A hét éve egyeduralkodó Fernecvárosnak csak a győzelem jó, de a sorsa még ekkor sem a saját kezében van: a Győr törheti meg a hegemóniát.
Derbik hétvégéje: Róma és Párizs lángol, a bajnoki címek is eldőlhetnek
Az előttünk álló hétvégén több topliga is fordulóponthoz érkezik: a Serie A-ban római derbit rendeznek, Párizsban pedig a város két csapata feszül egymásnak. Eközben a Premier League-ben az európai kupahelyekért folyik az élet-halál harc, a La Ligában a Barcelona bajnoki címe, a Bundesligában pedig a Bayern München elsősége válhat biztossá.
A május közepére járó szezon hajrájában minden mérkőzés felértékelődik, hiszen a tabellák élén és alján egyaránt óriási a tét. A hétvége programja pénteken indul a Premier League-ben, szombaton a Bundesliga teljes fordulója következik, vasárnap pedig a Serie A, a La Liga és a Ligue 1 összes mérkőzését lejátsszák.
Serie A: Róma lángba borul
Az olasz bajnokság 37. fordulójának egyértelmű csúcsmérkőzése a római derbi, amelyen az AS Roma fogadja az örök rivális Laziót. Az ötödik helyen álló Roma remek formában várja a találkozót: legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, és 67 pontjával továbbra is reális esélye van a Bajnokok Ligája-kvalifikáció kiharcolására. A kilencedik helyen tanyázó Lazio ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, de egy derbi mindig külön történet: az ilyen meccseken a statisztikák gyakran semmit sem érnek.
A már bajnok Inter a kiesett Hellas Veronát fogadja, a Juventus 68 ponttal a harmadik helyen áll, és szintén hazai pályán fogadja a középmezőnyben ragadt Fiorentinát. A torinói Öreg Hölgy számára ez kötelező győzelem, ha meg akarja tartani dobogós pozícióját.
A forduló további meccsei:
- Atalanta - Bologna (15:00)
- Cagliari - Torino (15:00)
- Como - Parma (15:00)
- Genoa - AC Milan (15:00)
- Pisa - Napoli (15:00)
- Sassuolo - Lecce (15:00)
- Udinese - Cremonese (15:00)
Az olasz bajnokság minden rezdülését a Sportonline Serie A oldalán élőben követheted.
Ligue 1: párizsi derbi lesz, az aranyért hajt a PSG
A francia élvonal vasárnap esti, 21:00-kor kezdődő programjának kiemelkedő eseménye a párizsi derbi, amelyen a Paris FC fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A találkozó különlegessége, hogy a két csapat legutóbbi bajnoki összecsapását januárban meglepetésre a Paris FC nyerte 1-0-ra, ráadásul akkor a PSG hazai pályán szenvedett vereséget.
A Paris Saint-Germain 73 ponttal vezeti a tabellát, és bár a címvédés matematikailag még nem biztos, előnye kényelmesnek mondható. A Paris FC a középmezőnyben helyezkedik el 41 ponttal, de egy újabb derbisiker óriási lökést adna a klubnak.
A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú a Lyon–RC Lens összecsapás is, hiszen a Lens 67 ponttal a második helyen áll. A Lyon remek formában futballozik, az utolsó öt meccséből négyet megnyert, így a hazai pálya előnye mellett esélyesként léphet pályára. Ha a vendégek itt elveszítik a fonalat, a PSG bajnok lesz.
A forduló további meccsei Franciaországban:
- Stade Brestois 29 - Angers SCO (21:00)
- LOSC Lille - AJ Auxerre (21:00)
- Lorient - Havre Athletic Club (21:00)
- Marseille - Stade Rennais FC (21:00)
- FC Nantes - Toulouse FC (21:00)
- OGC Nice - Metz (21:00)
- RC Strasbourg - AS Monaco (21:00)
Premier League: harc a BL-helyekért
Az angol élvonalban már pénteken 21 órakor elkezdődik a hétvégi forduló, rögtön egy hatalmas téttel bíró mérkőzéssel: az Aston Villa a Liverpoolt fogadja. Mindkét csapat 59 ponttal áll a tabella negyedik és ötödik helyén, így ez a találkozó közvetlen csata a Bajnokok Ligája-kvalifikációért.
