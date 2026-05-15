Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.
Legendás játékos távozik a Chelsea-től: így búcsúzott a szurkolóktól, hogy fogják pótolni?
Sam Kerr nyáron elhagyja a Chelsea-t, miután lejár a szerződése – jelentette be a londoni klub. Az ausztrál csatár hat és fél évet töltött a csapatnál, és az angol női élvonal, a Women's Super League (WSL) történetének egyik legmeghatározóbb játékosává vált - írta a The Guardian.
A 32 éves Kerr 157 mérkőzésen összesen 115 gólt szerzett a Chelsea színeiben, ezzel a klub történetének negyedik legtöbbször pályára lépő játékosa lett. A bajnokságban 64 alkalommal volt eredményes, ami klubrekordnak számít. Mindössze egyetlen gól választja el Fran Kirby összetett gólrekordjától. Szombaton, a Manchester United elleni hazai szezonzáró mérkőzésen még lehetősége nyílik arra, hogy beállítsa vagy megdöntse ezt a csúcsot.
Kerr a Chelsea-vel öt bajnoki címet, három FA-kupát és három Ligakupát nyert. Kétszer lett a bajnokság gólkirálynője, 2022-ben és 2023-ban pedig egymás után elnyerte az Év Női Labdarúgója díjat a brit sportújságíróktól. Szintén 2023-ban második helyezést ért el az Aranylabda-szavazáson. Pályafutásának lendületét egy súlyos térdszalagsérülés törte meg, amely hosszú kihagyásra kényszerítette.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Arsenal Women
|
21
|
14
|
6
|
1
|
50
|
13
|
37
|
48
|
3.
Chelsea FC Women
|
21
|
14
|
4
|
3
|
43
|
20
|
23
|
46
|
4.
Manchester United Women
|
21
|
11
|
7
|
3
|
38
|
21
|
17
|
40
A Chelsea hivatalos közleményben köszönte meg Kerr hozzájárulását a klub pályán és azon kívül elért sikereihez. A játékos az egyesület médiacsatornáin úgy fogalmazott, hogy boldognak és hálásnak érzi magát, amiért hat évig képviselhette a Chelsea-t, és ilyen sok trófeát nyerhetett.
Kerr távozásával párhuzamosan a Chelsea a legesélyesebb Khadija Shaw megszerzésére. A Manchester City jamaicai csatára, aki az idei szezon gólkirálynője, a nyáron szintén szabadon igazolhatóvá válik. Sajtóértesülések szerint a londoni klub évi egymillió font értékű szerződést ajánlott a támadónak.
Az Arsenal szintén egy jelentős távozót jelentett be, miután Katie McCabe, a klub legendás balhátvédje a szezon végén elhagyja az együttest. Az ír válogatott játékos több mint egy évtizedet töltött Észak-Londonban. Ez idő alatt 305 mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt a 2025-ben Bajnokok Ligáját nyerő csapatnak is. Bár az Arsenal az utóbbi hetekben szerződéshosszabbítást ajánlott a játékosnak, McCabe végül új kihívások keresése mellett döntött.
A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap.
Az ügy kimenetele nemcsak a két csapat sorsát, hanem egy fontos precedenst is meghatározhat az angol labdarúgásban.
