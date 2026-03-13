Megállíthatatlan az atlétika fenegyereke, Mondo Duplantis: tizenötödször döntött világcsúcsot, nézd meg videón!

Armand Duplantis csütörtökön tizenötödször is megdöntötte saját rúdugró-világcsúcsát. A svéd klasszis 6,31 métert ugrott az Uppsalában rendezett fedett pályás versenyen - írta a BBC Sport.

A kétszeres olimpiai bajnok a róla elnevezett Mondo Classic viadalon előbb 5,65, majd 5,90, végül 6,08 métert teljesített. Mindhárom magasságot első kísérletre ugrotta át. Ezt követően 23 centiméteres emelést kért, és könnyednek tűnő mozdulattal szállt át a világcsúcsot jelentő magasság felett.

A 26 éves sportoló számára ez volt a második alkalom, hogy hazájában állított fel új rekordot. Tavaly júniusban Stockholmban 6,28 méterre javította a csúcsot.

Nagyon büszke vagyok, hogy ezt előttetek tehettem meg. Magamért ugrom, a családomért ugrom, de értetek is, Svédországért és mindenkiért, aki támogat

- mondta Duplantis a verseny után. Az elképesztő rekorddöntést itt nézheted meg:

A louisianai születésű, de édesanyja hazáját képviselő atléta 2020 februárja óta uralja a rúdugrást. Mind a tizenöt alkalommal a minimális, egy centiméteres emeléssel javított a csúcson. Mielőtt elkezdődött volna páratlan sorozata, a francia Renaud Lavillenie tartotta a világrekordot 6,16 méterrel, amelyet még 2014-ben állított fel. Azóta Duplantis 15 centiméterrel tolta feljebb a határt.

Dominanciáját a villámgyors nekifutás, a tökéletes technikai kivitelezés és a rendkívüli robbanékonyság együttese alapozza meg. Riválisai elsősorban a sprintgyorsaságát emelik ki döntő tényezőként. A nagyobb nekifutási sebesség ugyanis több mozgási energiát termel, ami megteremti az alapot a nagyobb magasságok eléréséhez. Világcsúcskísérleteihez egyedi fejlesztésű szögescipőt visel, amelynek elején szokatlan, kampós szögek találhatók.

A centiméteres javítgatás módszere egyébként nem új keletű a rúdugrásban. Amióta Szergej Bubka negyven éve elsőként ugrott hat méter fölé, a rekordot soha nem emelték egyszerre kettőnél több centiméterrel. Duplantis fejlődésében kulcsszerepet játszott, hogy gyerekkori otthonuk hátsó kertjében saját rúdugróhely állt. Édesapja maga is egykori élvonalbeli rúdugró volt, és a mai napig a szülei, Greg és Helena edzik.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA