Minden eldől szombaton az NB I-ben: vajon melyik zöld-fehér gárda lesz a bajnok?

A legutolsó forduló dönt a magyar első osztályú bajnokság, a Fizz Liga aranyérmének sorsáról. A hét éve egyeduralkodó Fernecvárosnak csak a győzelem jó, de a sorsa még ekkor sem a saját kezében van: a Győr törheti meg a hegemóniát.

Legutolsó köréhez érkezett a Fizz Liga idei kiírása, és évek óta nem látott izgalmak előtt állnak a hazai foci rajongói. Évek óta nem láthattak ugyanis olyan, hogy a bajnoki cím a legutolsó , 33. fordulóban dőljön el, most azonban ez a helyzet: az aranyért immár a Fradi és a Győr csatázik.

Ebben a fordulóban nem lesznek külön kezdési időpontok: a megszokott módon minden meccset egyszerre, szombaton negyed hattól rendeznek. Kivételt csak a pénteki, 17:45-ös meccs jelent, amikor a Szpari az NB I-től egy szezon után búcsúzó Kazincbarcikával játszik, valamint pénteken (20:00) rendezik a Puskás Akadémia - MTK meccset is.

Tovább mászna felfelé a Szpari

A hétvége első mérkőzését pénteken 17:45-kor rendezik Nyíregyházán, ahol a hazaiak a sereghajtó Kazincbarcikát fogadják. A kilencedik helyen álló Nyíregyháza ingadozó formát mutat, míg a vendégek gyakorlatilag már biztosan kiesők, hiszen mindössze 21 ponttal állnak az utolsó helyen. Februárban a Nyíregyháza magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott Kazincbarcikán.

Győzelmi kényszerben a Fradi

A hétvége leginkább várt összecsapása a címvédő Ferencváros és a Zalaegerszeg csatája lesz. A zöld-fehérek számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, hiszen egy ponttal vannak lemaradva a tabellát vezető Győri ETO mögött.

A Ferencváros számára nincs más lehetőség, csak a győzelem, és lehet, hogy a három pont se lesz elég: ha a Győr is megnyeri a saját meccsét, akkor a dunántúliak a 2025/2026-os szezon bajnokai.

A listavezető Győri ETO Kisvárdára látogat, akik már uygan nem eshetnek ki, de lecsúsztak az európai helykről is, így különösebb téttel nem bír nekik ez a meccs. A győriek remek formában vannak, az utóbbi öt mérkőzésükből négyet megnyertek, és csak egyszer játszottak döntetlent. A házigazda Kisvárda viszont katasztrofális sorozatban van, legutóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. A nyolcadik helyen álló kisvárdaiak számára már a bennmaradás a tét, míg a Győr minden megszerzett ponttal közelebb kerülhet történelmi bajnoki címéhez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kié lesz a bronz?

A bronzéremért folytatott versengésben fontos mérkőzés lesz a Diósgyőr–Paks találkozó szombaton. A Paks jelenleg holtversenyben a harmadik helyen áll 50 ponttal, míg a Diósgyőr a tabella alján, a 11. pozícióban található, mindössze 28 ponttal. A paksiak formája ingadozó, de a diósgyőriek még rosszabb szériában vannak, utóbbi öt meccsükből négyet elveszítettek. Februárban a DVTK meglepetésre nyerni tudott Pakson, de a jelenlegi formák alapján most jóval nehezebb dolga lesz.

Szintén a dobogós helyezésért küzd a Debreceni VSC, amely az Újpest FC-t fogadja. A hajdúságiak a Pakssal azonos pontszámmal állnak a harmadik helyen, ám formájuk az utóbbi időszakban korántsem meggyőző. Az Újpest a hetedik pozícióban áll, és bár legutóbbi két meccsét elveszítette, azt megelőzően két győzelmet is aratott. A februári egymás elleni mérkőzésen a lila-fehérek nyertek hazai pályán.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA