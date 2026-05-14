Megszólalt két volt magyar válogatott focista: szerintük ők a vébé legnagyobb esélyesei

Félig-meddig hazai világbajnokságukon a mexikóiak sokáig juthatnak, de fáj neki, hogy a magyarok mellett az olaszok sincsenek kint a világbajnokságon - mondta a negyvenkétszeres válogatott Torghelle Sándor a Pénzcentrumnak. Egy másik korábbi válogatott focista, Kabát Peti pedig úgy véli: hiába zsizseg a közvélemény Kylian Mbappé körül, a francia sztár megrázza magát a vébére, és vezére marad a francia csapatnak.

Egy hónappal vagyunk a világbajnokság rajtja előtt, melyet most először három ország: Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó közösen rendeznek meg. Emellett rég tudni azt is, hogy soha nem látott mennyiségű, 48 ország válogatottja lesz ott a vébén, tehát minden eddiginél több meccset játszanak majd a tornán.

A Pénzcentrum a ma kora délután rendezett Euronics-sajtóeseményen "belebotlott" két volt válogatott játékosba: a címeres mezt negyvenhétszer felhúzó Torghelle Sándorba, és a tizenhatszoros magyar válogatott Kabát Péterbe is. Arról kérdeztük őket: vannak-e kedvenceik az amerikai vébén, és szerintük kik juthatnak sokáig?

A pályafutása alatt a Kispestben, az MTK-ban és Videotonban (később még a Premier League-es Crystal Palace-ban is) szereplő Torghelle Sándor szerint az egyik hazai gárda juthat sokáig - meg is indokolta, miért.

A két fő csapatom kiesett azzal, hogy sem a magyar, sem az olasz válogatott nem lesz ott a világbajnokságon, de persze mindig vannak favoritok. A franciákat mindig ide soroljuk, vagy a németeket, de mindig van egy olyan csapat, aki mindig valahogy "bekeveredik", akikre senkit se gondolt - egy meglepetéscsapat, szerintem ez most Mexikó lesz. Azért is mondom ezt, mert valamennyire hazai pálya ez nekik: rengeteg néző buzdítja majd őket, nagyon jó játékosaik vannak, szerintem a bajnokságuk is nagyon erős - ez a pár összetevő sokáig repítheti őket

- fogalmazott Torghelle Sándor.

A Kispestben és a Vasasban nevelkedett, majd pár éves külföldi karrier után Újpesten másodvirágzását megélő, de már szintén rég visszavonult Kabát Péternek két kedvence is van.

Több favoritot is érdemes mondani erre a vébére: nagyon jók a brazilok, franciák, argentinok és a spanyolok, és soha nem szabad lebecsülni az angolokat vagy a németeket sem. Én minden világversenyen az angoloknak szurkolok, Messi miatt viszont most nagyon szeretném, ha az argentinoknak is jól menne. Az angol keret nagyon jó, és régen éhesek már egy nagy sikerre - engem is érdekel, meddig jutnak a világbajnokságon

- fogalmazott Kabát.