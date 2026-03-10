Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt, álláspontjuk szerint túl sokat költhetnek játékosokra a bevételeikből.
Már nem tagadja a Spurs edzője: feladnák a BL-álmot, hogy elkerüljék a szégyenletes kiesést?
A Tottenham ideiglenes vezetőedzője, Igor Tudor a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzése előtt elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összességében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben - közölte a The Guardian.
A Spurs a legutóbbi bajnoki idényt negyedik helyen zárta, így közvetlenül a Bajnokok Ligája legjobb tizenhat csapata közé jutott, és visszatérhetett abba a stadionba, ahol alig hét éve BL-döntőt játszott.
A csapat azonban már tizenegy tétmérkőzés óta nyeretlen, és mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna fölött, így Tudor három hete tartó megbízatása kezdete óta folyamatos nyomás alatt dolgozik.
Az első számú célunk a Premier League, ezt nyíltan ki kell mondani
– szögezte le a horvát vezetőedző.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Liverpool
|
8
|
6
|
0
|
2
|
20
|
8
|
12
|
18
|
4.
Tottenham Hotspur
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17
|
7
|
10
|
17
|
5.
FC Barcelona
|
8
|
5
|
1
|
2
|
22
|
14
|
8
|
16
Tudor hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne akarnának továbbjutni a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor az Atlético Madrid elleni párharcot elsősorban a fejlődés, illetve az új megoldások kipróbálásának lehetőségeként értékeli.
Az ilyen mérkőzések teljesen más mentalitást követelnek, és talán ez segíthet abban, hogy a megfelelő útra tereljük a dolgokat
– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a találkozó egyszerre jelent számára "szabadkártyát" és főpróbát a Premier League-ben tervezett változtatásokhoz.
Az egyszer biztos, hogy a Tottenham talán soha nem látott mélységben van: mióta Igor Tudort ideiglenes edzővé kinevezték, a csapat még mindig nem tudott meccset nyerni a PL-ben, és már csak néhány pontra van a kiesőhelyektől.
A kerethelyzet szempontjából kedvező fejlemény, hogy Djed Spence, Radu Drăgușin és Cristian Romero egyaránt felépült sérüléséből. Tudor elmondta, hogy amióta átvette a csapat irányítását, most először áll rendelkezésére minden védekező játékos. Külön kiemelte Romerót, aki nagyon nehezen viselte a kényszerpihenőt, és az elmúlt két-három hétben erőnléti edzőkkel végzett intenzív munkát a visszatéréséért. Az edző azt is megerősítette, hogy Richarlison a kezdőcsapatban kap helyet, de a pontos posztját nem árulta el.
Pedro Porro a Crystal Palace elleni, csütörtöki vereség után mutatott heves reakciójával kapcsolatban tisztázta a helyzetet. A spanyol szélső hátvéd lecserélése után látványosan dühöngött, de hangsúlyozta:
Ez nem az edzőnek szólt. Olyan játékos vagyok, aki mindig nyerni akar, mindig kétszáz százalékot adok, és soha nem esik jól a vereség.
Porro kiállt Tudor mellett, és meggyőződését fejezte ki, hogy a csapat jó úton halad az új vezetőedző irányítása alatt. Az Atleti-Spurs meccs mellett ma este még három odavágót rendeznek meg a BL nyolcaddöntőjében, erről a Pénzcentrumon is írtunk előzetesünkben:
