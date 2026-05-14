Két srác sört iszik és focit néz
Sport

Így néznek focimeccset a magyarok 2026-ban: kiderült a vébé előtt, így ülünk le a tévé elé

Pénzcentrum
2026. május 14. 12:30

Leginkább otthonról nézik a magyarok a futballmeccseket, és a közösségi élmény még erősebb lesz az egy hónap múlva kezdőő focivébé idején is - ezt közölte az egyik hazai tualjdonú elektronikai cég.

A magyarok legnagyobb részben otthon nézik a mérkőzéseket, legyen bár hazai foci, a nemzetközi bajnokságok vagy akár a hamarosan kezdődő világbajnokság - ez derült ki az Euronics legfdrisebb kutatásából. A cég az Etele Plázában csütörtökön nyitja meg hetvenedik üzletét, ebből az alkalomból hívtak össze sajtóeseményt.

A kutatásból kiderült, hogy 10 emberből négy ember maradt már le úgy egy meccsről, hogy nem nála volt a távirányító - de hárman még vitatkozni is szoktak otthon azon, hogy most meccset vagy mást nézzenek a tévében.

A teljes lakosság körében 54 százalék követi valamilyen formában a mérkőzéseket, a férfiak 32 százaléka egyedül, 68 százaléka viszont társasággal szereti inkább nézni a meccseket. 

Fazekas Bálint, az Euronincs ügyvezetője beszédében elmondta: a cégnek már a hetvenedik üzlete nyílik meg a dél-budai bevásárlóközpontban, több mint ezer kollégát számlálnak - úgy, hogy a szektor egyik utolsó magyar kézben lévő vállalatáról van szó. Elmondta azt is, hogy az új üzletben önkiszolgáló kasszák is helyet kapnak, ezzel fokozva a vásárlói élményt.  Az ügyvezető kitért arra, hogy a hamarosan kezdődő focivébé is közösségi élményt kovácsol, amiben természetesen támaszkodnak az egyre jobban elterjedő okoseszközökre is. 

Címlapkép: Getty Images
