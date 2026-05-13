Megszólalt a VAR-ról Pep Guardiola: ezt kéri játékosaitól, ha beütne a baj
Pep Guardiola szerint a videobíró-döntések olyan kiszámíthatatlanok, mint egy pénzfeldobás: játékosaitól azt kéri, hogy kizárólag a saját teljesítményükre koncentráljanak. A Manchester City vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés előtt értékelte csapata helyzetét a bajnoki hajrában - jelentette a The Guardian.
A játékvezetői döntések ismét a figyelem középpontjába kerültek: a West Ham–Arsenal mérkőzésen a bíró VAR-vizsgálat után érvénytelenítette Callum Wilson utolsó pillanatban szerzett gólját, így az Arsenal 1–0-ra nyert. A győzelemnek köszönhetően Mikel Arteta csapata két fordulóval a szezon vége előtt öt ponttal vezet a City előtt. Ez azt jelenti, hogy Guardiola együttesének még a hátralévő három mérkőzés megnyerésével sem biztos, hogy sikerül beérnie a riválist.
Guardiola nem kívánta kommentálni a Wilson gólját övező vitát. Határozottan kijelentette ugyanakkor, hogy a City az előző két FA-kupa-döntőt – a Manchester United, illetve a Crystal Palace ellen – a bírók és a VAR hibái miatt veszítette el.
A 2024-es finálé során Erling Haaland kétszer is hiába reklamált tizenegyesért, miután a tizenhatoson belül szabálytalankodtak ellene. A 2025-ös döntőben pedig Dean Henderson, a Palace kapusa a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához. Ennek ellenére csak sárga lapot kapott a piros helyett, mivel a játékvezető szerint nem akadályozott meg nyilvánvaló gólhelyzetet.
Az egyetlen, amit tehetünk, hogy jobban játszunk, hiszen csak ez van a kezünkben. Mióta ideérkeztem, megtanultam, hogy mindig neked kell jobbnak lenned, mert a VAR-döntés olyan, mint egy pénzfeldobás. Nem a bírókat kell okolni, hanem magadtól kell többet követelni.
- mondta a katalán tréner.
Guardiola hangsúlyozta, hogy a fókusz elvesztése veszélyes helyzetbe sodorhatja a csapatot. A City szerdán a Crystal Palace-t fogadja, majd a Bournemouth és az Aston Villa ellen zárja a szezont. Az edző szerint kizárólag a soron következő mérkőzés számít.
A személyi kérdések terén Abdukodir Huszanov és Rodri játéka is kérdéses a Palace ellen. A spanyol középpályás a múlt hónapban, az Arsenal elleni győzelem során szenvedett lágyéksérülést. Guardiola szerint azonban a világbajnoki szereplését nem fenyegeti veszély.
