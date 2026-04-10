2026. április 10. péntek Zsolt
Beleszálltak az afrikai focielnökbe: kikérte magának a korrupciós vádakat, kemény üzenetet küldött

2026. április 10. 14:53

Patrice Motsepe, az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) elnöke kijelentette, örömmel venné a szervezetet érintő korrupció kivizsgálását. A lépés előzménye, hogy a 2025-ös Afrika-kupa döntőjének utólagos eredményváltoztatása súlyos bizalmi válságot idézett elő az afrikai futballban - közölte a BBC Sport.

Szenegál kormánya még márciusban követelt vizsgálatot, miután a CAF fellebbviteli bizottsága megfosztotta a válogatottat az Afrika-kupa trófeájától, és azt a döntőbeli ellenfélnek, Marokkónak ítélte.

A január 18-i rabati döntő során a szenegáli játékosok egy része tiltakozásul levonult a pályáról a hosszabbításban megítélt marokkói büntetőt követően. A csapat végül mintegy 17 perces késéssel visszatért. Brahim Diaz tizenegyesét ugyan kivédték, és Szenegál a hosszabbítás után 1–0-ra nyert, a CAF fellebbviteli bizottsága március 17-én mégis úgy döntött, hogy a pályaelhagyás miatt Szenegál elveszítette a mérkőzést, így a trófeát Marokkónak adta.

Döbbenetes döntés született: elvették az aranyat Szenegáltól a botrányos AFCON 2025 döntő után, Marokkó az új bajnok
Döbbenetes döntés született: elvették az aranyat Szenegáltól a botrányos AFCON 2025 döntő után, Marokkó az új bajnok
A szenegáliak botrányos viselkedése miatt három hónappal a döntő után elvették a tornagyőzelmet, és így a házigazda Marokkó a hivatalos győztes.

Az ügy jelenleg a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) előtt van, ahol Szenegál fellebbezésének eredményére várnak. Motsepe nem kívánt állást foglalni a kérdésben. Ugyanakkor megismételte korábbi kijelentését, miszerint a CAF maradéktalanul végre fogja hajtani a CAS határozatát.

Megkérdezhetitek százszor ugyanazt a kérdést, százszor ugyanazt a választ fogom adni

- nyilatkozta a BBC Afrique-nak.

A dakari sajtótájékoztatón Motsepe "zéró toleranciát" hirdetett a korrupcióval szemben, amelyet rosszabbnak nevezett a Covidnál és a ráknál is.

Amíg én vagyok a CAF elnöke, soha nem fogunk eltussolni semmilyen korrupciót

- jelentette ki. Hozzátette, hogy bármely kormány vagy intézmény vizsgálatát támogatja, és a szervezet részéről teljes együttműködést ígért.

A botrányos döntés következményeként a CAF főtitkára, Veron Mosengo-Omba március 29-én lemondott, ami tovább mélyítette a szervezet körüli bizalmi válságot. Motsepe arról is beszélt, hogy a döntő utáni zavargásokat követően Marokkóban bebörtönzött 18 szenegáli szurkoló ügyének rendezése már diplomáciai szinten zajlik.
