Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől

Jutta Leerdam, holland olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó a nyári szünetet élvezve osztott meg látványos felvételeket a közösségi médiában. A videókon vőlegényével, Jake Paullal látható egy hajón.

A 27 éves sportoló vasárnap egy videót töltött fel a TikTokra, amelyen bikiniben táncol egy hajó fedélzetén barátai és vőlegénye társaságában. A bejegyzéshez az "Amikor úgy érzed, hogy az életed olyan, mint az Outer Banks sorozat" feliratot fűzte. Ezzel a Netflix népszerű, Észak-Karolina tengerpartján játszódó tinidrámájára utalt, amelynek ötödik évada még idén érkezik.

A rajongók elragadtatással fogadták a bejegyzést. Többen a már említett sorozat főszereplőjéhez, a Madelyn Cline által alakított Sarah-hoz hasonlították a holland sportolót, mások pedig a hajszínét és életstílusát dicsérték. A videót itt megmutatjuk:

@juttaleerdam When life starts to feel like the Outer banks series ♬ som original - Mari Jane

Leerdam a 2026-os milánó-cortinai téli olimpián szerezte meg pályafutása első olimpiai aranyérmét 1000 méteres gyorskorcsolyázásban, emellett 500 méteren ezüstérmet is nyert. A sportolónő 2025 tavaszán jegyezte el magát Jake Paul bokszolóval és influenszerrel.