A Villa formája ingadozó, az utolsó öt meccsükből csak egyet nyertek meg, míg a Liverpool három győzelemmel a háta mögött valamivel stabilabbnak tűnik. A birminghami stadionban így akár minden eldőlhet a két csapat között.
Vasárnap 13:30-tól a harmadik helyezett Manchester United lép pályára a bennmaradását csak múlt héten biztossá tevő Nottingham Forest ellen. A Vörös Ördögök 65 ponttal már bebiztosították helyüket a legjobb négyben, de a hazai közönség előtt kötelező győzelemre készülnek.
A kora esti programban a Newcastle United a West Ham Unitedet fogadja 18:30-tól. Előző összecsapásukon a londoni csapat 3-1-re nyert, így a szarkák most revansra készülnek - de a West Ham nem adj könnyen magát, mert kulcsfontosságú számukra minden pont a kiesés ellen menekülve.
A forduló további meccsei:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- Brentford - Crystal Palace (16:00)
- Everton - Sunderland (16:00)
- Wolverhampton - Fulham (16:00)
- Leeds United - Brighton (16:00)
Az angol bajnokság aktuális állását és a hétvégi meccsek élő tudósításait a Sportonline Premier League rovatában találod meg.
La Liga: a Barcelona a trónról figyel, a Real Sevillában vendégeskedik
A spanyol bajnokság vasárnap 19 órakor kezdődő fordulójában a listavezető FC Barcelona a Real Betist fogadja. A katalán gárda elképesztő sorozatban van: az utolsó öt meccsét kivétel nélkül megnyerte, és 91 pontjával magabiztosan vezeti a tabellát - múlt vasárnap az örök rivális Madrid elleni győzelemmel lettek bajnokok. A Betis kellemes meglepetést okozott az idényben, 57 ponttal az ötödik helyen áll, de az őszi, 5-3-as Barcelona-győzelem után a Camp Nouban most is kevés esélyt adnak a vendégeknek.
A Real Madrid Sevillába látogat, és bár a királyi gárda 77 ponttal még tartja második helyét, formája korántsem meggyőző, az utolsó öt meccséből mindössze kettőt nyert meg. A Sevilla hazai pályán mindig veszélyes ellenfél, ráadásul az andalúzok az utóbbi hetekben felkapaszkodtak, így a Bernabéu sztárjainak kemény csatára kell készülniük.
A forduló további meccsei:
- Athletic Club - RC Celta (19:00)
- Atletico Madrid - Girona FC (19:00)
- Elche - Getafe (19:00)
- Levante - RCD Mallorca (19:00)
- CA Osasuna - Espanyol (19:00)
- Real Oviedo - Deportivo Alavés (19:00)
- Rayo Vallecano - Villarreal CF (19:00)
- Real Sociedad - Valencia CF (19:00)
Bundesliga: az utolsó kör jön
A német élvonalban szombaton 15:30-tól rendezik a teljes (34., tehát utolsó) fordulót, és a legnagyobb figyelem természetesen a Bayern Münchenre irányul. A bajorok 86 ponttal, 16 pontos előnnyel vezetik a tabellát, és hazai pályán a kiesés elől menekülő FC Köln ellen játszanak egy várhatóan közönségszórakoztató meccset.
A Bayern idénybeli teljesítménye lenyűgöző: 33 mérkőzésből mindössze egyet veszítettek el eddig.
A második helyezett Borussia Dortmund (70 pont) Brémába utazik a Werder vendégeként. A sárga-feketék formája az utóbbi hetekben hullámzó, két győzelem mellett két vereséget is begyűjtöttek, a Bremen viszont mély gödörben van, az utolsó öt meccsükből csak egyet nyertek meg.
