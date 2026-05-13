2026. május 13. szerda Szervác, Imola
14 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Edinburgh, Skócia, Egyesült Királyság - 2012. június 4: Az Easter Road Stadion, a skót Premier League-ben szereplő Hibernian F.C. labdarúgócsapat otthona, egyike annak a több skót Premier League-csapatnak, amely jelenleg a brit Quick
Sport

Hatvanhat év után készül ünnepre Edinburgh: tényleg lenyomja a Hearts a két glasgow-i óriást?

Pénzcentrum
2026. május 13. 16:14

A Heart of Midlothian 66 év után áll a skót bajnoki cím küszöbén: ma bajnok lehet az edinburgh-i klub, ha legyőzi a Falkirket, és a Celtic kikap a Motherwell otthonában. A fogadóirodák továbbra is a Celticet tartják esélyesebbnek, de a Hearts egész idényen át tartó teljesítménye felülírni látszik a történelmi erőviszonyokat - számolt be a BBC Sport.

A Hearts szeptember óta vezeti a tabellát, és ha bajnoki címet tud szerezni, akkor négy évtizedes hegemóniát tör meg. 1985 óta nem fordult elő ugyanis, hogy a skót első osztályt ne a két legnagyobb ottani klub, a Celtic vagy a Rangers nyerje meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 36. fordulót követően egy ponttal és három találattal jobb gólkülönbséggel állnak a Celtic előtt. A szezon során egymás után négyszer is legyőzték az Old Firm csapatait. Hazai pályán és idegenben egyaránt diadalmaskodtak a Celtic, a Rangers és a Hibernian felett, amire korábban még nem volt példa. A megszerzett 77 pontjuk az eddigi legtöbb, amit a két glasgow-i óriáson kívül más csapat összegyűjtött a skót élvonalban.

Skócia
Heart of Midlothian
Piaci érték: 27,85M €
Edző: Derek Mcinnes
Jelenlegi helyezés: #1
Scottish Premiership helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Heart of Midlothian
33
21
7
5
58
28
30
70
2.
Rangers
33
19
12
2
66
31
35
69
3.
Celtic FC
33
21
4
8
59
35
24
67
Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

Az idény elején még sokan nevettek, amikor Tony Bloom tulajdonos azt ígérte, hogy egyetlen szezon alatt beékelődnek a glasgow-i duopólium közé. Később is akadtak hullámvölgyek: decemberben négy egymást követő meccsen veszítettek pontot, tavasszal pedig két alsóházi csapattól is kikaptak, ráadásul döntetlent játszottak a sereghajtó Livingstonnal. Bár a kétkedés újra és újra felütötte a fejét, a csapat mégis tartotta magát.

 

A pénzügyi és infrastrukturális aránytalanság önmagában is elképesztő. Míg a Celticnek 53 ezer, a Rangersnek pedig 45 ezer bérletese van, addig a Hearts csupán 15 500 bérletet értékesített. Az európai kupabevételek terén is hatalmas a szakadék: az elmúlt két évtizedben a Celtic 370-420 millió fontot, a Rangers 235-270 milliót kasszírozott, a Hearts viszont mindössze 25 milliót. A legutóbbi éves árbevételük 24 millió font volt, ami eltörpül a Rangers 94 és a Celtic 143 millió fontja mellett. Különösen annak fényében elképesztő a mostani teljesítmény, hogy egy éve még a hetedik helyen végeztek, 42 pontos lemaradással a Celtic mögött.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szombati, Motherwell elleni 1-1-es döntetlen tovább borzolta a kedélyeket. Alexandrosz Kiziridisz buktatása után a játékvezető a VAR-vizsgálat ellenére sem ítélt büntetőt. Derek McInnes vezetőedző elmondása szerint Willie Collum, a skót játékvezetői bizottság elnöke azóta elismerte a hibát. A Tynecastle stadion környékén a szurkolók már nem rejtik véka alá a véleményüket. Szerintük a háttérben a nyugati parti nagycsapatokat előnyben részesítő elfogultság munkálkodik.

A Hearts szerdán a Falkirk ellen lép pályára. Ha számukra kedvezően alakulnak a forduló eredményei, 66 év után ünnepelhetnek skót bajnoki címet. Amennyiben ez most nem sikerül, szombaton újabb lehetőség adódik számukra. A csapat küzdőszellemét jól példázza, hogy ebben a szezonban a 86., a 87. és a 88. percben, sőt három alkalommal a 90. perc után is nyertek már meg mérkőzést. Ha valami, akkor épp ez a statisztika bizonyítja, hogy miért nem szabad soha leírni őket.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #csapat #skócia #bajnoki #játékvezető #VAR #bajnoki cím

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:14
16:02
15:46
15:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
2026. május 13.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
1 hete
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
6 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
1 hete
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 16:02
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 14:27
Húzós árak a Balaton legendás büféjében: 1000 forint 10 dkg hekk, 2000 a rántott sajt, 1700 a sajtburger
Agrárszektor  |  2026. május 13. 15:32
Hihetetlen árak a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!