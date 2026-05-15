A szurkolók tiltakozásának hatására csökkentették a new jersey-ben rendezett világbajnoki mérkőzésekre közlekedő vonatok és buszok jegyárait.
Pénteki futballcsemege: indul a Fizz Liga végső köre, pályára lépnek Szoboszlaiék is
A hét utolsó munkanapja három izgalmas mérkőzést kínál a futballrajongóknak: két találkozót a magyar bajnokságból és egyet az angol élvonalból, magyar érdekeltséggel. A kora esti órákban a hazai pontvadászat meccsei nyitják a programot, estére pedig a Premier League rangadója teszi fel a koronát.
A péntek esti program változatos kínálatot nyújt a szurkolóknak. A kora esti óráktól a hazai pontvadászat mérkőzései indítják az estét, majd csúcspontként a Premier League egyik legváratlanabb párosítását láthatjuk. A Fizz Ligában a középmezőny csatái kerülnek terítékre, miközben Angliában a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú találkozót rendeznek.
Premier League: BL-helyért megy a csata, behúzzák Szoboszlaiék?
A nap vitathatatlan főműsora a birminghami Villa Parkból érkezik, ahol az Aston Villa a Liverpoolt fogadja. A mérkőzés magyar szempontból is különösen érdekes, hiszen Szoboszlai Dominik a vendégek színeiben léphet pályára.
A Liverpool legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, a Villa ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben, győzni legutóbb három meccsel ezelőtt tudott. Az őszi összecsapáson a Vörösök hazai pályán magabiztosan, 2-0-ra győztek, így a birminghamieknek bőven van miért visszavágniuk.
Fizz Liga: a középmezőny nyitja az utolsó kört
A nap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza a Kazincbarcikát fogadja. A szabolcsiak változó formát mutatnak, míg a vendégek kifejezetten nehéz periódusban vannak, hiszen utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek. Legutóbbi egymás elleni találkozójukon a Nyíregyháza idegenben aratott magabiztos, 4-0-s győzelmet, így a papírforma ezúttal is a hazaiak sikerét ígéri.
A hazai porondon a péntek esti főműsor a Puskás Akadémia és az MTK Budapest összecsapása. A felcsútiak nehéz időszakból próbálnak kilábalni, hiszen utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek. Az MTK ezzel szemben az elmúlt öt fordulóban veretlen maradt, igaz, ebben az időszakban csak kétszer tudott nyerni. A tavaszi derbin 2-2-es döntetlen született, ahol a Puskás kétgólos hátrányból állt fel. A mostani mérkőzés ezért a visszavágás lehetőségét is magában hordozza.
