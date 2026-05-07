Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról ×
London, Anglia - 2011. április 17. Futballszurkolók sétálnak a 2006-ban megnyitott Emirates labdarúgó-stadion felé Islington kerületben, amely az Arsenal labdarúgó klub otthona. A stadion befogadóképessége 60 355 fő, és az Egyesült Kir
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő

2026. május 7. 11:43

Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére. A repülőjegyek ára akár az 1500 fontot is elérheti, a szállodai szobák pedig szinte teljesen elfogytak a magyar fővárosban - számolt be a The Guardian.

Május 30-án rendezik Budapesten a BL-döntőt, amelyet az Arsenal vív majd a címvédő PSG-vel - és máris elindult a londoniak között a sakkozás, hogyan lehetne a lehető legkisebb vagyont kifizetve eljutni a maygar fővárosba, illetve kifizetni a csaillagászati árú szállást. A londoni közvetlen járatok rendkívül drágák, és a még elérhető szálláshelyek jellemzően legalább 30 kilométerre találhatók Budapesttől.

A Wizz Air szerdán jelentette be, hogy igyekszik kielégíteni a megnövekedett keresletet: ennek érdekében május 29-én, pénteken nyolcra duplázza a London és Budapest közötti járatok számát, szombaton pedig hat gépet indít.

A Lonely Planet utazási szakértője és egyben Arsenal-szezonbérletes, Tom Hall szerint a kreatív megoldások jelenthetik a kiutat.

Budapest repülővel gyakorlatilag lehetetlen, de el lehet jutni a közelébe, a maradék távot pedig vonattal is meg lehet tenni

- mondta. Hozzátette, hogy ő úgy tudja, egyes szurkolók Pozsonyba vagy Bécsbe foglaltak jegyet. Akadt olyan is, aki 200 font alatti retúrjegyet talált Bukarestbe, ahonnan "mindössze" 15 órás busz- vagy vonatút vezet Budapestre. Londonból busz is indul, amelyre a retúrjegy 300 font alatt kapható.

Ennek az egyetlen "szépséghibája", hogy az út 48 órás, és egy péntek éjszakai nürnbergi átszállást is magában foglal.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Ami a belépőket illeti, az Arsenal az UEFA-tól 16 824 jegyet kapott: ez a Puskás Aréna 61 400 fős befogadóképességének mintegy 27 százaléka. A jegyeket sorsolás útján osztják el, amely során a szezonbérletesek előnyt élveznek. Az árak a 70 eurós (mintegy 60 fontos) szurkolói kategóriától a legdrágább, 950 eurós jegyekig terjednek.

Az UEFA szigorúan tiltja a jegyek másodlagos platformokon történő viszonteladását, és figyelmeztet, hogy az ilyen úton vásárolt belépőket érvényteleníthetik. Ennek ellenére a feketepiacon már 4000 fontos kezdőáron is feltűntek jegyek.

A szállás jelenti a legnagyobb gondot. Budapesten alig maradt szabad szoba, a meglévőket pedig csillagászati áron kínálják. Hall szerint megoldást jelenthetnek a Bukarest felé közlekedő hálókocsis vonatok, amelyekkel a meccs utáni éjszakát úton töltve elkerülhető a szállásprobléma. Mivel a döntőt helyi idő szerint szombat este rendezik, a hajnalig tartó ébren maradás nem tűnik lehetetlen vállalkozásnak a szurkolók számára. Az elszállt budapesti szállásárakról ma már írtunk a Pénzcentrumon:

Eszement szállásárak a budapesti BL-döntő hétvégéjén: ezt vajon lesz, aki megfizeti?
Van azonban még egy utolsó bonyodalom. Szerdai hírek szerint, amennyiben az Arsenal megnyeri a trófeát, május 31-én - vagyis a budapesti döntő másnapján - győzelmi parádét tartanának Észak-Londonban, igaz, a klub egyelőre nem erősítette meg a tervet. Egy átvirrasztott éjszaka után azonban időben hazaérni egy másnap délelőtti repülővel már egészen más kaliberű kihívást jelent.
#utazás #Budapest #Wizz Air #jegyárak #foci #sport #repülőjegy #szállás #puskás aréna #bajnokok ligája #Arsenal

