Pénteki futballcsemege: indul a Fizz Liga végső köre, pályára lépnek Szoboszlaiék is

Pénzcentrum
2026. május 15. 07:30

A hét utolsó munkanapja három izgalmas mérkőzést kínál a futballrajongóknak: két találkozót a magyar bajnokságból és egyet az angol élvonalból, magyar érdekeltséggel. A kora esti órákban a hazai pontvadászat meccsei nyitják a programot, estére pedig a Premier League rangadója teszi fel a koronát.

A péntek esti program változatos kínálatot nyújt a szurkolóknak. A kora esti óráktól a hazai pontvadászat mérkőzései indítják az estét, majd csúcspontként a Premier League egyik legváratlanabb párosítását láthatjuk. A Fizz Ligában a középmezőny csatái kerülnek terítékre, miközben Angliában a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú találkozót rendeznek.

Premier League: BL-helyért megy a csata, behúzzák Szoboszlaiék?

A nap vitathatatlan főműsora a birminghami Villa Parkból érkezik, ahol az Aston Villa a Liverpoolt fogadja. A mérkőzés magyar szempontból is különösen érdekes, hiszen Szoboszlai Dominik a vendégek színeiben léphet pályára.

A Liverpool legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, a Villa ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben, győzni legutóbb három meccsel ezelőtt tudott. Az őszi összecsapáson a Vörösök hazai pályán magabiztosan, 2-0-ra győztek, így a birminghamieknek bőven van miért visszavágniuk.

Premier League 37. forduló
Aston Villa
Liverpool
2026. május 15. péntek 21:00
|
Villa Park, Birmingham
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Aston Villa: 7 (23.3%)
  Liverpool: 18 (60%)
  Döntetlen: 5 (16.7%)
Gólok
  Aston Villa: 39
  Liverpool: 57
Gólkülönbség: -18
Hazai győzelem
  Aston Villa: 4
  Liverpool: 8
Vendéggyőzelem
  Aston Villa: 3
  Liverpool: 10
Adatlap létrehozva: 2026.05.14.

Fizz Liga: a középmezőny nyitja az utolsó kört

A nap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza a Kazincbarcikát fogadja. A szabolcsiak változó formát mutatnak, míg a vendégek kifejezetten nehéz periódusban vannak, hiszen utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek. Legutóbbi egymás elleni találkozójukon a Nyíregyháza idegenben aratott magabiztos, 4-0-s győzelmet, így a papírforma ezúttal is a hazaiak sikerét ígéri.

A hazai porondon a péntek esti főműsor a Puskás Akadémia és az MTK Budapest összecsapása. A felcsútiak nehéz időszakból próbálnak kilábalni, hiszen utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek. Az MTK ezzel szemben az elmúlt öt fordulóban veretlen maradt, igaz, ebben az időszakban csak kétszer tudott nyerni. A tavaszi derbin 2-2-es döntetlen született, ahol a Puskás kétgólos hátrányból állt fel. A mostani mérkőzés ezért a visszavágás lehetőségét is magában hordozza.
#foci #sport #labdarúgás #mtk #nyíregyháza #futball #szoboszlai dominik #premier league #előzetes #liverpool #magyar bajnokság #puskás akadémia #Fizz liga #kazincbarcika #aston villa #MTK Budapest #meccsajánló

