2026. március 10. kedd Ildikó
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Port, Portugália - 2021. május 27. - Fotó az UEFA Bajnokok Ligája plakátjáról a portugáliai Portóban található Dragão Stadionban, amikor ebben a portugál városban rendezték meg a verseny döntőjét az angol Chelsea és a Manchester City l
Sport

Kőkemény csata vár Szoboszlaiékra a török katlanban: csúnyán ráfázhat az angol sztárcsapat?

MTI
2026. március 10. 06:32

Kedden a nyolcaddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja. Az esti programban pályára lép a Bayern München, a Barcelona és az Atlético Madrid is.

A török bajnokságot vezető, a hétvégén is rangadót nyerő Galatasaray tizenkét év után jutott be ismét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába. Az isztambuliak magabiztosan várhatják az angol sztárcsapatot, hiszen a szeptemberi ligaszakaszban egyszer már legyőzték őket 1–0-ra. Ráadásul hazai pályán hagyományosan jól szerepelnek a szigetországi együttesekkel szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arne Slot vezetőedzőnek és a Liverpoolnak ezzel ellentétben nem sok sikerélménye volt eddig Törökországban. A kora esti találkozó különlegessége, hogy jó eséllyel mindhárom magyar válogatott futballista pályára lép. Sallai és Szoboszlai az utóbbi időben egyaránt jobbhátvédként kapott szerepet klubjában, míg Kerkez a balhátvéd posztján bizonyíthat.

Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
3.
Harry Kane
(Bayern München)
8
4.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
5.
Victor Osimhen
(Galatasaray)
7
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

Bergamóban az Atalanta az elképesztő formában futballozó Bayern Münchent látja vendégül. A bajorok a bajnokságban mérkőzésenként közel négygólos átlagot produkálnak. Sikerük kulcsa a góllövőlistát vezető Harry Kane lehet. Az angol csatár kisebb sérülése után térhet vissza a pályára, és már csak két találatra van az ötven gólos BL-álomhatártól. Az olaszok ugyanakkor bízhatnak a hazai pályán rendre eredményes Gianluca Scamaccában. Emellett erőt adhat nekik az is, hogy az előző körben egy másik német csapatot, a Dortmundot már magabiztosan búcsúztatták.

Két angol–spanyol párharc is színesíti a keddi játéknapot. A Barcelona a Newcastle United otthonába látogat, ahol a mindössze 18 éves Lamine Yamal rekordot dönthet. Pályára lépése esetén ugyanis ő lesz a legfiatalabb játékos, aki eléri a harminc mérkőzést a legrangosabb európai kupasorozatban. A katalánok esélyeit növeli, hogy az egyenes kieséses szakaszban kifejezetten sikeresek az angol klubokkal szemben. A hazaiak a Qarabağ elleni kiütéses, kettős győzelemmel hangoltak a találkozóra.

Madridban az Atlético a mély hullámvölgyben lévő, a bajnokságban sorozatban öt vereséget szenvedő Tottenham Hotspurrel csap össze. A forma mellett a statisztikák is a spanyolok mellett szólnak, akik kiváló mérleggel rendelkeznek az angol csapatok ellen. A londoniak ezzel szemben eddig rendre elbukták a spanyol ellenfelekkel vívott párharcaikat a nemzetközi porondon.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A nyolcaddöntők visszavágóit jövő szerdán rendezik, a sorozat fináléjának pedig a budapesti Puskás Aréna ad otthont május 30-án.

A keddi mérkőzések programja tehát a következő:
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #puskás aréna #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #bl #előzetes #kerkez milos #fc barcelona #bayern münchen #beharangozó #meccsajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:37
07:05
06:32
06:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
1 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
3
1 hete
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
3 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
5
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 07:05
Újabb üzemanyagár intézkedést vezetett be a kormány éjszaka: itt vannak a részletek!
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 06:04
Ezek a legjobb szárítógépek a piacon 2026-ban: tényleg megéri megvenni a méregdrága termékeket?
Agrárszektor  |  2026. március 10. 07:01
Váratlan meglepetést kaphatnak a magyar háztulajok: te is így járhatsz