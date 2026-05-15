Óriási rekordot döntött meg Janik Sinner: megállíthatatlan a tenisz világelsője

Jannik Sinner újabb mérföldkövet ért el a pályafutásában: a római tenisztorna (Internazionali BNL d'Italia) negyeddöntőjében legyőzte Andrej Rubljovot, így már sorozatban 32 győzelemnél jár a Masters 1000-es tornákon, amivel megdöntötte Novak Djokovics 2011-es rekordját - írta a The Guardian.

A világranglista-vezető olasz játékos 6:2, 6:4-re győzött az orosz Rubljov ellen. Ő volt Sinner első kiemelt ellenfele az idei tornán. Rubljov mindkét szettben már az első adogatójátékát elveszítette, és összesen 28 ki nem kényszerített hibát vétett a mindössze 18 játékból álló mérkőzésen. Sinner négyszer brékelte ellenfelét, a második szettben pedig egy látványos ejtéssel szerezte meg a 4:1-es vezetést.

"Nem a rekordokért játszom, a saját utamat járom" – nyilatkozta Sinner a mérkőzés után. A szeles, változékony római időjárásról szólva hozzátette: úgy érezte, egyikük sem hozta a legjobb formáját, de ő igyekezett alkalmazkodni a körülményekhez.

Az elődöntőben Danyiil Medvegyev, vagy a lucky loserként főtáblára kerülő Martin Landaluce várt rá. Sinner jelenleg szinte legyőzhetetlennek tűnik. Helyzetét tovább javítja, hogy nagy riválisa, Carlos Alcaraz sérülés miatt nem indult a tornán. A tavalyi római döntőben éppen a spanyol játékostól kapott ki.

Az olasz közönség számára különös jelentőséggel bír Sinner esetleges diadala. Legutóbb ugyanis 1976-ban, Adriano Panatta személyében nyert hazai férfi játékos Rómában. Tavaly a női mezőnyben Jasmine Paolini törte meg a negyvenéves olasz böjtöt.