Derbik hétvégéje: Róma és Párizs lángol, a bajnoki címek is eldőlhetnek

Pénzcentrum
2026. május 14. 07:30

Az előttünk álló hétvégén több topliga is fordulóponthoz érkezik: a Serie A-ban római derbit rendeznek, Párizsban pedig a város két csapata feszül egymásnak. Eközben a Premier League-ben az európai kupahelyekért folyik az élet-halál harc, a La Ligában a Barcelona bajnoki címe, a Bundesligában pedig a Bayern München elsősége válhat biztossá.

A május közepére járó szezon hajrájában minden mérkőzés felértékelődik, hiszen a tabellák élén és alján egyaránt óriási a tét. A hétvége programja pénteken indul a Premier League-ben, szombaton a Bundesliga teljes fordulója következik, vasárnap pedig a Serie A, a La Liga és a Ligue 1 összes mérkőzését lejátsszák.

Serie A: Róma lángba borul

Az olasz bajnokság 37. fordulójának egyértelmű csúcsmérkőzése a római derbi, amelyen az AS Roma fogadja az örök rivális Laziót. Az ötödik helyen álló Roma remek formában várja a találkozót: legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, és 67 pontjával továbbra is reális esélye van a Bajnokok Ligája-kvalifikáció kiharcolására. A kilencedik helyen tanyázó Lazio ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújt, de egy derbi mindig külön történet: az ilyen meccseken a statisztikák gyakran semmit sem érnek.

A már bajnok Inter a kiesett Hellas Veronát fogadja, a Juventus 68 ponttal a harmadik helyen áll, és szintén hazai pályán fogadja a középmezőnyben ragadt Fiorentinát. A torinói Öreg Hölgy számára ez kötelező győzelem, ha meg akarja tartani dobogós pozícióját.

A forduló további meccsei:

Az olasz bajnokság minden rezdülését a Sportonline Serie A oldalán élőben követheted.

Ligue 1: párizsi derbi lesz, az aranyért hajt a PSG

A francia élvonal vasárnap esti, 21:00-kor kezdődő programjának kiemelkedő eseménye a párizsi derbi, amelyen a Paris FC fogadja a listavezető Paris Saint-Germaint. A találkozó különlegessége, hogy a két csapat legutóbbi bajnoki összecsapását januárban meglepetésre a Paris FC nyerte 1-0-ra, ráadásul akkor a PSG hazai pályán szenvedett vereséget.

A Paris Saint-Germain 73 ponttal vezeti a tabellát, és bár a címvédés matematikailag még nem biztos, előnye kényelmesnek mondható. A Paris FC a középmezőnyben helyezkedik el 41 ponttal, de egy újabb derbisiker óriási lökést adna a klubnak.

A bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú a Lyon–RC Lens összecsapás is, hiszen a Lens 67 ponttal a második helyen áll. A Lyon remek formában futballozik, az utolsó öt meccséből négyet megnyert, így a hazai pálya előnye mellett esélyesként léphet pályára. Ha a vendégek itt elveszítik a fonalat, a PSG bajnok lesz.

A forduló további meccsei Franciaországban:

Premier League: harc a BL-helyekért

Az angol élvonalban már pénteken 21 órakor elkezdődik a hétvégi forduló, rögtön egy hatalmas téttel bíró mérkőzéssel: az Aston Villa a Liverpoolt fogadja. Mindkét csapat 59 ponttal áll a tabella negyedik és ötödik helyén, így ez a találkozó közvetlen csata a Bajnokok Ligája-kvalifikációért.

A Villa formája ingadozó, az utolsó öt meccsükből csak egyet nyertek meg, míg a Liverpool három győzelemmel a háta mögött valamivel stabilabbnak tűnik. A birminghami stadionban így akár minden eldőlhet a két csapat között.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
79
2.
Manchester City
74
3.
Manchester United
65
4.
Liverpool
59
5.
Aston Villa
59
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
26
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
João Pedro
(Chelsea)
15
4.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
5.
Viktor Gyökeres
(Arsenal)
14
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

Vasárnap 13:30-tól a harmadik helyezett Manchester United lép pályára a bennmaradását csak múlt héten biztossá tevő Nottingham Forest ellen. A Vörös Ördögök 65 ponttal már bebiztosították helyüket a legjobb négyben, de a hazai közönség előtt kötelező győzelemre készülnek.

A kora esti programban a Newcastle United a West Ham Unitedet fogadja 18:30-tól. Előző összecsapásukon a londoni csapat 3-1-re nyert, így a szarkák most revansra készülnek - de a West Ham nem adj könnyen magát, mert kulcsfontosságú számukra minden pont a kiesés ellen menekülve.

A forduló további meccsei:

Az angol bajnokság aktuális állását és a hétvégi meccsek élő tudósításait a Sportonline Premier League rovatában találod meg.

La Liga: a Barcelona a trónról figyel, a Real Sevillában vendégeskedik

A spanyol bajnokság vasárnap 19 órakor kezdődő fordulójában a listavezető FC Barcelona a Real Betist fogadja. A katalán gárda elképesztő sorozatban van: az utolsó öt meccsét kivétel nélkül megnyerte, és 91 pontjával magabiztosan vezeti a tabellát - múlt vasárnap az örök rivális Madrid elleni győzelemmel lettek bajnokok. A Betis kellemes meglepetést okozott az idényben, 57 ponttal az ötödik helyen áll, de az őszi, 5-3-as Barcelona-győzelem után a Camp Nouban most is kevés esélyt adnak a vendégeknek.

A Real Madrid Sevillába látogat, és bár a királyi gárda 77 ponttal még tartja második helyét, formája korántsem meggyőző, az utolsó öt meccséből mindössze kettőt nyert meg. A Sevilla hazai pályán mindig veszélyes ellenfél, ráadásul az andalúzok az utóbbi hetekben felkapaszkodtak, így a Bernabéu sztárjainak kemény csatára kell készülniük.

A forduló további meccsei:

Bundesliga: az utolsó kör jön

A német élvonalban szombaton 15:30-tól rendezik a teljes (34., tehát utolsó) fordulót, és a legnagyobb figyelem természetesen a Bayern Münchenre irányul. A bajorok 86 ponttal, 16 pontos előnnyel vezetik a tabellát, és hazai pályán a kiesés elől menekülő FC Köln ellen játszanak egy várhatóan közönségszórakoztató meccset.

A Bayern idénybeli teljesítménye lenyűgöző: 33 mérkőzésből mindössze egyet veszítettek el eddig.

A második helyezett Borussia Dortmund (70 pont) Brémába utazik a Werder vendégeként. A sárga-feketék formája az utóbbi hetekben hullámzó, két győzelem mellett két vereséget is begyűjtöttek, a Bremen viszont mély gödörben van, az utolsó öt meccsükből csak egyet nyertek meg.

A forduló további meccsei:

A Bundesliga küzdelmeit folyamatosan figyelemmel kísérheted a Sportonline német bajnokságot követő oldalán.

A hétvége tehát bővelkedik kiemelkedő mérkőzésekben: a római és párizsi derbik önmagukban is eseményszámba mennek, de a bajnoki címekért és az európai kvalifikációs helyekért folyó küzdelem sem hagy senkit hidegen.

Péntektől vasárnapig szinte percről percre követhetjük a topligák legfontosabb összecsapásait, amelyek a szezon végkimenetelét is eldöntik - például Németországban.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #real madrid #bundesliga #liverpool #La Liga #fc barcelona #bayern münchen #serie a #ligue 1 #topligák #paris saint-germain #meccsajánló #derbi #bajnoki cím

