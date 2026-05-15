Pénteki futballcsemege: indul a Fizz Liga végső köre, pályára lépnek Szoboszlaiék is

A hét utolsó munkanapja három izgalmas mérkőzést kínál a futballrajongóknak: két találkozót a magyar bajnokságból és egyet az angol élvonalból, magyar érdekeltséggel. A kora esti órákban a hazai pontvadászat meccsei nyitják a programot, estére pedig a Premier League rangadója teszi fel a koronát.

A péntek esti program változatos kínálatot nyújt a szurkolóknak. A kora esti óráktól a hazai pontvadászat mérkőzései indítják az estét, majd csúcspontként a Premier League egyik legváratlanabb párosítását láthatjuk. A Fizz Ligában a középmezőny csatái kerülnek terítékre, miközben Angliában a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú találkozót rendeznek.

Premier League: BL-helyért megy a csata, behúzzák Szoboszlaiék?

A nap vitathatatlan főműsora a birminghami Villa Parkból érkezik, ahol az Aston Villa a Liverpoolt fogadja. A mérkőzés magyar szempontból is különösen érdekes, hiszen Szoboszlai Dominik a vendégek színeiben léphet pályára.

A Liverpool legutóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, a Villa ezzel szemben hullámzó teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben, győzni legutóbb három meccsel ezelőtt tudott. Az őszi összecsapáson a Vörösök hazai pályán magabiztosan, 2-0-ra győztek, így a birminghamieknek bőven van miért visszavágniuk.

Premier League 37. forduló Aston Villa Liverpool 2026. május 15. péntek 21:00 | Villa Park, Birmingham Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Aston Villa: 7 (23.3%) Liverpool: 18 (60%) Döntetlen: 5 (16.7%) Gólok Aston Villa: 39 Liverpool: 57 Gólkülönbség: -18 Hazai győzelem Aston Villa: 4 Liverpool: 8 Vendéggyőzelem Aston Villa: 3 Liverpool: 10 Adatlap létrehozva: 2026.05.14.

Fizz Liga: a középmezőny nyitja az utolsó kört

A nap nyitómérkőzésén a Nyíregyháza a Kazincbarcikát fogadja. A szabolcsiak változó formát mutatnak, míg a vendégek kifejezetten nehéz periódusban vannak, hiszen utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek. Legutóbbi egymás elleni találkozójukon a Nyíregyháza idegenben aratott magabiztos, 4-0-s győzelmet, így a papírforma ezúttal is a hazaiak sikerét ígéri.

A hazai porondon a péntek esti főműsor a Puskás Akadémia és az MTK Budapest összecsapása. A felcsútiak nehéz időszakból próbálnak kilábalni, hiszen utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek. Az MTK ezzel szemben az elmúlt öt fordulóban veretlen maradt, igaz, ebben az időszakban csak kétszer tudott nyerni. A tavaszi derbin 2-2-es döntetlen született, ahol a Puskás kétgólos hátrányból állt fel. A mostani mérkőzés ezért a visszavágás lehetőségét is magában hordozza.