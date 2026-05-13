2026. május 13. szerda Szervác, Imola
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Saját kirúgását intézte el a Real elnöke? Előrehozott választást írt ki Pérez, ő is elindul

Pénzcentrum
2026. május 13. 13:42

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy feszült hangulatú sajtótájékoztatón jelentette be, hogy előrehozott elnökválasztást ír ki a klubnál. A döntés hátterében az áll, hogy a csapat sorozatban a második idényét zárja jelentősebb trófea nélkül. A 79 éves sportvezető egyúttal megerősítette, hogy ismét megméretteti magát az elnöki posztért - számolt be a BBC Sport.

Pérez azután hozta meg ezt a döntést, hogy a Barcelona vasárnap a Camp Nouban rendezett El Clásicón 2-0-ra legyőzte a Realt. Ezzel a katalánok három fordulóval a szezon vége előtt bebiztosították sorozatban második bajnoki címüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök a sajtótájékoztató során többször is összetűzésbe keveredett az újságírókkal, és a vezetése elleni "szervezett kampányról" beszélt.

Nem megyek sehova, itt vagyok, és indulok a választáson. Ha valaki jelöltként akar indulni, itt a lehetőség. De ne az árnyékból intézkedjenek, különböző kiadványokon és sajtóorgánumokon keresztül

– hangsúlyozta a sportvezető.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 344M €
Edző: Álvaro Arbeloa
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
35
30
1
4
91
31
60
91
2.
Real Madrid
35
24
5
6
70
33
37
77
3.
Villarreal CF
35
21
6
8
65
40
25
69
Adatlap létrehozva: 2026.05.13.

A spanyol sajtóban korábban névtelen források arra utaltak, hogy Pérez már túlságosan fáradt az elnöki teendők ellátásához. Erre az elnök rendkívül hevesen reagált: felszólította "a háttérből szivárogtatókat", hogy nyíltan fedjék fel a kilétüket.

Keményen dolgozom. Korán kelek, és én fekszem le utoljára. Megértem a frusztrációt, de ha valaki elfelejtette volna: az én időszakom alatt 37 trófeát nyertünk

– jelentette ki, majd hozzátette, hogy a klub százezres tagsága továbbra is mögötte áll.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Pérez nemcsak a médiát és lehetséges riválisait vette célba, hanem a spanyol bajnokságot, a La Ligát is keményen bírálta, egyenesen "rendszerszintű korrupcióról" beszélve. A sajtótájékoztató során felhozott egy női újságíróról szóló cikket is, amelyben megkérdőjelezte a szerző futballszakmai hozzáértését. A közel kilencvenperces eseményt az elemzők egybehangzóan szokatlannak és rendkívül konfrontatívnak értékelték.

A Real Madrid a jelenlegi szezonban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében esett ki a Bayern München ellen, ami miatt a szurkolók körében komoly elégedetlenség tapasztalható. A csapaton belüli feszültséget jól jelzi, hogy Kylian Mbappé hozzáállása miatt szervezett kampány indult a francia csatár ellen. Emellett Federico Valverde a múlt hónapban kórházba is került, miután az öltözőben hevesen összeszólalkozott csapattársával, Aurélien Tchouaménivel. Erről itt írtunk:

Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba
EZ IS ÉRDEKELHET
Soha nem látott mélységben a Real Madrid: összeverekedtek a játékosok edzésen, egyiküket mentő vitte kórházba
Tettlegességig fajult a feszültség a Real Madrid öltözőjében Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni között. Az argentin védőt a hírek szerint kórházba szállították.

Pérez még januárban menesztette Xabi Alonsót a vezetőedzői posztról, azonban utódja, Álvaro Arbeloa várhatóan szintén távozik a klubtól. Sajtóértesülések szerint José Mourinho, a Benfica jelenlegi trénere áll a legközelebb ahhoz, hogy visszatérjen a madridi kispadra, amelyet 2010 és 2013 között már irányított. Pérez azonban egyelőre nem kívánt nyilatkozni az edzőkérdésről.

A Barcelona a sajtótájékoztatót követően hivatalos közleményt adott ki. Ebben jelezték, hogy a klub jogi osztálya "gondosan tanulmányozza Pérez kijelentéseit és vádjait", valamint mérlegelik a szükséges jogi lépések megtételét.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #real #barcelona #bajnokok ligája #La Liga #bayern münchen #edzőváltás #kylian mbappé

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:27
14:16
14:04
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 12.
Marad az Otthon Start, Babaváró, CSOK a Tisza-kormány alatt? Nagy változás jöhet a támogatott hiteleknél
2026. május 13.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
2026. május 13.
Egyetlen influenszer-kampány sem ért annyit, mint Hegedűs Zsolt tánca: bűn lenne, ha Budapest kihagyná ezt a ziccert
2026. május 12.
Brutális drágulás jöhet a magyarok slágertermékeinél: már elindult a folyamat, hamarosan mindannyiunk pénztárcája megérzi
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 13. szerda
Szervác, Imola
20. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megáll az ész: ennyit keres egy focista a Fradiban
2
1 hete
Falatnyi bikiniben bulizik a szuperdögös olimpiai bajnok: leesik az állad a szettjétől
3
1 hete
Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic
4
6 napja
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő
5
1 hete
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 14:27
Húzós árak a Balaton legendás büféjében: 1000 forint 10 dkg hekk, 2000 a rántott sajt, 1700 a sajtburger
Pénzcentrum  |  2026. május 13. 13:04
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
Agrárszektor  |  2026. május 13. 14:29
Kiderült az igazság a bolti élelmiszerekről: sok betegségnek ez az okozója
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm