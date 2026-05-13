Saját kirúgását intézte el a Real elnöke? Előrehozott választást írt ki Pérez, ő is elindul

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy feszült hangulatú sajtótájékoztatón jelentette be, hogy előrehozott elnökválasztást ír ki a klubnál. A döntés hátterében az áll, hogy a csapat sorozatban a második idényét zárja jelentősebb trófea nélkül. A 79 éves sportvezető egyúttal megerősítette, hogy ismét megméretteti magát az elnöki posztért - számolt be a BBC Sport.

Pérez azután hozta meg ezt a döntést, hogy a Barcelona vasárnap a Camp Nouban rendezett El Clásicón 2-0-ra legyőzte a Realt. Ezzel a katalánok három fordulóval a szezon vége előtt bebiztosították sorozatban második bajnoki címüket.

Az elnök a sajtótájékoztató során többször is összetűzésbe keveredett az újságírókkal, és a vezetése elleni "szervezett kampányról" beszélt.

Nem megyek sehova, itt vagyok, és indulok a választáson. Ha valaki jelöltként akar indulni, itt a lehetőség. De ne az árnyékból intézkedjenek, különböző kiadványokon és sajtóorgánumokon keresztül

– hangsúlyozta a sportvezető.

Spanyolország Real Madrid Piaci érték: 1 344M € Edző: Álvaro Arbeloa Bajnokság: Spanish La Liga Jelenlegi helyezés: #2 Spanish La Liga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. FC Barcelona 35 30 1 4 91 31 60 91 2. Real Madrid 35 24 5 6 70 33 37 77 3. Villarreal CF 35 21 6 8 65 40 25 69 Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

A spanyol sajtóban korábban névtelen források arra utaltak, hogy Pérez már túlságosan fáradt az elnöki teendők ellátásához. Erre az elnök rendkívül hevesen reagált: felszólította "a háttérből szivárogtatókat", hogy nyíltan fedjék fel a kilétüket.

Keményen dolgozom. Korán kelek, és én fekszem le utoljára. Megértem a frusztrációt, de ha valaki elfelejtette volna: az én időszakom alatt 37 trófeát nyertünk

– jelentette ki, majd hozzátette, hogy a klub százezres tagsága továbbra is mögötte áll.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pérez nemcsak a médiát és lehetséges riválisait vette célba, hanem a spanyol bajnokságot, a La Ligát is keményen bírálta, egyenesen "rendszerszintű korrupcióról" beszélve. A sajtótájékoztató során felhozott egy női újságíróról szóló cikket is, amelyben megkérdőjelezte a szerző futballszakmai hozzáértését. A közel kilencvenperces eseményt az elemzők egybehangzóan szokatlannak és rendkívül konfrontatívnak értékelték.

A Real Madrid a jelenlegi szezonban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében esett ki a Bayern München ellen, ami miatt a szurkolók körében komoly elégedetlenség tapasztalható. A csapaton belüli feszültséget jól jelzi, hogy Kylian Mbappé hozzáállása miatt szervezett kampány indult a francia csatár ellen. Emellett Federico Valverde a múlt hónapban kórházba is került, miután az öltözőben hevesen összeszólalkozott csapattársával, Aurélien Tchouaménivel. Erről itt írtunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között. Az argentin védőt a hírek szerint kórházba szállították.

Pérez még januárban menesztette Xabi Alonsót a vezetőedzői posztról, azonban utódja, Álvaro Arbeloa várhatóan szintén távozik a klubtól. Sajtóértesülések szerint José Mourinho, a Benfica jelenlegi trénere áll a legközelebb ahhoz, hogy visszatérjen a madridi kispadra, amelyet 2010 és 2013 között már irányított. Pérez azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni az edzőkérdésről.

A Barcelona a sajtótájékoztatót követően hivatalos közleményt adott ki. Ebben jelezték, hogy a klub jogi osztálya "gondosan tanulmányozza Pérez kijelentéseit és vádjait", valamint mérlegelik a szükséges jogi lépések megtételét.