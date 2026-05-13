2026. május 13. szerda Szervác, Imola
Otthoni sportrajongó fontos focimeccset néz a tévében, szurkol a csapatának, és ünnepel, miután a gól győzelmet hoz csapatának. Hangulatos nappali.
Sport

Nagyon fontos bejelentés jött a BL-ről: így lehet majd nézni Magyarországon, sok szurkolót érint

Pénzcentrum
2026. május 13. 11:53

A következő szezonban még a mostani felállás marad, utána azonban kizárólag az RTL lineáris és stremingplatformján lehet hazánkban BL-meccseket nézni.

Az RTL újabb négy évre megszerezte az UEFA Bajnokok Ligája közvetítési jogait. Ennek köszönhetően a 2027/28-as szezontól kezdve kizárólagosan ők sugározhatják a mérkőzéseket a lineáris televíziós és a streaming platformokon egyaránt - erről ír a Forbes.

A bejelentést Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója tette meg. Megerősítette, hogy a megállapodás a 2030/31-es kiírás végéig teljes körű exkluzivitást garantál számukra, mivel a médiacég ezúttal az összes elérhető közvetítési csomagot megszerezte.

A csatorna jelenleg a korábban három évre elnyert jogok utolsó szezonját kezdi meg. A még futó szerződés értelmében a hagyományos televíziós közvetítéseken egyelőre az AMC-vel osztoznak. Bár az első választás és a streaming joga már ebben az időszakban is az RTL-t illeti meg, az új megállapodás életbe lépésével ez a megosztottság teljesen megszűnik.

Adatlap létrehozva: 2026.05.13.
