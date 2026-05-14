Több ezer szurkoló búcsúztatta Teheránban a nyári, észak-amerikai világbajnokságra készülő iráni labdarúgó-válogatottat. A nemzeti csapat részvétele a tornán azonban továbbra is kérdéses.
Nem csitul az angol focibotrány: kémkedés miatt zárhatják ki a csapatot a rájátszásból
A vádak szerint a klub egyik megbízottja megfigyelte a Middlesbrough utolsó edzését a rájátszás elődöntőjének első mérkőzése előtt. Az ügy kimenetele nemcsak a két csapat sorsát, hanem egy fontos precedenst is meghatározhat az angol labdarúgásban - írta meg a BBC Sport.
A Southampton a Championship rájátszásából való kizárását kockáztatja, miután az EFL (Angol Labdarúgó-liga) szabályszegéssel vádolta meg az egyesületet. A csapat kedden, hosszabbítás után 2-1-re győzött a visszavágón, ezzel összesítésben 3-2-vel bejutott a rájátszás döntőjébe, ahol a Hull City várna a csapatra május 23-án a Wembleyben.
A Middlesbrough vezetőedzője, Kim Hellberg a mérkőzés után nem a vereségről, hanem a kémbotrányról beszélt:
Amikor ezt elveszik az embertől – hogy nem a meccseket elemzik, hanem inkább elküldenek valakit az edzések lefilmezésére abban a reményben, hogy nem kapják el –, az összetöri a szívemet
- fogalmazott a vezetőedző. Mint mi is beszámoltunk róla, egy hete a Middlesborough edzésén kaptak rajta egy Soton-elemzőt, aki egy bokor menedékében, a mobiljával készített felvételeket - ezt a szabályzat tiltja.
Az ügy egy független fegyelmi bizottság elé kerül, amelyet a Sport Resolutions nevű szervezet koordinál. A háromtagú testületnek gyorsan kell határoznia, hiszen a döntő tíz napon belül esedékes, a Wembley pedig a következő hétvégén már foglalt.
A Southampton belső vizsgálatra hivatkozva halasztást kért, az EFL azonban gyorsított eljárást szorgalmaz. Minden érintett félnek – beleértve a Middlesbrough-t is – joga van fellebbezni, de a másodfokú döntés végleges lesz. Az ügyet nem lehet a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé vinni.
A szankciók tekintetében nincs közvetlen precedens. Amikor 2019-ben a Leeds Unitedet hasonló kémkedésen érték – Marcelo Bielsa küldte el egy emberét a Derby County edzésére –, a klub mindössze 200 ezer fontos pénzbírságot kapott. Akkoriban azonban még nem létezett kifejezetten ezt tiltó előírás.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Azóta bevezették a 127-es szabályt, amely kimondja, hogy egyetlen csapat sem figyelheti meg közvetlenül vagy közvetve egy másik klub edzését a mérkőzést megelőző 72 órában.
A Southamptont mindkét szabály – a 127-es, valamint a jóhiszemű együttműködést előíró E.4-es – megsértésével vádolják, a klub pedig nem is próbálta cáfolni a vádakat.
A Middlesbrough tulajdonosa, Steve Gibson Nick de Marco sportjogászt bízta meg az ügy képviseletével. A jogász korábban sikeresen járt el a Sheffield Wednesday pontlevonásának eltörlésében. A Boro határozott álláspontja, hogy egy egyszerű pénzbírsággal nem lehet elintézni az ügyet, ezért a Southampton kizárását követelik a rájátszásból. Ezt technikailag úgy lehetne megoldani, hogy az első mérkőzésre a Middlesbrough megállapított 3-0-s eredménnyel kapná meg a győzelmet. Ez összesítésben 4-2-es továbbjutást jelentene számukra. Ha ez nem történik meg, Gibson – a 2021-es Derby County elleni esethez hasonlóan – kártérítési pert is indíthat.
A fegyelmi bizottság az edzői stáb felelősségét is vizsgálhatja. A 2024-es párizsi olimpián a FIFA drónos kémkedés miatt hat pontot vont le Kanada női válogatottjától. Akkor három stábtagot – köztük a szövetségi kapitányt – egy évre eltiltottak minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.
A Southampton vezetőedzőjét, Tonda Eckertet a klub sajtósa mindkét meccs után megvédte a kémkedéssel kapcsolatos kérdésektől. Az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy ki tudott az akcióról, és ki rendelte el a megfigyelést. A fegyelmi bizottság döntése nemcsak a két klub jövőjét határozza meg, hanem elrettentő precedenst is teremthet. Ennek hiányában viszont azt az üzenetet közvetítené, hogy az angol labdarúgásban megéri kockáztatni egy ilyen szabályszegéssel.
A hét éve egyeduralkodó Fernecvárosnak csak a győzelem jó, de a sorsa még ekkor sem a saját kezében van: a Győr törheti meg a hegemóniát.
A Chelsea edzőkeresése egyre határozottabb körvonalakat ölt: a klub Xabi Alonsóval és Andoni Iraolával is tárgyalásokat folytatott.
A Heart of Midlothian 66 év után áll a skót bajnoki cím küszöbén: ma bajnok lehet az edinburgh-i klub, ha legyőzi a Falkirket, és a...
A Manchester City vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés előtt értékelte csapata helyzetét a bajnoki hajrában.
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy feszült hangulatú sajtótájékoztatón jelentette be, hogy előrehozott elnökválasztást ír ki a klubnál.
A következő szezonban még a mostani felállás marad, utána azonban kizárólag az RTL lineáris és stremingplatformján lehet hazánkban BL-meccseket nézni.
Az argentin legenda éves alapfizetése 25 millió dollár, ami több mint kétszerese a liga második legjobban kereső futballistája bérének.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a 29 éves kosaras halálát, csapata és a liga is nagyszerű emberként emlékezik rá.
A posztjáról korábban családi okok miatt távozó holland szakember visszatér a csapathoz, ezzel ő lesz a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya a nyári tornán.
Az orosz sportolók tiltását nem oldotta fel a bokszszövetség, de a háborúban szintén részt vevő Fehéroroszországét igen.
KEK-et és bajnokságot is nyert a Fradi színeiben, és ott volt az egyik legizgalmasabb hazai döntőn is.
A Los Angeles Lakers 4-0-s összesítéssel kiesett a rájátszásból a címvédő Oklahoma City Thunder ellen - LeBron még nem tudja, folytatja-e a kosárlabdázást.
A 32 éves sportoló az ápolói hivatás iránti szenvedélyére hivatkozva búcsúzik az élsporttól.
A névsorban helyet kapott a Santosban egyre jobb formát mutató Neymar, sérülés és formahanyatlás miatt azonban több meghatározó európai légiós is kimaradt.
Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz egyaránt először szerepelhet a felnőtt nemzeti csapatban.
A Tottenham hétfői remijével elszalasztotta a lehetőséget, hogy a szezon utolsó két fordulója előtt négypontos előnyre tegyen szert a kiesőzónában lévő West Hammel szemben.
A jégkorong egyik legpatinásabb tornáját, a davosi Spengler-kupát idén a Team Canada részvétele nélkül rendezik meg.
A gyorsaságimotoros-világbajnokság spanyol klasszisa biztosan kihagyja a soron következő barcelonai futamot, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza a versenypályára.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n