Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére. A repülőjegyek ára akár az 1500 fontot is elérheti, a szállodai szobák pedig szinte teljesen elfogytak a magyar fővárosban - számolt be a The Guardian.
Május 30-án rendezik Budapesten a BL-döntőt, amelyet az Arsenal vív majd a címvédő PSG-vel - és máris elindult a londoniak között a sakkozás, hogyan lehetne a lehető legkisebb vagyont kifizetve eljutni a maygar fővárosba, illetve kifizetni a csaillagászati árú szállást. A londoni közvetlen járatok rendkívül drágák, és a még elérhető szálláshelyek jellemzően legalább 30 kilométerre találhatók Budapesttől.
A Wizz Air szerdán jelentette be, hogy igyekszik kielégíteni a megnövekedett keresletet: ennek érdekében május 29-én, pénteken nyolcra duplázza a London és Budapest közötti járatok számát, szombaton pedig hat gépet indít.
A Lonely Planet utazási szakértője és egyben Arsenal-szezonbérletes, Tom Hall szerint a kreatív megoldások jelenthetik a kiutat.
Budapest repülővel gyakorlatilag lehetetlen, de el lehet jutni a közelébe, a maradék távot pedig vonattal is meg lehet tenni
- mondta. Hozzátette, hogy ő úgy tudja, egyes szurkolók Pozsonyba vagy Bécsbe foglaltak jegyet. Akadt olyan is, aki 200 font alatti retúrjegyet talált Bukarestbe, ahonnan "mindössze" 15 órás busz- vagy vonatút vezet Budapestre. Londonból busz is indul, amelyre a retúrjegy 300 font alatt kapható.
Ennek az egyetlen "szépséghibája", hogy az út 48 órás, és egy péntek éjszakai nürnbergi átszállást is magában foglal.
Ami a belépőket illeti, az Arsenal az UEFA-tól 16 824 jegyet kapott: ez a Puskás Aréna 61 400 fős befogadóképességének mintegy 27 százaléka. A jegyeket sorsolás útján osztják el, amely során a szezonbérletesek előnyt élveznek. Az árak a 70 eurós (mintegy 60 fontos) szurkolói kategóriától a legdrágább, 950 eurós jegyekig terjednek.
Az UEFA szigorúan tiltja a jegyek másodlagos platformokon történő viszonteladását, és figyelmeztet, hogy az ilyen úton vásárolt belépőket érvényteleníthetik. Ennek ellenére a feketepiacon már 4000 fontos kezdőáron is feltűntek jegyek.
A szállás jelenti a legnagyobb gondot. Budapesten alig maradt szabad szoba, a meglévőket pedig csillagászati áron kínálják. Hall szerint megoldást jelenthetnek a Bukarest felé közlekedő hálókocsis vonatok, amelyekkel a meccs utáni éjszakát úton töltve elkerülhető a szállásprobléma. Mivel a döntőt helyi idő szerint szombat este rendezik, a hajnalig tartó ébren maradás nem tűnik lehetetlen vállalkozásnak a szurkolók számára. Az elszállt budapesti szállásárakról ma már írtunk a Pénzcentrumon:
Van azonban még egy utolsó bonyodalom. Szerdai hírek szerint, amennyiben az Arsenal megnyeri a trófeát, május 31-én - vagyis a budapesti döntő másnapján - győzelmi parádét tartanának Észak-Londonban, igaz, a klub egyelőre nem erősítette meg a tervet. Egy átvirrasztott éjszaka után azonban időben hazaérni egy másnap délelőtti repülővel már egészen más kaliberű kihívást jelent.
