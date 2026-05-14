Lenny Joseph, a Ferencvárosi TC (b) és Miljan Krpic, az ETO FC játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Ferencvárosi TC - ETO FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. április 22-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Minden eldől szombaton az NB I-ben: vajon melyik zöld-fehér gárda lesz a bajnok?

Pénzcentrum
2026. május 14. 07:00

A legutolsó forduló dönt a magyar első osztályú bajnokság, a Fizz Liga aranyérmének sorsáról. A hét éve egyeduralkodó Fernecvárosnak csak a győzelem jó, de a sorsa még ekkor sem a saját kezében van: a Győr törheti meg a hegemóniát.

Legutolsó köréhez érkezett a Fizz Liga idei kiírása, és évek óta nem látott izgalmak előtt állnak a hazai foci rajongói. Évek óta nem láthattak ugyanis olyan, hogy a bajnoki cím a legutolsó , 33. fordulóban dőljön el, most azonban ez a helyzet: az aranyért immár a Fradi és a Győr csatázik.

Ebben a fordulóban nem lesznek külön kezdési időpontok: a megszokott módon minden meccset egyszerre, szombaton negyed hattól rendeznek. Kivételt csak a pénteki, 17:45-ös meccs jelent, amikor a Szpari az NB I-től egy szezon után búcsúzó Kazincbarcikával játszik, valamint pénteken (20:00) rendezik a Puskás Akadémia - MTK meccset is.

Tovább mászna felfelé a Szpari

A hétvége első mérkőzését pénteken 17:45-kor rendezik Nyíregyházán, ahol a hazaiak a sereghajtó Kazincbarcikát fogadják. A kilencedik helyen álló Nyíregyháza ingadozó formát mutat, míg a vendégek gyakorlatilag már biztosan kiesők, hiszen mindössze 21 ponttal állnak az utolsó helyen. Februárban a Nyíregyháza magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott Kazincbarcikán.

Győzelmi kényszerben a Fradi

A hétvége leginkább várt összecsapása a címvédő Ferencváros és a Zalaegerszeg csatája lesz. A zöld-fehérek számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, hiszen egy ponttal vannak lemaradva a tabellát vezető Győri ETO mögött. 

A Ferencváros számára nincs más lehetőség, csak a győzelem, és lehet, hogy a három pont se lesz elég: ha a Győr is megnyeri a saját meccsét, akkor a dunántúliak a 2025/2026-os szezon bajnokai.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
66
2.
Ferencváros
65
3.
Paksi FC
50
4.
Debreceni VSC
50
5.
Zalaegerszegi TE
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
16
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
14
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Böde Dániel
(Paksi FC)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

A listavezető Győri ETO Kisvárdára látogat, akik már uygan nem eshetnek ki, de lecsúsztak az európai helykről is, így különösebb téttel nem bír nekik ez a meccs. A győriek remek formában vannak, az utóbbi öt mérkőzésükből négyet megnyertek, és csak egyszer játszottak döntetlent. A házigazda Kisvárda viszont katasztrofális sorozatban van, legutóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. A nyolcadik helyen álló kisvárdaiak számára már a bennmaradás a tét, míg a Győr minden megszerzett ponttal közelebb kerülhet történelmi bajnoki címéhez.

Kié lesz a bronz?

A bronzéremért folytatott versengésben fontos mérkőzés lesz a Diósgyőr–Paks találkozó szombaton. A Paks jelenleg holtversenyben a harmadik helyen áll 50 ponttal, míg a Diósgyőr a tabella alján, a 11. pozícióban található, mindössze 28 ponttal. A paksiak formája ingadozó, de a diósgyőriek még rosszabb szériában vannak, utóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. Februárban a DVTK meglepetésre nyerni tudott Pakson, de a jelenlegi formák alapján most jóval nehezebb dolga lesz.

Szintén a dobogós helyezésért küzd a Debreceni VSC, amely az Újpest FC-t fogadja. A hajdúságiak a Pakssal azonos pontszámmal állnak a harmadik helyen, ám formájuk az utóbbi időszakban korántsem meggyőző. Az Újpest a hetedik pozícióban áll, és bár legutóbbi két meccsét elveszítette, azt megelőzően két győzelmet is aratott. A februári egymás elleni mérkőzésen a lila-fehérek nyertek hazai pályán.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
