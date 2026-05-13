Saját kirúgását intézte el a Real elnöke? Előrehozott választást írt ki Pérez, ő is elindul
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy feszült hangulatú sajtótájékoztatón jelentette be, hogy előrehozott elnökválasztást ír ki a klubnál. A döntés hátterében az áll, hogy a csapat sorozatban a második idényét zárja jelentősebb trófea nélkül. A 79 éves sportvezető egyúttal megerősítette, hogy ismét megméretteti magát az elnöki posztért - számolt be a BBC Sport.
Pérez azután hozta meg ezt a döntést, hogy a Barcelona vasárnap a Camp Nouban rendezett El Clásicón 2-0-ra legyőzte a Realt. Ezzel a katalánok három fordulóval a szezon vége előtt bebiztosították sorozatban második bajnoki címüket.
Az elnök a sajtótájékoztató során többször is összetűzésbe keveredett az újságírókkal, és a vezetése elleni "szervezett kampányról" beszélt.
Nem megyek sehova, itt vagyok, és indulok a választáson. Ha valaki jelöltként akar indulni, itt a lehetőség. De ne az árnyékból intézkedjenek, különböző kiadványokon és sajtóorgánumokon keresztül
– hangsúlyozta a sportvezető.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
FC Barcelona
|
35
|
30
|
1
|
4
|
91
|
31
|
60
|
91
|
2.
Real Madrid
|
35
|
24
|
5
|
6
|
70
|
33
|
37
|
77
|
3.
Villarreal CF
|
35
|
21
|
6
|
8
|
65
|
40
|
25
|
69
A spanyol sajtóban korábban névtelen források arra utaltak, hogy Pérez már túlságosan fáradt az elnöki teendők ellátásához. Erre az elnök rendkívül hevesen reagált: felszólította "a háttérből szivárogtatókat", hogy nyíltan fedjék fel a kilétüket.
Keményen dolgozom. Korán kelek, és én fekszem le utoljára. Megértem a frusztrációt, de ha valaki elfelejtette volna: az én időszakom alatt 37 trófeát nyertünk
– jelentette ki, majd hozzátette, hogy a klub százezres tagsága továbbra is mögötte áll.
Pérez nemcsak a médiát és lehetséges riválisait vette célba, hanem a spanyol bajnokságot, a La Ligát is keményen bírálta, egyenesen "rendszerszintű korrupcióról" beszélve. A sajtótájékoztató során felhozott egy női újságíróról szóló cikket is, amelyben megkérdőjelezte a szerző futballszakmai hozzáértését. A közel kilencvenperces eseményt az elemzők egybehangzóan szokatlannak és rendkívül konfrontatívnak értékelték.
A Real Madrid a jelenlegi szezonban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében esett ki a Bayern München ellen, ami miatt a szurkolók körében komoly elégedetlenség tapasztalható. A csapaton belüli feszültséget jól jelzi, hogy Kylian Mbappé hozzáállása miatt szervezett kampány indult a francia csatár ellen. Emellett Federico Valverde a múlt hónapban kórházba is került, miután az öltözőben hevesen összeszólalkozott csapattársával, Aurélien Tchouaménivel. Erről itt írtunk:
Pérez még januárban menesztette Xabi Alonsót a vezetőedzői posztról, azonban utódja, Álvaro Arbeloa várhatóan szintén távozik a klubtól. Sajtóértesülések szerint José Mourinho, a Benfica jelenlegi trénere áll a legközelebb ahhoz, hogy visszatérjen a madridi kispadra, amelyet 2010 és 2013 között már irányított. Pérez azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni az edzőkérdésről.
A Barcelona a sajtótájékoztatót követően hivatalos közleményt adott ki. Ebben jelezték, hogy a klub jogi osztálya "gondosan tanulmányozza Pérez kijelentéseit és vádjait", valamint mérlegelik a szükséges jogi lépések megtételét.
