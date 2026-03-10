Már nem tagadja a Spurs edzője: feladnák a BL-álmot, hogy elkerüljék a szégyenletes kiesést?

A Tottenham ideiglenes vezetőedzője, Igor Tudor a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzése előtt elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összességében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben - közölte a The Guardian.

A Spurs a legutóbbi bajnoki idényt negyedik helyen zárta, így közvetlenül a Bajnokok Ligája legjobb tizenhat csapata közé jutott, és visszatérhetett abba a stadionba, ahol alig hét éve BL-döntőt játszott.

A csapat azonban már tizenegy tétmérkőzés óta nyeretlen, és mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna fölött, így Tudor három hete tartó megbízatása kezdete óta folyamatos nyomás alatt dolgozik.

Az első számú célunk a Premier League, ezt nyíltan ki kell mondani

– szögezte le a horvát vezetőedző.

Tudor hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne akarnának továbbjutni a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor az Atlético Madrid elleni párharcot elsősorban a fejlődés, illetve az új megoldások kipróbálásának lehetőségeként értékeli.

Az ilyen mérkőzések teljesen más mentalitást követelnek, és talán ez segíthet abban, hogy a megfelelő útra tereljük a dolgokat

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a találkozó egyszerre jelent számára "szabadkártyát" és főpróbát a Premier League-ben tervezett változtatásokhoz.

Az egyszer biztos, hogy a Tottenham talán soha nem látott mélységben van: mióta Igor Tudort ideiglenes edzővé kinevezték, a csapat még mindig nem tudott meccset nyerni a PL-ben, és már csak néhány pontra van a kiesőhelyektől.

A kerethelyzet szempontjából kedvező fejlemény, hogy Djed Spence, Radu Drăgușin és Cristian Romero egyaránt felépült sérüléséből. Tudor elmondta, hogy amióta átvette a csapat irányítását, most először áll rendelkezésére minden védekező játékos. Külön kiemelte Romerót, aki nagyon nehezen viselte a kényszerpihenőt, és az elmúlt két-három hétben erőnléti edzőkkel végzett intenzív munkát a visszatéréséért. Az edző azt is megerősítette, hogy Richarlison a kezdőcsapatban kap helyet, de a pontos posztját nem árulta el.

Pedro Porro a Crystal Palace elleni, csütörtöki vereség után mutatott heves reakciójával kapcsolatban tisztázta a helyzetet. A spanyol szélső hátvéd lecserélése után látványosan dühöngött, de hangsúlyozta:

Ez nem az edzőnek szólt. Olyan játékos vagyok, aki mindig nyerni akar, mindig kétszáz százalékot adok, és soha nem esik jól a vereség.

Porro kiállt Tudor mellett, és meggyőződését fejezte ki, hogy a csapat jó úton halad az új vezetőedző irányítása alatt.