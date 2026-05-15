Legendás játékos távozik a Chelsea-től: így búcsúzott a szurkolóktól, hogy fogják pótolni?

Sam Kerr nyáron elhagyja a Chelsea-t, miután lejár a szerződése – jelentette be a londoni klub. Az ausztrál csatár hat és fél évet töltött a csapatnál, és az angol női élvonal, a Women's Super League (WSL) történetének egyik legmeghatározóbb játékosává vált - írta a The Guardian.

A 32 éves Kerr 157 mérkőzésen összesen 115 gólt szerzett a Chelsea színeiben, ezzel a klub történetének negyedik legtöbbször pályára lépő játékosa lett. A bajnokságban 64 alkalommal volt eredményes, ami klubrekordnak számít. Mindössze egyetlen gól választja el Fran Kirby összetett gólrekordjától. Szombaton, a Manchester United elleni hazai szezonzáró mérkőzésen még lehetősége nyílik arra, hogy beállítsa vagy megdöntse ezt a csúcsot.

Kerr a Chelsea-vel öt bajnoki címet, három FA-kupát és három Ligakupát nyert. Kétszer lett a bajnokság gólkirálynője, 2022-ben és 2023-ban pedig egymás után elnyerte az Év Női Labdarúgója díjat a brit sportújságíróktól. Szintén 2023-ban második helyezést ért el az Aranylabda-szavazáson. Pályafutásának lendületét egy súlyos térdszalagsérülés törte meg, amely hosszú kihagyásra kényszerítette.

Anglia Chelsea FC Women Edző: Sonia Bompastor Bajnokság: English FA Women's Super League Jelenlegi helyezés: #3 English FA Women's Super League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Arsenal Women 21 14 6 1 50 13 37 48 3. Chelsea FC Women 21 14 4 3 43 20 23 46 4. Manchester United Women 21 11 7 3 38 21 17 40 Adatlap létrehozva: 2026.05.15.

A Chelsea hivatalos közleményben köszönte meg Kerr hozzájárulását a klub pályán és azon kívül elért sikereihez. A játékos az egyesület médiacsatornáin úgy fogalmazott, hogy boldognak és hálásnak érzi magát, amiért hat évig képviselhette a Chelsea-t, és ilyen sok trófeát nyerhetett.

Kerr távozásával párhuzamosan a Chelsea a legesélyesebb Khadija Shaw megszerzésére. A Manchester City jamaicai csatára, aki az idei szezon gólkirálynője, a nyáron szintén szabadon igazolhatóvá válik. Sajtóértesülések szerint a londoni klub évi egymillió font értékű szerződést ajánlott a támadónak.

Az Arsenal szintén egy jelentős távozót jelentett be, miután Katie McCabe, a klub legendás balhátvédje a szezon végén elhagyja az együttest. Az ír válogatott játékos több mint egy évtizedet töltött Észak-Londonban. Ez idő alatt 305 mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt a 2025-ben Bajnokok Ligáját nyerő csapatnak is. Bár az Arsenal az utóbbi hetekben szerződéshosszabbítást ajánlott a játékosnak, McCabe végül új kihívások keresése mellett döntött.