Lenny Joseph, a Ferencvárosi TC (b) és Miljan Krpic, az ETO FC játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa elődöntőjében játszott Ferencvárosi TC - ETO FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. április 22-én.MTI/Hegedüs Róbert
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban

2026. május 6. 09:46

A Ferencváros labdarúgócsapata tavaly 21 milliárd forintból gazdálkodott. Ebből 8 milliárdot fordítottak a játékosok fizetésére. A hazai szinten egyeduralkodó büdzsé a kedvező magyar adózási feltételekkel párosulva európai szinten is jelentős versenyelőnyt biztosít a klubnak - számolt be a Blikk.

A hazai élvonalbeli futballkluboknak május 31-ig kell közzétenniük az előző évi pénzügyi beszámolójukat. A címvédő Ferencváros már nyilvánosságra is hozta az adatait. A zöld-fehérek tavalyi 21 milliárd forintos költségvetéséből 8 milliárdot tett ki a labdarúgók bérköltsége. Egy nagyjából harmincfős kerettel számolva ez játékosonként átlagosan évi bruttó 260 millió forintos jövedelmet jelent. Az összegek eloszlása a csapaton belül természetesen nem egyenletes. A kulcsjátékosok ennél jóval magasabb gázsira számíthatnak.

Szabados Gábor sportközgazdász szerint a 8 milliárdos bérköltség egyáltalán nem meglepő. A nemzetközi trendek alapján a futballklubok általában a teljes költségvetésük 60-70 százalékát is fizetésekre fordítják, hiszen maguk a sportolók állítják elő a "terméket".

A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.

Ehhez viszonyítva a ferencvárosi arány kifejezetten racionálisnak mondható. A klub hazai szinten kiemelkedő anyagi helyzete egyértelműen magyarázza a csapat évek óta tartó magyarországi dominanciáját. Az igazi fegyvertényt azonban a nemzetközi összevetés jelenti.

A Ferencváros európai versenyelőnye nagyrészt a magyarországi adózási környezetben, konkrétan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) rendszerében rejlik. Míg külföldön, például egy osztrák csapatnál a bruttó bér felét is elvihetik a közterhek, nálunk a fizetéseket mintegy 15 százalékos elvonás terheli.

(Címlapkép - Hegedüs Róbert, MTI/MTVA)
#adozas #fizetés #adó #sport #költségvetés #pénzügy #bérek #labdarúgás #magyar foci #sportgazdaság #ferencváros

