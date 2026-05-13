Gyászol a kosárvilág: mindössze 29 évesen halt meg a Grizzlies játékosa

Egyelőre nem tudni, mi okozta a 29 éves kosaras halálát, csapata és a liga is nagyszerű emberként emlékezik rá.

Huszonkilenc éves korában elhunyt Brandon Clarke, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Memphis Grizzlies játékosa. A halál pontos oka egyelőre nem ismert.

A kanadai születésű, amerikai állampolgársággal is rendelkező kosárlabdázót a 2019-es játékosbörze (draft) első körében választották ki. Pályafutása során összesen 309 NBA-mérkőzésen lépett pályára, amelyeken átlagosan 10,2 pontot szerzett. A jelenlegi szezonban sérülések miatt mindössze két decemberi találkozón tudott játszani, januárban azonban még a csapattal tartott egy londoni eseményre.

A Memphis Grizzlies hivatalos közleménye szerint a klubot valósággal összetörte a tragédia. Kiemelték, hogy Clarke "kiváló csapattárs és még nagyszerűbb ember" volt. A szervezetre és a helyi közösségre gyakorolt hatását sosem fogják elfelejteni.

Adam Silver, az NBA elnöke egy hatalmas szenvedéllyel játszó, mindenki által szeretett sportolóként emlékezett meg róla. Képviseletét ellátó ügynöksége a legszelídebb léleknek nevezte, aki mindig elsőként sietett családja és barátai segítségére.