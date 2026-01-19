Saját kosárligát alakítana Európában az NBA, nagy múltú futballklubok jelentkezését várják hozzá.
Irtózatos botrány az ANK-döntőn: káosz és levonulás után Szenegál a bajnok
Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be: 0–0-s állásnál, a 98. percben befújt hazai tizenegyes miatt a szenegáli játékosok ideiglenesen levonultak a pályáról.
Jean-Jacques Ndala játékvezető a videóbíró jelzésére a pályaszéli monitoron nézte vissza El Hadji Malick Diouf szabálytalanságát Brahim Díaz ellen, majd tizenegyest ítélt a marokkóiak javára. A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw – aki korábban már felháborodott egy szerinte szabálytalanul érvénytelenített szenegáli gól miatt – a döntés után levezényelte csapatát a pályáról.
Sadio Mané, a Liverpool korábbi csatára egyedül maradt a pályán, és megpróbálta visszahívni társait. Mintegy 17 perces szünet után a játékosok végül visszatértek. A torna gólkirálya, a Real Madrid játékosa, Brahim Díaz végezhette el a büntetőt, ám gyenge panenkáját Edouard Mendy szenegáli kapus könnyedén elkapta, a játékvezető pedig azonnal lefújta a rendes játékidőt. A levonulásról itt van egy videó:
A hosszabbítás negyedik aztán percében Pape Gueye szerezte meg a győztes gólt, így Szenegál öt éven belül a második Afrika-kupa-trófeáját ünnepelhette.
Walid Regragui marokkói szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szégyenletesnek nevezte a szenegáliak viselkedését, amely szerinte "nem tesz jót Afrikának". Thiaw sajtótájékoztatóját a sajtóteremben kitört tumultus miatt törölték, de egy interjúban elismerte, hogy nem kellett volna leküldenie a csapatot a pályáról.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kapitány Sadio Mané a meccs után a csapat felelősségét hangsúlyozta: "A világ figyelt minket, jó képet kellett volna mutatnunk. Őrültség lett volna nem folytatni a meccset csak azért, mert a bíró büntetőt ítélt. Inkább veszítek, mintsem ilyesmi történjen az afrikai futballal."
A döntő végkifejlete rossz fényt vetett a tornára, pedig Marokkó a szervezés színvonalával általános elismerést váltott ki, és olyan játékosok is dicsérték a rendezést, mint Mohamed Salah. A házigazdák 1976 óta várnak újabb Afrika-kupa-győzelemre.
Ezt gyorsan elengedte: nagyon beleszállt saját csapatába az Aston Villa edzője, ezt mondta a vereség után
Az Aston Villa vezetőedzője az Everton elleni, 1-0-s hazai vereség után kijelentette, hogy szerinte csapata nem esélyes az első öt hely valamelyikére.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.