Derbik hétvégéje: Róma és Párizs lángol, a bajnoki címek is eldőlhetnek

Az előttünk álló hétvégén több topliga is fordulóponthoz érkezik: a Serie A-ban római derbit rendeznek, Párizsban pedig a város két csapata feszül egymásnak. Eközben a Premier League-ben az európai kupahelyekért folyik az élet-halál harc, a La Ligában a Barcelona bajnoki címe, a Bundesligában pedig a Bayern München elsősége válhat biztossá.

A május közepére járó szezon hajrájában minden mérkőzés felértékelődik, hiszen a tabellák élén és alján egyaránt óriási a tét. A hétvége programja pénteken indul a Premier League-ben, szombaton a Bundesliga teljes fordulója következik, vasárnap pedig a Serie A, a La Liga és a Ligue 1 összes mérkőzését lejátsszák.

Serie A: Róma lángba borul

Az olasz bajnokság 37. fordulójának egyértelmű csúcsmérkőzése a római derbi, amelyen az AS Roma fogadja az örök rivális Laziót. Az ötödik helyen álló Roma remek formában várja a találkozót: legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, és 67 pontjával továbbra is reális esélye van a Bajnokok Ligája-kvalifikáció kiharcolására. A kilencedik helyen tanyázó Lazio ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, de egy derbi mindig külön történet: az ilyen meccseken a statisztikák gyakran semmit sem érnek.

A már bajnok Inter a kiesett Hellas Veronát fogadja, a Juventus 68 ponttal a harmadik helyen áll, és szintén hazai pályán fogadja a középmezőnyben ragadt Fiorentinát. A torinói Öreg Hölgy számára ez kötelező győzelem, ha meg akarja tartani dobogós pozícióját.

Ligue 1: párizsi derbi lesz, az aranyért hajt a PSG

A francia élvonal vasárnap esti, 21:00-kor kezdődő programjának kiemelkedő eseménye a párizsi derbi, amelyen a Paris FC fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A találkozó különlegessége, hogy a két csapat legutóbbi bajnoki összecsapását januárban meglepetésre a Paris FC nyerte 1-0-ra, ráadásul akkor a PSG hazai pályán szenvedett vereséget.

A Paris Saint-Germain 73 ponttal vezeti a tabellát, és bár a címvédés matematikailag még nem biztos, előnye kényelmesnek mondható. A Paris FC a középmezőnyben helyezkedik el 41 ponttal, de egy újabb derbisiker óriási lökést adna a klubnak.

A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú a Lyon–RC Lens összecsapás is, hiszen a Lens 67 ponttal a második helyen áll. A Lyon remek formában futballozik, az utolsó öt meccséből négyet megnyert, így a hazai pálya előnye mellett esélyesként léphet pályára. Ha a vendégek itt elveszítik a fonalat, a PSG bajnok lesz.

Premier League: harc a BL-helyekért

Az angol élvonalban már pénteken 21 órakor elkezdődik a hétvégi forduló, rögtön egy hatalmas téttel bíró mérkőzéssel: az Aston Villa a Liverpoolt fogadja. Mindkét csapat 59 ponttal áll a tabella negyedik és ötödik helyén, így ez a találkozó közvetlen csata a Bajnokok Ligája-kvalifikációért.

A Villa formája ingadozó, az utolsó öt meccsükből csak egyet nyertek meg, míg a Liverpool három győzelemmel a háta mögött valamivel stabilabbnak tűnik. A birminghami stadionban így akár minden eldőlhet a két csapat között.

Vasárnap 13:30-tól a harmadik helyezett Manchester United lép pályára a bennmaradását csak múlt héten biztossá tevő Nottingham Forest ellen. A Vörös Ördögök 65 ponttal már bebiztosították helyüket a legjobb négyben, de a hazai közönség előtt kötelező győzelemre készülnek.

A kora esti programban a Newcastle United a West Ham Unitedet fogadja 18:30-tól. Előző összecsapásukon a londoni csapat 3-1-re nyert, így a szarkák most revansra készülnek - de a West Ham nem adj könnyen magát, mert kulcsfontosságú számukra minden pont a kiesés ellen menekülve.

La Liga: a Barcelona a trónról figyel, a Real Sevillában vendégeskedik

A spanyol bajnokság vasárnap 19 órakor kezdődő fordulójában a listavezető FC Barcelona a Real Betist fogadja. A katalán gárda elképesztő sorozatban van: az utolsó öt meccsét kivétel nélkül megnyerte, és 91 pontjával magabiztosan vezeti a tabellát - múlt vasárnap az örök rivális Madrid elleni győzelemmel lettek bajnokok. A Betis kellemes meglepetést okozott az idényben, 57 ponttal az ötödik helyen áll, de az őszi, 5-3-as Barcelona-győzelem után a Camp Nouban most is kevés esélyt adnak a vendégeknek.

A Real Madrid Sevillába látogat, és bár a királyi gárda 77 ponttal még tartja második helyét, formája korántsem meggyőző, az utolsó öt meccséből mindössze kettőt nyert meg. A Sevilla hazai pályán mindig veszélyes ellenfél, ráadásul az andalúzok az utóbbi hetekben felkapaszkodtak, így a Bernabéu sztárjainak kemény csatára kell készülniük.

Bundesliga: az utolsó kör jön

A német élvonalban szombaton 15:30-tól rendezik a teljes (34., tehát utolsó) fordulót, és a legnagyobb figyelem természetesen a Bayern Münchenre irányul. A bajorok 86 ponttal, 16 pontos előnnyel vezetik a tabellát, és hazai pályán a kiesés elől menekülő FC Köln ellen játszanak egy várhatóan közönségszórakoztató meccset.

A Bayern idénybeli teljesítménye lenyűgöző: 33 mérkőzésből mindössze egyet veszítettek el eddig.

A második helyezett Borussia Dortmund (70 pont) Brémába utazik a Werder vendégeként. A sárga-feketék formája az utóbbi hetekben hullámzó, két győzelem mellett két vereséget is begyűjtöttek, a Bremen viszont mély gödörben van, az utolsó öt meccsükből csak egyet nyertek meg.

A hétvége tehát bővelkedik kiemelkedő mérkőzésekben: a római és párizsi derbik önmagukban is eseményszámba mennek, de a bajnoki címekért és az európai kvalifikációs helyekért folyó küzdelem sem hagy senkit hidegen.

Péntektől vasárnapig szinte percről percre követhetjük a topligák legfontosabb összecsapásait, amelyek a szezon végkimenetelét is eldöntik - például Németországban.