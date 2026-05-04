2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két teniszütő és két labda együtt fekszik a salakpálya felületén. Közelkép, tenisz
Sport

Megint kitört a teniszbotrány: nyakig benne van Novak Djokovic

Pénzcentrum
2026. május 4. 19:43

A világ legjobb teniszezői közös nyilatkozatban fejezték ki elégedetlenségüket a Roland Garros díjazásával kapcsolatban. Emellett a Grand Slam-tornák bevételelosztásának átfogó reformját követelik - közölte a The Guardian.

A húsz legjobb férfi és női játékos – köztük Novak Djokovic, Jannik Sinner, Arina Szabalenka és Coco Gauff – közös közleményben bírálta a hónap végén kezdődő francia nyílt teniszbajnokság díjazását. A sportolók már több mint egy éve vitában állnak mind a négy Grand Slam-torna szervezőivel. Szerintük ugyanis a folyamatosan növekvő bevételekből aránytalanul kis részt kapnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Roland Garros szervezői a múlt hónapban 9,5 százalékos díjazásemelést jelentettek be. Ennek köszönhetően az összdíjalap 61,7 millió euróra nőtt, így a férfi és a női győztesek egyaránt 2,8 millió eurót vihetnek haza. A játékosok szerint azonban ez messze nem elegendő, különösen a tavalyi US Open 20 százalékos emelésével összevetve.

Friss és élő sporteredmények, hírek és statiszitkák a Sportonlineon; KATTINTS!

A nyilatkozat szerint a Roland Garros 2025-ben 395 millió eurós bevételt termelt. Ez 14 százalékos éves növekedést jelent, a díjazás viszont csupán 5,4 százalékkal emelkedett, így a játékosok részesedése a bevételekből 14,3 százalékra csökkent. Az idei tornán a bevételek várhatóan meghaladják a 400 millió eurót, a díjazás aránya mégis 15 százalék alatt marad. Ez jócskán elmarad a sportolók által kért 22 százaléktól, amely az ATP- és a WTA-versenyek gyakorlatához igazítaná a Grand Slam-tornákat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A pénzügyi vitán túl a játékosok azt is sérelmezik, hogy a szervezők semmilyen érdemi lépést nem tettek a jóléti és a nyugdíjellátások javítására. Emellett kifogásolják, hogy nem hajlandók egy olyan formális egyeztetési mechanizmust kialakítani, amely a Grand Slam-tornák döntéshozatalában beleszólást biztosítana a számukra.

A közös nyilatkozat nyomán több teniszező – köztük az amerikai Ben Shelton és Jessica Pegula – várhatóan tovább fokozza majd a nyomást a Grand Slam-szervezőkön a héten kezdődő római mestertornán.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #sport #díj #bevétel #tenisz #roland garros #teniszező #sportgazdaság #novak djokovic #grand slam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:00
19:43
19:32
19:16
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
6 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
1 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
1 hete
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 19:00
Ezt sokan nem tudják a Lay’s, Oreo, M&M’s márkákról: naponta nassoljuk, most lehull a lepel
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 18:04
Kvíz: Azt hiszed, jól ismered az európai zászlókat? 10 kérdés, amiből kiderül, mennyire figyelsz a részletekre
Agrárszektor  |  2026. május 4. 19:29
Durva, milyen élelmiszerek lepik el a boltokat: ezeket fogjuk enni 2026-ban?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm