 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Újra keretet hirdetett Marco Rossi: öt újonc is bizalmat kapott a válogatottnál

2026. május 12. 13:20

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden, Telkiben hirdette ki a magyar labdarúgó-válogatott 29 fős keretét a júniusi mérkőzésekre. A névsorban öt újonc is helyet kapott: Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz egyaránt először szerepelhet a felnőtt nemzeti csapatban.

A kapusoknál a Liverpool akadémiáján pallérozódó Pécsi Ármin meghívója jelenti a legnagyobb meglepetést. A fiatal hálóőr Szappanos Péter, Tóth Balázs és Yaakobishvili Áron mellett kap lehetőséget a bizonyításra. A védelem gerincét továbbra is a tapasztalt Willi Orbán, valamint a Liverpoolba igazolt Kerkez Milos adja. Mellettük a Puskás Akadémia hátvédje, Markgráf Ákos számít új arcnak a csapatban.

A középpályán a megszokott nevek, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András és Callum Styles mellett új játékosok is feltűnnek. A Zalaegerszeg labdarúgója, Szendrei Norbert, valamint az ETO FC-ből meghívott Tóth Rajmund most először kapott bizonyítási lehetőséget. A támadósorban az AZ Alkmaar futballistája, Kovács Bendegúz számít újoncnak. Ő Sallai Roland, Varga Barnabás és a többi rutinos csatár mellett várhatja a bemutatkozást.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 205,60M €
Edző: Marco Rossi
Adatlap létrehozva: 2026.05.12.

Szembetűnő, hogy a keretben továbbra is erős az ETO FC képviselete. Csinger Márk, Tóth Rajmund, Vitális Milán és Schön Szabolcs egyaránt a győri klubot erősíti. A Puskás Akadémia szintén három játékossal, Szappanos Péterrel, Markgráf Ákossal és Lukács Dániellel képviselteti magát. Mindez a hazai utánpótlás-nevelés eredményességét is jelzi.

A válogatott június 5-én a Puskás Arénában Finnország ellen lép pályára, majd ezt követően, június 9-én Debrecenben fogadja Kazahsztánt.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

védők:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

középpályások:

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)
