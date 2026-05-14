Nem csitul az angol focibotrány: kémkedés miatt zárhatják ki a csapatot a rájátszásból

A vádak szerint a klub egyik megbízottja megfigyelte a Middlesbrough utolsó edzését a rájátszás elődöntőjének első mérkőzése előtt. Az ügy kimenetele nemcsak a két csapat sorsát, hanem egy fontos precedenst is meghatározhat az angol labdarúgásban - írta meg a BBC Sport.

A Southampton a Championship rájátszásából való kizárását kockáztatja, miután az EFL (Angol Labdarúgó-liga) szabályszegéssel vádolta meg az egyesületet. A csapat kedden, hosszabbítás után 2-1-re győzött a visszavágón, ezzel összesítésben 3-2-vel bejutott a rájátszás döntőjébe, ahol a Hull City várna a csapatra május 23-án a Wembleyben.

A Middlesbrough vezetőedzője, Kim Hellberg a mérkőzés után nem a vereségről, hanem a kémbotrányról beszélt:

Amikor ezt elveszik az embertől – hogy nem a meccseket elemzik, hanem inkább elküldenek valakit az edzések lefilmezésére abban a reményben, hogy nem kapják el –, az összetöri a szívemet

- fogalmazott a vezetőedző. Mint mi is beszámoltunk róla, egy hete a Middlesborough edzésén kaptak rajta egy Soton-elemzőt, aki egy bokor menedékében, a mobiljával készített felvételeket - ezt a szabályzat tiltja.

Az ügy egy független fegyelmi bizottság elé kerül, amelyet a Sport Resolutions nevű szervezet koordinál. A háromtagú testületnek gyorsan kell határoznia, hiszen a döntő tíz napon belül esedékes, a Wembley pedig a következő hétvégén már foglalt.

A Southampton belső vizsgálatra hivatkozva halasztást kért, az EFL azonban gyorsított eljárást szorgalmaz. Minden érintett félnek – beleértve a Middlesbrough-t is – joga van fellebbezni, de a másodfokú döntés végleges lesz. Az ügyet nem lehet a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé vinni.

A szankciók tekintetében nincs közvetlen precedens. Amikor 2019-ben a Leeds Unitedet hasonló kémkedésen érték – Marcelo Bielsa küldte el egy emberét a Derby County edzésére –, a klub mindössze 200 ezer fontos pénzbírságot kapott. Akkoriban azonban még nem létezett kifejezetten ezt tiltó előírás.

Azóta bevezették a 127-es szabályt, amely kimondja, hogy egyetlen csapat sem figyelheti meg közvetlenül vagy közvetve egy másik klub edzését a mérkőzést megelőző 72 órában.

A Southamptont mindkét szabály – a 127-es, valamint a jóhiszemű együttműködést előíró E.4-es – megsértésével vádolják, a klub pedig nem is próbálta cáfolni a vádakat.

A Middlesbrough tulajdonosa, Steve Gibson Nick de Marco sportjogászt bízta meg az ügy képviseletével. A jogász korábban sikeresen járt el a Sheffield Wednesday pontlevonásának eltörlésében. A Boro határozott álláspontja, hogy egy egyszerű pénzbírsággal nem lehet elintézni az ügyet, ezért a Southampton kizárását követelik a rájátszásból. Ezt technikailag úgy lehetne megoldani, hogy az első mérkőzésre a Middlesbrough megállapított 3-0-s eredménnyel kapná meg a győzelmet. Ez összesítésben 4-2-es továbbjutást jelentene számukra. Ha ez nem történik meg, Gibson – a 2021-es Derby County elleni esethez hasonlóan – kártérítési pert is indíthat.

A fegyelmi bizottság az edzői stáb felelősségét is vizsgálhatja. A 2024-es párizsi olimpián a FIFA drónos kémkedés miatt hat pontot vont le Kanada női válogatottjától. Akkor három stábtagot – köztük a szövetségi kapitányt – egy évre eltiltottak minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.

A Southampton vezetőedzőjét, Tonda Eckertet a klub sajtósa mindkét meccs után megvédte a kémkedéssel kapcsolatos kérdésektől. Az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy ki tudott az akcióról, és ki rendelte el a megfigyelést. A fegyelmi bizottság döntése nemcsak a két klub jövőjét határozza meg, hanem elrettentő precedenst is teremthet. Ennek hiányában viszont azt az üzenetet közvetítené, hogy az angol labdarúgásban megéri kockáztatni egy ilyen szabályszegéssel.