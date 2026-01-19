2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-4 °C Budapest
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Irtózatos botrány az ANK-döntőn: káosz és levonulás után Szenegál a bajnok

Pénzcentrum
2026. január 19. 10:13

Szenegál története során másodszor hódította el az Afrika-kupát, ám a marokkói házigazdák elleni döntőt botrányos jelenetek árnyékolták be: 0–0-s állásnál, a 98. percben befújt hazai tizenegyes miatt a szenegáli játékosok ideiglenesen levonultak a pályáról.

Jean-Jacques Ndala játékvezető a videóbíró jelzésére a pályaszéli monitoron nézte vissza El Hadji Malick Diouf szabálytalanságát Brahim Díaz ellen, majd tizenegyest ítélt a marokkóiak javára. A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw – aki korábban már felháborodott egy szerinte szabálytalanul érvénytelenített szenegáli gól miatt – a döntés után levezényelte csapatát a pályáról.

Sadio Mané, a Liverpool korábbi csatára egyedül maradt a pályán, és megpróbálta visszahívni társait. Mintegy 17 perces szünet után a játékosok végül visszatértek. A torna gólkirálya, a Real Madrid játékosa, Brahim Díaz végezhette el a büntetőt, ám gyenge panenkáját Edouard Mendy szenegáli kapus könnyedén elkapta, a játékvezető pedig azonnal lefújta a rendes játékidőt. A levonulásról itt van egy videó:

A hosszabbítás negyedik aztán percében Pape Gueye szerezte meg a győztes gólt, így Szenegál öt éven belül a második Afrika-kupa-trófeáját ünnepelhette.

Walid Regragui marokkói szövetségi kapitány a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szégyenletesnek nevezte a szenegáliak viselkedését, amely szerinte "nem tesz jót Afrikának". Thiaw sajtótájékoztatóját a sajtóteremben kitört tumultus miatt törölték, de egy interjúban elismerte, hogy nem kellett volna leküldenie a csapatot a pályáról.

A kapitány Sadio Mané a meccs után a csapat felelősségét hangsúlyozta: "A világ figyelt minket, jó képet kellett volna mutatnunk. Őrültség lett volna nem folytatni a meccset csak azért, mert a bíró büntetőt ítélt. Inkább veszítek, mintsem ilyesmi történjen az afrikai futballal."

A döntő végkifejlete rossz fényt vetett a tornára, pedig Marokkó a szervezés színvonalával általános elismerést váltott ki, és olyan játékosok is dicsérték a rendezést, mint Mohamed Salah. A házigazdák 1976 óta várnak újabb Afrika-kupa-győzelemre.

CAF Africa Cup of Nations
Szenegál
1
0
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. január 18. vasárnap 20:00
|
Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat
Hazai gólszerzők
94' Pape Gueye
Vendég gólszerzők
48
Labdabirtoklási arány
52
108
Támadások
109
42
Veszélyes támadások
56
7
Kaput eltaláló lövések
3
4
Kaput elkerülő lövések
6
8
Szögletek
10
5
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
1
3
Blokkolt lövések
11
Adatlap létrehozva: 2026.01.19.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #sport #afrika #labdarúgás #meccs #döntő #mohamed salah #sportbotrány

11:27
11:20
11:12
11:02
10:45
2026. január 19.
