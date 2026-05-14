Elindult a világbajnokságra az iráni válogatott: bíznak benne, hogy részt vehetnek, de még semmi sem biztos

Több ezer szurkoló búcsúztatta Teheránban a nyári, észak-amerikai világbajnokságra készülő iráni labdarúgó-válogatottat. A nemzeti csapat részvétele a tornán azonban továbbra is kérdéses.

Szerda este a teheráni Engheláb téren tartott ünnepségen mutatták be a válogatott új világbajnoki mezét az egybegyűlt tömegnek. A játékosok a jövő héten Törökországba utaznak edzőtáborba, ahol megkezdik a közvetlen felkészülést a június 11-én rajtoló tornára.

Mehdi Tadzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke az eseményen hangsúlyozta: a válogatott a nemzet méltóságát és erejét képviseli. Éppen ezért az eredményektől függetlenül az iráni zászlónak ott a helye a világbajnokságon.

A nemzeti csapat részvétele ugyanakkor komoly veszélybe került. Február végén az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért Iránra, ami egy szélesebb körű regionális konfliktust robbantott ki. A politikai feszültséget jól mutatja a szövetség elnökének közelmúltbeli esete is: nemrégiben megtagadták tőle a belépést a Kanadában tartott FIFA-kongresszusra, mivel az észak-amerikai hatóságok szerint kapcsolatban áll a terrorszervezetként nyilvántartott iráni Forradalmi Gárdával.

Ebben a helyzetben az iráni vezetés a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől (FIFA) várja a probléma megoldását. Szerintük a szervezetnek kellene elintéznie a játékosok és a szakmai stáb amerikai beutazását. Hedajat Mombeini, az iráni szövetség főtitkára elmondta, hogy a vízumok még nem érkeztek meg. Ugyanakkor továbbra is bíznak a FIFA korábbi ígéretében, miszerint a csapat időben megkapja az engedélyeket. Kiemelte: a sportot el kell választani a politikától, így a nemzetközi szövetség kötelessége garantálni a résztvevők zökkenőmentes akkreditációját.

Az iráni válogatott a csoportkör során mindhárom mérkőzését az Egyesült Államokban játssza a G csoportban. A csapat június 15-én Új-Zéland ellen kezd, majd hat nappal később Belgiummal, végül június 26-án Egyiptommal csap össze.