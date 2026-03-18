Döbbenetes döntés született: elvették az aranyat Szenegáltól a botrányos döntő után, Marokkó az új bajnok

A szenegáliak botrányos viselkedése miatt három hónappal a döntő után elvették a tornagyőzelmet, és így a házigazda Marokkó a hivatalos győztes.

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség fellebbviteli bizottsága megsemmisítette a januári Afrikai Nemzetek Kupája döntőjének eredményét. A trófeát utólag Marokkónak ítélték egy 3–0-s megállapított eredménnyel, miután a szenegáli válogatott tiltakozásul félbeszakította a mérkőzést.

A január 18-i rabati finálé rendes játékidejének ráadásában, gól nélküli állásnál a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda marokkóiaknak. A döntés ellen tiltakozva a szenegáli válogatott levonult a pályáról, és a játékosok csak mintegy negyedórás játékmegszakítás után tértek vissza. A büntetőt a torna gólkirálya, Brahim Díaz végezte el, ám Panenka-féle emelését a kapus hárította. A találkozót követő hosszabbítást végül Szenegál nyerte meg 1–0-ra Pape Gueye góljával.

CAF Africa Cup of Nations Szenegál 1 0 Marokkó Félidő: 0-0 2026. január 18. vasárnap 20:00 | Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat Hazai gólszerzők 94' Pape Gueye Vendég gólszerzők 48 Labdabirtoklási arány 52 108 Támadások 109 42 Veszélyes támadások 56 7 Kaput eltaláló lövések 3 4 Kaput elkerülő lövések 6 8 Szögletek 10 5 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 1 3 Blokkolt lövések 11 Adatlap létrehozva: 2026.03.18.

Bár az elsőfokú határozat korábban helybenhagyta a pályán elért eredményt, a jelenlegi másodfokú döntés megfordította a végeredményt. Az első fokon eljáró testület eredetileg csupán egymillió dollárt meghaladó pénzbírságot és eltiltásokat szabott ki az érintettekre. A trófeától megfosztott szenegáliak az ügyben a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulhatnak jogorvoslatért.