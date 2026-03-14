Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
kerékpározás sportoló felkészülni kerékpárral az utcán, úton, nagy sebességgel a gyakorlás hobbi és a verseny a szakmai turnéban
Elképesztő felfordulás a profi bringában: tízmilliókat kap az egyik csapat, vajon mi mindenre elég?

2026. március 14. 17:05

Új főszponzort kap a brit Ineos Grenadiers kerékpárcsapat. A dán Netcompany informatikai vállalat öt év alatt mintegy 100 millió eurót fektet az istállóba, így az újra versenyképes lehet a legnagyobb körversenyeken - számolt be a The Guardian.

A csapat az idei Tour de France július 4-i, barcelonai rajtja előtt új nevet és arculatot kap. Jim Ratcliffe és Dave Brailsford sportigazgató továbbra is megőrzi a tulajdonjogot és az irányítást. A névadó szponzori jogokat azonban a koppenhágai székhelyű Netcompany veszi át, miközben az Ineos és a TotalEnergies a jövőben is támogatja az istállót.

Az öt évre elosztott, mintegy 86 millió fontos befektetés jelentősen megnöveli a csapat éves költségvetését. Ezzel közelebb kerülhetnek a négyszeres Tour-győztes Tadej Pogačar fémjelezte UAE Emirates mintegy 51 millió fontos büdzséjéhez. Az Ineos Grenadiers az utóbbi években egyre nehezebben tudta felvenni a versenyt Pogačarral. Ennek egyik fő oka a szűkülő keretösszeg és az élmezőny legjobbjaira fordítható korlátozott forrás volt.

Az istálló utoljára 2019-ben nyerte meg a Tour de France-t Egan Bernallal. A legutóbbi háromhetes körversenyen aratott sikerük pedig szintén a kolumbiai versenyzőhöz köthető, aki 2021-ben a Giro d'Italián diadalmaskodott. Brailsford és a tavaly visszavonult, azóta csapatvezetői szerepbe lépő 2018-as Tour-győztes, Geraint Thomas most elsősorban a 23 éves skót Oscar Onley-ra épít. A fiatal tehetség tavaly negyedik lett a Tour de France-on, így komoly reménységnek számít.

A Netcompany nemrég a londoni Heathrow repülőtér fő digitális üzemeltetési partnerévé vált. A dán vállalat jelenleg európai, ezen belül is különösen brit üzleti kapcsolatainak bővítésére törekszik. Ezen a piacon a kerékpáros szponzoráció kifejezetten kifizetődő lehet, hiszen 2027 júliusában az Egyesült Királyság ad otthont a férfi Tour de France rajtjának, a Grand Départnak.