A forduló további meccsei:
- FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 (15:30)
- Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (15:30)
- Bayer Leverkusen - Hamburger SV (15:30)
- FC St. Pauli - VfL Wolfsburg (15:30)
- Union Berlin - FC Augsburg (15:30)
- Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (15:30)
A Bundesliga küzdelmeit folyamatosan figyelemmel kísérheted a Sportonline német bajnokságot követő oldalán.
A hétvége tehát bővelkedik kiemelkedő mérkőzésekben: a római és párizsi derbik önmagukban is eseményszámba mennek, de a bajnoki címekért és az európai kvalifikációs helyekért folyó küzdelem sem hagy senkit hidegen.
Péntektől vasárnapig szinte percről percre követhetjük a topligák legfontosabb összecsapásait, amelyek a szezon végkimenetelét is eldöntik - például Németországban.
A következő szezonban még a mostani felállás marad, utána azonban kizárólag az RTL lineáris és stremingplatformján lehet hazánkban BL-meccseket nézni.
Az argentin legenda éves alapfizetése 25 millió dollár, ami több mint kétszerese a liga második legjobban kereső futballistája bérének.
Egyelőre nem tudni, mi okozta a 29 éves kosaras halálát, csapata és a liga is nagyszerű emberként emlékezik rá.
A posztjáról korábban családi okok miatt távozó holland szakember visszatér a csapathoz, ezzel ő lesz a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya a nyári tornán.
Az orosz sportolók tiltását nem oldotta fel a bokszszövetség, de a háborúban szintén részt vevő Fehéroroszországét igen.
KEK-et és bajnokságot is nyert a Fradi színeiben, és ott volt az egyik legizgalmasabb hazai döntőn is.
A Los Angeles Lakers 4-0-s összesítéssel kiesett a rájátszásból a címvédő Oklahoma City Thunder ellen - LeBron még nem tudja, folytatja-e a kosárlabdázást.
A 32 éves sportoló az ápolói hivatás iránti szenvedélyére hivatkozva búcsúzik az élsporttól.
A névsorban helyet kapott a Santosban egyre jobb formát mutató Neymar, sérülés és formahanyatlás miatt azonban több meghatározó európai légiós is kimaradt.
Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz egyaránt először szerepelhet a felnőtt nemzeti csapatban.
A Tottenham hétfői remijével elszalasztotta a lehetőséget, hogy a szezon utolsó két fordulója előtt négypontos előnyre tegyen szert a kiesőzónában lévő West Hammel szemben.
A jégkorong egyik legpatinásabb tornáját, a davosi Spengler-kupát idén a Team Canada részvétele nélkül rendezik meg.
A gyorsaságimotoros-világbajnokság spanyol klasszisa biztosan kihagyja a soron következő barcelonai futamot, és egyelőre kérdéses, mikor térhet vissza a versenypályára.
Az elemzések mindössze 12 százalékra teszik a csapat bennmaradási esélyeit, miután az Arsenal elleni hazai meccsen egy vitatott VAR-döntés miatt elveszítettek egy pontot.
Elképesztő botrány tört ki a West Ham-Arsenal után: szabálymódosítást kezdeményeztek, ez soha többet nem fordulhat elő
Az Arsenal vasárnapi, West Ham elleni 1–0-s győzelmét követően egy korábbi Premier League-asszisztens szabálymódosítást javasolt a szögletek utáni káosz megelőzésére.
A német sípmester ebben a szezonban kilenc BL-meccsen is ott volt, de ez karrierje első kupadöntője lesz.
A Wolverhampton Wanderers vezetőedzője, Rob Edwards a Brighton elleni 3–0-s vereség után keményen nekiment saját játékosainak.
Az ausztrál kerékpáros törött könyökkel és agyrázkódással szállt ki a versenyből, csapata azonban megkönnyebbült, hogy a sérülések nem lettek még súlyosabbak.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n