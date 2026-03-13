Itt a teljes pénteki fociprogram: borsodi derbivel és topligás rangadókkal kanyarodunk a hétvégére

Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára. A hazai találkozók mellett a nemzetközi porondon is izgalmas párharcokra számíthatnak a szurkolók.

A hét utolsó munkanapján bőséges programot kínálnak a labdarúgó-bajnokságok. A magyar Fizz Liga két meccsel jelentkezik, köztük egy borsodi derbivel, amely a korai kezdés ellenére a nap egyik legjobban várt összecsapása lehet.

Az esti órákban a négy topliga is színre lép, így a szurkolók akár folyamatosan váltogathatnak a csatornák között. A csapatok formája alapján több találkozón is szoros küzdelem várható, máshol viszont az esélyesebbnek tartott együttesek magabiztosan készülhetnek.

Fizz Liga: borsodi derbi a palettán

A Diósgyőr és a Kazincbarcika borsodi rangadója nyitja a pénteki programot. A két csapat novemberben 1-1-es döntetlent játszott egymással, most pedig a DVTK otthonában folytatódik a rivalizálás.

A hazaiak hullámzó formában vannak: egy győzelem és több döntetlen áll a nevük mellett a közelmúltból. A Kazincbarcika ezzel szemben rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, öt vereséggel a háta mögött érkezik Diósgyőrbe. A szomszédvári összecsapások azonban mindig külön fűszerrel bírnak, így a papírforma ellenére feszült hangulatú mérkőzésre számíthatunk.

Az este másik meccsén a Győr az MTK Budapestet fogadja. A győrieka múlt héten megégtek a Zalaegerszeg ellen, az MTK pedig döntetlen–döntetlen–vereség sorozatban van, és a legutóbbi egymás elleni bajnokin is 3-0-s vereséget szenvedett a győriektől.

Bundesliga: alsóházi csata, mindenkinek kellenek a pontok

A Borussia Mönchengladbach a St. Paulit fogadja a német élvonalban. A hamburgi vendégcsapat kiváló formában van, utolsó három meccsén nem kapott ki. A Gladbach ezzel szemben nehezebb perióduson megy át, és az őszi találkozót is elveszítette 2-1-re a St. Pauli ellen, hazai pályán. A kiesés ellen küzdő csapatok összecsapása fontos pontokról dönthet a tabella alsó régiójában.

Serie A: javítana a Toro és a Parma is

A Torino a Parmát látja vendégül az olasz bajnokságban. A vendégcsapat kifejezetten jó passzban van, három győzelemmel a háta mögött érkezik Torinóba.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hazaiak formája jóval hullámzóbb, a közelmúltban több vereséget is elszenvedtek. Az őszi mérkőzésen a Parma 2-1-re nyert saját közönsége előtt, így a Torino most revansra készülhet.

Ligue 1: újra fordulót nyit az OM

A Marseille az Auxerre-t fogadja a francia élvonalban. Az OM az utóbbi hetekben változó teljesítményt nyújt, győzelmek és vereségek váltják egymást. Az Auxerre szintén vegyes formában van, sok döntetlen jellemzi az elmúlt időszakát. A novemberi bajnokin a Marseille idegenben is győzni tudott, 1-0-ra nyert.

La Liga: tovább kapaszkodna a Villarreal

A Deportivo Alavés a Villarrealt fogadja a spanyol bajnokságban. A Sárga Tengeralattjáró remek sorozatban van, egymás után több győzelmet is aratott, igaz, két hete vesztesen hagyta el a pályát. A baszk együttes ezzel szemben gyengébben teljesít, utolsó öt meccsükből egyet se tudtak megnyerni. A januári bajnokin a Villarreal hazai pályán 3-1-re győzött, most pedig idegenben is megőrizné jó szériáját.

Mit nézzek ma este?

A pénteki kínálatból a magyar szurkolók számára egyértelműen a két Fizz Liga-mérkőzés lehet a legfontosabb. Közülük is kiemelkedik a borsodi derbi, amely a lokális rivalizálás miatt rendszerint különleges hangulatot teremt. A nemzetközi meccsek közül a St. Pauli jó formája miatt a Bundesliga-találkozó tűnik az egyik legizgalmasabbnak, míg a Parma győzelmi sorozata a Serie A-összecsapást is kifejezetten érdekessé teheti.

A menetrend tervezésénél érdemes a Diósgyőr–Kazincbarcika derbivel kezdeni 17:45-kor, majd a Győri ETO–MTK mérkőzéssel folytatni 20:00-tól. Ezt követően 20:30-tól a Mönchengladbach–St. Pauli találkozó jöhet, majd 21:00-tól az Alavés–Villarreal zárhatja az estét. A 20:45-ös kezdésű olasz és francia meccsek időben ütköznének a német bajnokival, ezért nehezebb őket teljes egészében követni.