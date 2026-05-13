Hatvanhat év után készül ünnepre Edinburgh: tényleg lenyomja a Hearts a két glasgow-i óriást?
A Heart of Midlothian 66 év után áll a skót bajnoki cím küszöbén: ma bajnok lehet az edinburgh-i klub, ha legyőzi a Falkirket, és a Celtic kikap a Motherwell otthonában. A fogadóirodák továbbra is a Celticet tartják esélyesebbnek, de a Hearts egész idényen át tartó teljesítménye felülírni látszik a történelmi erőviszonyokat - számolt be a BBC Sport.
A Hearts szeptember óta vezeti a tabellát, és ha bajnoki címet tud szerezni, akkor négy évtizedes hegemóniát tör meg. 1985 óta nem fordult elő ugyanis, hogy a skót első osztályt ne a két legnagyobb ottani klub, a Celtic vagy a Rangers nyerje meg.
A 36. fordulót követően egy ponttal és három találattal jobb gólkülönbséggel állnak a Celtic előtt. A szezon során egymás után négyszer is legyőzték az Old Firm csapatait. Hazai pályán és idegenben egyaránt diadalmaskodtak a Celtic, a Rangers és a Hibernian felett, amire korábban még nem volt példa. A megszerzett 77 pontjuk az eddigi legtöbb, amit a két glasgow-i óriáson kívül más csapat összegyűjtött a skót élvonalban.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Heart of Midlothian
|
33
|
21
|
7
|
5
|
58
|
28
|
30
|
70
|
2.
Rangers
|
33
|
19
|
12
|
2
|
66
|
31
|
35
|
69
|
3.
Celtic FC
|
33
|
21
|
4
|
8
|
59
|
35
|
24
|
67
Az idény elején még sokan nevettek, amikor Tony Bloom tulajdonos azt ígérte, hogy egyetlen szezon alatt beékelődnek a glasgow-i duopólium közé. Később is akadtak hullámvölgyek: decemberben négy egymást követő meccsen veszítettek pontot, tavasszal pedig két alsóházi csapattól is kikaptak, ráadásul döntetlent játszottak a sereghajtó Livingstonnal. Bár a kétkedés újra és újra felütötte a fejét, a csapat mégis tartotta magát.
A pénzügyi és infrastrukturális aránytalanság önmagában is elképesztő. Míg a Celticnek 53 ezer, a Rangersnek pedig 45 ezer bérletese van, addig a Hearts csupán 15 500 bérletet értékesített. Az európai kupabevételek terén is hatalmas a szakadék: az elmúlt két évtizedben a Celtic 370-420 millió fontot, a Rangers 235-270 milliót kasszírozott, a Hearts viszont mindössze 25 milliót. A legutóbbi éves árbevételük 24 millió font volt, ami eltörpül a Rangers 94 és a Celtic 143 millió fontja mellett. Különösen annak fényében elképesztő a mostani teljesítmény, hogy egy éve még a hetedik helyen végeztek, 42 pontos lemaradással a Celtic mögött.
A szombati, Motherwell elleni 1-1-es döntetlen tovább borzolta a kedélyeket. Alexandrosz Kiziridisz buktatása után a játékvezető a VAR-vizsgálat ellenére sem ítélt büntetőt. Derek McInnes vezetőedző elmondása szerint Willie Collum, a skót játékvezetői bizottság elnöke azóta elismerte a hibát. A Tynecastle stadion környékén a szurkolók már nem rejtik véka alá a véleményüket. Szerintük a háttérben a nyugati parti nagycsapatokat előnyben részesítő elfogultság munkálkodik.
A Hearts szerdán a Falkirk ellen lép pályára. Ha számukra kedvezően alakulnak a forduló eredményei, 66 év után ünnepelhetnek skót bajnoki címet. Amennyiben ez most nem sikerül, szombaton újabb lehetőség adódik számukra. A csapat küzdőszellemét jól példázza, hogy ebben a szezonban a 86., a 87. és a 88. percben, sőt három alkalommal a 90. perc után is nyertek már meg mérkőzést. Ha valami, akkor épp ez a statisztika bizonyítja, hogy miért nem szabad soha leírni őket.
