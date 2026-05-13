A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Sport

Megszólalt a VAR-ról Pep Guardiola: ezt kéri játékosaitól, ha beütne a baj

Pénzcentrum
2026. május 13. 14:43

Pep Guardiola szerint a videobíró-döntések olyan kiszámíthatatlanok, mint egy pénzfeldobás: játékosaitól azt kéri, hogy kizárólag a saját teljesítményükre koncentráljanak. A Manchester City vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés előtt értékelte csapata helyzetét a bajnoki hajrában - jelentette a The Guardian.

A játékvezetői döntések ismét a figyelem középpontjába kerültek: a West Ham–Arsenal mérkőzésen a bíró VAR-vizsgálat után érvénytelenítette Callum Wilson utolsó pillanatban szerzett gólját, így az Arsenal 1–0-ra nyert. A győzelemnek köszönhetően Mikel Arteta csapata két fordulóval a szezon vége előtt öt ponttal vezet a City előtt. Ez azt jelenti, hogy Guardiola együttesének még a hátralévő három mérkőzés megnyerésével sem biztos, hogy sikerül beérnie a riválist.

Guardiola nem kívánta kommentálni a Wilson gólját övező vitát. Határozottan kijelentette ugyanakkor, hogy a City az előző két FA-kupa-döntőt – a Manchester United, illetve a Crystal Palace ellen – a bírók és a VAR hibái miatt veszítette el.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
79
2.
Manchester City
74
3.
Manchester United
65
4.
Liverpool
59
5.
Aston Villa
59
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
26
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
João Pedro
(Chelsea)
15
4.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
5.
Viktor Gyökeres
(Arsenal)
14
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

A 2024-es finálé során Erling Haaland kétszer is hiába reklamált tizenegyesért, miután a tizenhatoson belül szabálytalankodtak ellene. A 2025-ös döntőben pedig Dean Henderson, a Palace kapusa a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához. Ennek ellenére csak sárga lapot kapott a piros helyett, mivel a játékvezető szerint nem akadályozott meg nyilvánvaló gólhelyzetet.

Az egyetlen, amit tehetünk, hogy jobban játszunk, hiszen csak ez van a kezünkben. Mióta ideérkeztem, megtanultam, hogy mindig neked kell jobbnak lenned, mert a VAR-döntés olyan, mint egy pénzfeldobás. Nem a bírókat kell okolni, hanem magadtól kell többet követelni.

 - mondta a katalán tréner.

Guardiola hangsúlyozta, hogy a fókusz elvesztése veszélyes helyzetbe sodorhatja a csapatot. A City szerdán a Crystal Palace-t fogadja, majd a Bournemouth és az Aston Villa ellen zárja a szezont. Az edző szerint kizárólag a soron következő mérkőzés számít.

A személyi kérdések terén Abdukodir Huszanov és Rodri játéka is kérdéses a Palace ellen. A spanyol középpályás a múlt hónapban, az Arsenal elleni győzelem során szenvedett lágyéksérülést. Guardiola szerint azonban a világbajnoki szereplését nem fenyegeti veszély.
#foci #sport #premier league #Arsenal #pep guardiola #manchester city #játékvezető #crystal palace #VAR #west ham united

