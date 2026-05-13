Na, vajon ki lesz a Chelsea új edzője? Elképesztő jelöltek vannak Londonban

A Chelsea edzőkeresése egyre határozottabb körvonalakat ölt: a klub Xabi Alonsóval és Andoni Iraolával is tárgyalásokat folytatott, miközben több jelöltet is figyelemmel kísér a végleges döntés meghozatala előtt - jelentette a The Guardian.

A londoni klub Liam Rosenior múlt havi menesztése óta Calum McFarlane megbízott vezetőedzővel dolgozik. A háttérben azonban intenzíven zajlik a végleges utód keresése: a két spanyol szakember, a Bournemouth-tól szezon végén távozó Andoni Iraola, valamint a Realtól januárban mensztett Xabi Alonso mellett Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace) és az egykori Flamengo-edző, Filipe Luís neve is felmerült. Silva szerződése a szezon végén lejár, Glasner pedig a Konferencia-liga-döntő után távozik a Palace-tól.

A klub vezetése bizakodó a tárgyalások alakulását illetően, különösen Alonso esetében. A 44 éves spanyol szakember, aki 2024-ben a Bayer Leverkusennel bajnoki címet nyert a Bundesligában, idén a Real Madridtól való távozása óta szabadon szerződtethető. A tréner már legalább három éve a Chelsea célpontjai között szerepel.

Anglia Chelsea Piaci érték: 1 164,05M € Edző: Calum Mcfarlane Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #9 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 8. Brentford 36 14 9 13 52 49 3 51 9. Chelsea 36 13 10 13 55 49 6 49 10. Everton 36 13 10 13 46 46 0 49 Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

A londoni klub úgy véli, hogy Alonso játékfilozófiája kiválóan illeszkedne a fiatal kerethez. A futballvilágban kivívott tekintélye pedig segíthetne az öltöző irányításában, valamint az új játékosok igazolásában is. Egyelőre kérdéses, hogy Alonso kész-e Angliába költözni, vagy inkább kivár. Azokat a pletykákat azonban túlzónak tartják a bennfentesek, miszerint a Liverpool kispadjára vágyik.

Iraola esetében más szempontok is közrejátszanak. A Chelsea játékosmegfigyelői részlege elismerte, hogy a csapatnak fizikálisan erősebbé kell válnia, és ebből a szempontból a Bournemouth edzőjének munkája különösen vonzó. A dél-angliai klub nyújtja az egyik legintenzívebb játékot a Premier League-ben. A csapat ráadásul annak ellenére harcol a Bajnokok Ligája-indulásért, hogy az elmúlt évben védekezésben és támadásban is számos kulcsjátékosát elveszítette. Két fordulóval a szezon vége előtt csupán négy pontra vannak az ötödik helytől.

A Chelsea képviselői személyesen is találkoztak Iraolával, hogy megvitassák a vezetőedzői pozíciót. A Bournemouth menedzsere a Manchester Uniteddel is egyeztetett, bár a jelenlegi információk szerint a Vörös Ördögök Michael Carrick mellett maradnak.

A Chelsea számára sürgető az edzőkérdés rendezése, de a klub vezetősége nem akar elhamarkodott döntést hozni. A csapat jelenleg hat ponttal lemaradva a Bournemouth mögött küzd az európai kupaindulásért. Szombaton pedig az FA-kupa döntőjében a Manchester City ellen lép pályára McFarlane irányításával.