Irtózatos botrány az ANK-döntőn: káosz és levonulás után Szenegál a bajnok

Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be: 0–0-s állásnál, a 98. percben befújt hazai tizenegyes miatt a szenegáli játékosok ideiglenesen levonultak a pályáról.

Jean-Jacques Ndala játékvezető a videóbíró jelzésére a pályaszéli monitoron nézte vissza El Hadji Malick Diouf szabálytalanságát Brahim Díaz ellen, majd tizenegyest ítélt a marokkóiak javára. A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw – aki korábban már felháborodott egy szerinte szabálytalanul érvénytelenített szenegáli gól miatt – a döntés után levezényelte csapatát a pályáról.

Sadio Mané, a Liverpool korábbi csatára egyedül maradt a pályán, és megpróbálta visszahívni társait. Mintegy 17 perces szünet után a játékosok végül visszatértek. A torna gólkirálya, a Real Madrid játékosa, Brahim Díaz végezhette el a büntetőt, ám gyenge panenkáját Edouard Mendy szenegáli kapus könnyedén elkapta, a játékvezető pedig azonnal lefújta a rendes játékidőt. A levonulásról itt van egy videó:

A hosszabbítás negyedik aztán percében Pape Gueye szerezte meg a győztes gólt, így Szenegál öt éven belül a második Afrika-kupa-trófeáját ünnepelhette.

Walid Regragui marokkói szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szégyenletesnek nevezte a szenegáliak viselkedését, amely szerinte "nem tesz jót Afrikának". Thiaw sajtótájékoztatóját a sajtóteremben kitört tumultus miatt törölték, de egy interjúban elismerte, hogy nem kellett volna leküldenie a csapatot a pályáról.

A kapitány Sadio Mané a meccs után a csapat felelősségét hangsúlyozta: "A világ figyelt minket, jó képet kellett volna mutatnunk. Őrültség lett volna nem folytatni a meccset csak azért, mert a bíró büntetőt ítélt. Inkább veszítek, mintsem ilyesmi történjen az afrikai futballal."

A döntő végkifejlete rossz fényt vetett a tornára, pedig Marokkó a szervezés színvonalával általános elismerést váltott ki, és olyan játékosok is dicsérték a rendezést, mint Mohamed Salah. A házigazdák 1976 óta várnak újabb Afrika-kupa-győzelemre.