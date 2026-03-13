A bermudai születésű West Ham-csatár nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette sikerét és hírnevét, hanem annak is, ahogyan viselte a rasszizmus terhét.
Itt a teljes pénteki fociprogram: borsodi derbivel és topligás rangadókkal kanyarodunk a hétvégére
Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára. A hazai találkozók mellett a nemzetközi porondon is izgalmas párharcokra számíthatnak a szurkolók.
A hét utolsó munkanapján bőséges programot kínálnak a labdarúgó-bajnokságok. A magyar Fizz Liga két meccsel jelentkezik, köztük egy borsodi derbivel, amely a korai kezdés ellenére a nap egyik legjobban várt összecsapása lehet.
Az esti órákban a négy topliga is színre lép, így a szurkolók akár folyamatosan váltogathatnak a csatornák között. A csapatok formája alapján több találkozón is szoros küzdelem várható, máshol viszont az esélyesebbnek tartott együttesek magabiztosan készülhetnek.
Fizz Liga: borsodi derbi a palettán
A Diósgyőr és a Kazincbarcika borsodi rangadója nyitja a pénteki programot. A két csapat novemberben 1-1-es döntetlent játszott egymással, most pedig a DVTK otthonában folytatódik a rivalizálás.
A hazaiak hullámzó formában vannak: egy győzelem és több döntetlen áll a nevük mellett a közelmúltból. A Kazincbarcika ezzel szemben rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, öt vereséggel a háta mögött érkezik Diósgyőrbe. A szomszédvári összecsapások azonban mindig külön fűszerrel bírnak, így a papírforma ellenére feszült hangulatú mérkőzésre számíthatunk.
Az este másik meccsén a Győr az MTK Budapestet fogadja. A győrieka múlt héten megégtek a Zalaegerszeg ellen, az MTK pedig döntetlen–döntetlen–vereség sorozatban van, és a legutóbbi egymás elleni bajnokin is 3-0-s vereséget szenvedett a győriektől.
Bundesliga: alsóházi csata, mindenkinek kellenek a pontok
A Borussia Mönchengladbach a St. Paulit fogadja a német élvonalban. A hamburgi vendégcsapat kiváló formában van, utolsó három meccsén nem kapott ki. A Gladbach ezzel szemben nehezebb perióduson megy át, és az őszi találkozót is elveszítette 2-1-re a St. Pauli ellen, hazai pályán. A kiesés ellen küzdő csapatok összecsapása fontos pontokról dönthet a tabella alsó régiójában.
Serie A: javítana a Toro és a Parma is
A Torino a Parmát látja vendégül az olasz bajnokságban. A vendégcsapat kifejezetten jó passzban van, három győzelemmel a háta mögött érkezik Torinóba.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hazaiak formája jóval hullámzóbb, a közelmúltban több vereséget is elszenvedtek. Az őszi mérkőzésen a Parma 2-1-re nyert saját közönsége előtt, így a Torino most revansra készülhet.
Ligue 1: újra fordulót nyit az OM
A Marseille az Auxerre-t fogadja a francia élvonalban. Az OM az utóbbi hetekben változó teljesítményt nyújt, győzelmek és vereségek váltják egymást. Az Auxerre szintén vegyes formában van, sok döntetlen jellemzi az elmúlt időszakát. A novemberi bajnokin a Marseille idegenben is győzni tudott, 1-0-ra nyert.
La Liga: tovább kapaszkodna a Villarreal
A Deportivo Alavés a Villarrealt fogadja a spanyol bajnokságban. A Sárga Tengeralattjáró remek sorozatban van, egymás után több győzelmet is aratott, igaz, két hete vesztesen hagyta el a pályát. A baszk együttes ezzel szemben gyengébben teljesít, utolsó öt meccsükből egyet se tudtak megnyerni. A januári bajnokin a Villarreal hazai pályán 3-1-re győzött, most pedig idegenben is megőrizné jó szériáját.
Mit nézzek ma este?
A pénteki kínálatból a magyar szurkolók számára egyértelműen a két Fizz Liga-mérkőzés lehet a legfontosabb. Közülük is kiemelkedik a borsodi derbi, amely a lokális rivalizálás miatt rendszerint különleges hangulatot teremt. A nemzetközi meccsek közül a St. Pauli jó formája miatt a Bundesliga-találkozó tűnik az egyik legizgalmasabbnak, míg a Parma győzelmi sorozata a Serie A-összecsapást is kifejezetten érdekessé teheti.
A menetrend tervezésénél érdemes a Diósgyőr–Kazincbarcika derbivel kezdeni 17:45-kor, majd a Győri ETO–MTK mérkőzéssel folytatni 20:00-tól. Ezt követően 20:30-tól a Mönchengladbach–St. Pauli találkozó jöhet, majd 21:00-tól az Alavés–Villarreal zárhatja az estét. A 20:45-ös kezdésű olasz és francia meccsek időben ütköznének a német bajnokival, ezért nehezebb őket teljes egészében követni.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
Adebayo minden idők második legtöbb pontját dobta egyetlen NBA-mérkőzésen, Wilt Chamberlain mögött
A mai játéknap kiemelt összecsapásain a címvédő Paris Saint-Germain a Chelsea-t fogadja, a sérülések miatt megtizedelt Real Madrid pedig a Manchester Cityt látja vendégül.
Roman Abramovics fokozza jogi nyomásgyakorlását a brit kormánnyal szemben a Chelsea FC eladásából származó 2,5 milliárd fontos bevétel feletti rendelkezés ügyében.
Rendőrök csaptak le az angol foci egykori fenegyerekére: durván összeverhetett valakit a volt válogatott
Joey Bartont, az egykori labdarúgót szándékos súlyos testi sértés bűntettével vádolják, miután vasárnap este a gyanú szerint súlyosan bántalmazott egy férfit.
A két labdarúgó saját csapataik meccsére is fogadásokat kötött, amit szigorúan tilt a szabályzat.
Elhunyt Füzesséry Gyula mesteredző, a magyar kajak-kenu sport egyik meghatározó alakja, az 1954-es maconi világbajnokságon történelmi sikert elérő válogatott felkészítője.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.