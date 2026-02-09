Óriási csata a Super Bowl-on: a remekelő védelem döntött, történelmi győzelmet aratott a Seahawks

A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét a kaliforniai Santa Clarában rendezett döntőben .

A vasárnapi nagydöntőben a liga két legerősebb védelme találkozott, és a Seahawks magabiztosan, 29–13-ra diadalmaskodott a Levi's Stadionban. A sikerben kulcsszerepe volt a brit Aden Durde-nek, aki első, tengerentúlról érkező edzőként hódította el az Egyesült Államok legnagyobb sporteseményének trófeáját. A 46 éves védelmi koordinátor az NFL egyik legfélelmetesebb védelmét rakta össze, amelyet a csapatnál "Sötét Oldalnak" neveznek – és a döntőben megmutatták, miért - írja a BBC.

A New England másodéves irányítója, Drake Maye kis híján elnyerte az idei MVP-díjat, de a Seahawks védelme teljesen megbénította. Az irányítót hatszor vitték földre, háromszor adta el a labdát, a seattle-i védelem pedig touchdownt is szerzett.

A félidőben 9–0-ra vezetett a Seahawks, majd Maye első labdavesztése után, a negyedik negyed elején AJ Barner tight end vitte be a mérkőzés első touchdownját. Nem sokkal később Uchenna Nwosu linebacker egy elkapott passzból 45 yardot futott touchdownig, Jason Myers pedig rekordot jelentő öt mezőnygólt értékesített.

"Mi voltunk a jobb csapat, mi vagyunk a legjobb csapat. Szerettük egymást, hittünk egymásban, és most bajnokok vagyunk" – értékelt Mike Macdonald, a Seahawks vezetőedzője. "Ma éjjel a sötét oldalra mentünk. Szeretjük a játékosainkat – ők valósították meg mindazt, amit elterveztünk."

A győzelem Sam Darnold irányító megváltástörténetét is beteljesítette. A 28 éves játékos nyolc év alatt öt csapatot járt meg, sokan már leírták, ám első seattle-i idényében eljutott a csúcsra, és elnyerte a legnagyobb trófeát. 2019-ben, egy Patriots elleni alapszakasz-meccsen még azt mondta: "szellemeket látok" – mostanra azonban sikerült megszabadulnia ezektől a démonoktól.

Ezúttal Maye került rémálomba a gyors, fizikális seattle-i védelemmel szemben. Devon Witherspoon cornerbackként kulcsfontosságú szereléseket mutatott be, míg Derick Hall és Rylie Mills – akik az egész idényben összesen mindössze 2,5 sacket jegyeztek – már az első félidőben elérték Maye-t. A Patriots a szünetig mindössze négy first downt és 52 yardot tudott összehozni.

A New England 2019 óta először jutott Super Bowlba, a legendás Tom Brady és Bill Belichick távozása után. Mike Vrabel vezetőedző két 4–13-as szezon után vette át a csapatot, és vezette a Patriotst rekordot jelentő, 12. döntőjébe. Abban reménykedett, hogy ő lesz az első, aki játékosként és edzőként is ugyanazzal a klubbal nyer Super Bowlt – ez azonban most nem sikerült.

Maye ugyan Mack Hollinsnek adott touchdownpasszal 19–7-re csökkentette a különbséget, de a következő két támadássorozatnál ismét eladta a labdát, két passzát is lehalászta a Seahawks védelme. Rhamondre Stevenson késői touchdownja már csak kozmetikázta az eredményt, a bajnoki cím sorsa ekkorra eldőlt.