Tragikusan korán halt meg a Fradi legendája: KEK-győztes sportoló távozott
KEK-et és bajnokságot is nyert a Fradi színeiben, és ott volt az egyik legizgalmasabb hazai döntőn is.
Negyvenöt éves korában elhunyt Haufe Tamás, a Ferencváros egykori KEK-győztes és magyar bajnok vízilabdázója. A tragikus hírt a népligeti klub hivatalos oldala közölte.
Haufe Tamás az FTC-ben kezdte pályafutását. Tehetségét mutatja, hogy még tizenöt éves sem volt, amikor egy Magyar Kupa-mérkőzésen bemutatkozott a felnőtt csapatban. Különleges rekordot is magáénak tudhat: az 1997-es KEK-győztes ferencvárosi együttes tagjaként hamarabb nyert nemzetközi trófeát, mint ahogy a magyar bajnokságban egyáltalán medencébe ugrott volna. Ugyanebben az évben a magyar válogatottal ifjúsági Európa-bajnoki címet ünnepelhetett.
Pályafutásának egyik legemlékezetesebb hazai sikere a 2000-es esztendőhöz kötődik. Részese volt a minden idők egyik legizgalmasabbjaként számon tartott FTC–BVSC bajnoki döntőnek. A fináléban a zöld-fehérek többszöri hosszabbítás után diadalmaskodtak, amivel tíz évnyi nyeretlenséget törtek meg.
A Ferencvárostól 2002-ben távozott, de 2006 őszén egy rövid időre még visszatért, hogy kisegítse nehéz helyzetbe került nevelőegyesületét. Ezt követően külföldön folytatta karrierjét. Előbb az olasz Lazio Nuoto játékosa volt, majd Franciaországban telepedett le. A CN Senlis csapatában vízilabdázóként és edzőként is tevékenykedett. Utolsó állomáshelye a szintén francia Livry Gargan volt, ahol egészen 2025-ig ellátta a játékos-edzői feladatokat.
