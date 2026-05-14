A Serie A-ban római derbit rendeznek, Párizsban pedig a város két csapata feszül egymásnak. Szoboszlailk eközben még mindig a BL-helyért kaparnak.
Egyenes az út Madridba Mourinhónak? Kifogyott Pérez az ötletekből, vajon mi jön most?
José Mourinho 13 év után térhetne vissza a Real Madrid kispadjára - legalábbis egyre erősebbek az erről szóló hírek. Florentino Pérez elnök keddi sajtótájékoztatója, amelyet több mint egy évtized után tartott először, inkább egy harci kiáltványra hasonlított, mintsem hagyományos sportkommunikációra - írta meg cikkében a BBC Sport.
A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez kedden össztűz alá vette a sajtót, és összeesküvéseket emlegetett. Kijelentette továbbá, hogy csak erőszakkal tudnák eltávolítani a Bernabéu stadionból. A sajtótájékoztató hangvétele szinte tökéletesen illeszkedik ahhoz a mentalitáshoz, amelyet Mourinho évtizedek óta képvisel. Ez az ostromlottvár-szindróma, az állandó ellenségképzés és a sérelmek fegyverként való használata. Pérez úgy tűnik, végre megtalálta az ideális edzőt.
A kinevezés mögött a Real Madrid súlyos belső válsága áll: az öltözőben nemrég már tettlegességig fajultak a játékosok közötti ellentétek. Vinícius Jr. elérte Xabi Alonso vezetőedző kirúgását, miközben Kylian Mbappé továbbra is idegen testként mozog a csapatban - viszont utóbbi viselkedését és játékát a szurkolók is megunták. Erről itt írtunk:
Három szakvezető – Carlo Ancelotti, Xabi Alonso és Álvaro Arbeloa – sem tudta működőképessé tenni a Vinícius-Mbappé párost. Pedig ez a duó papíron az európai futball legfélelmetesebb támadósorának ígérkezett. Ebbe a káoszba érkezik most egy vasakaratú edző. A sztárok felett a kontrollt elveszítő elnök egyértelműen mentőövként tekint Mourinhóra.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
36
|
30
|
1
|
5
|
91
|
32
|
59
|
91
|
2.
Real Madrid
|
35
|
24
|
5
|
6
|
70
|
33
|
37
|
77
|
3.
Villarreal CF
|
36
|
21
|
6
|
9
|
67
|
43
|
24
|
69
A statisztikák ugyanakkor nem Mourinho mellett szólnak. Tizenegy éve nem nyert bajnoki címet, és utolsó hat munkahelyéből ötről kirúgták, vagy gyakorlatilag elüldözték. A Tottenhamnél töltött időszaka alatt az Amazon dokumentumfilmje unalmas edzéseket, kiábrándult játékosokat és felelősséghárító nyilatkozatokat örökített meg. Az öltöző akkor három táborra szakadt. Volt egy maroknyi hűséges követő, egy nagyobb, aktívan ellenséges csoport, valamint egy közönyös többség, amelyet már semmi sem érdekelt.
Említést érdemel egy olyan ügy is, amely Spanyolországban sosem kavart akkora botrányt, mint amekkorát indokolt lett volna. Amikor a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni rasszista módon sértegette Viníciust, Mourinho Eusébióra hivatkozva védte meg a lisszaboniakat. Azt állította, hogy egy olyan klub, amelynek legnagyobb legendája fekete bőrű volt, nem lehet rasszista. Az eset ugyan feltűnést keltett, de hamar eltűnt a közbeszédből. Mourinho visszatérésének vitáiban is alig került elő a téma, ami sokat elárul a klub jelenlegi morális állapotáról.
Mourinho már egyértelműen jelezte az elvárásait a vezetőség felé. Komoly beleszólást akar az átigazolási politikába, miután súlyos szerkezeti aránytalanságokat fedezett fel a keretben. Első madridi korszakában ő szorgalmazta Luka Modrić, Sami Khedira és Mesut Özil leigazolását, az idő pedig mindhárom esetben őt igazolta.
Kulcspozíciókba most is a saját embereit akarja hozni, a klub viszont ragaszkodik a meglévő orvosi és erőnléti stábjához. Ez a hibrid struktúra lesz az első igazi tesztje annak, hogy Mourinho mennyit változott az elmúlt években. A tréner egy olyan csapatot örököl, amely két idényt zárt trófea nélkül, és kétszer is a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első tíz helyezettjén kívül végzett.
