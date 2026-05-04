Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic

A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban. Emellett a Grand Slam-tornák bevételelosztásának átfogó reformját követelik - közölte a The Guardian.

A húsz legjobb férfi és női játékos – köztük Novak Djokovic, Jannik Sinner, Arina Szabalenka és Coco Gauff – közös közleményben bírálta a hónap végén kezdődő francia nyílt teniszbajnokság díjazását. A sportolók már több mint egy éve vitában állnak mind a négy Grand Slam-torna szervezőivel. Szerintük ugyanis a folyamatosan növekvő bevételekből aránytalanul kis részt kapnak.

A Roland Garros szervezői a múlt hónapban 9,5 százalékos díjazásemelést jelentettek be. Ennek köszönhetően az összdíjalap 61,7 millió euróra nőtt, így a férfi és a női győztesek egyaránt 2,8 millió eurót vihetnek haza. A játékosok szerint azonban ez messze nem elegendő, különösen a tavalyi US Open 20 százalékos emelésével összevetve.

A nyilatkozat szerint a Roland Garros 2025-ben 395 millió eurós bevételt termelt. Ez 14 százalékos éves növekedést jelent, a díjazás viszont csupán 5,4 százalékkal emelkedett, így a játékosok részesedése a bevételekből 14,3 százalékra csökkent. Az idei tornán a bevételek várhatóan meghaladják a 400 millió eurót, a díjazás aránya mégis 15 százalék alatt marad. Ez jócskán elmarad a sportolók által kért 22 százaléktól, amely az ATP- és a WTA-versenyek gyakorlatához igazítaná a Grand Slam-tornákat.

A pénzügyi vitán túl a játékosok azt is sérelmezik, hogy a szervezők semmilyen érdemi lépést nem tettek a jóléti és a nyugdíjellátások javítására. Emellett kifogásolják, hogy nem hajlandók egy olyan formális egyeztetési mechanizmust kialakítani, amely a Grand Slam-tornák döntéshozatalában beleszólást biztosítana a számukra.

A közös nyilatkozat nyomán több teniszező – köztük az amerikai Ben Shelton és Jessica Pegula – várhatóan tovább fokozza majd a nyomást a Grand Slam-szervezőkön a héten kezdődő római mestertornán.