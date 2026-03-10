Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Kőkemény csata vár Szoboszlaiékra a török katlanban: csúnyán ráfázhat az angol sztárcsapat?
Kedden a nyolcaddöntőkkel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája. Magyar szempontból a játéknap legfontosabb mérkőzésén Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolt fogadja. Az esti programban pályára lép a Bayern München, a Barcelona és az Atlético Madrid is.
A török bajnokságot vezető, a hétvégén is rangadót nyerő Galatasaray tizenkét év után jutott be ismét a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába. Az isztambuliak magabiztosan várhatják az angol sztárcsapatot, hiszen a szeptemberi ligaszakaszban egyszer már legyőzték őket 1–0-ra. Ráadásul hazai pályán hagyományosan jól szerepelnek a szigetországi együttesekkel szemben.
Arne Slot vezetőedzőnek és a Liverpoolnak ezzel ellentétben nem sok sikerélménye volt eddig Törökországban. A kora esti találkozó különlegessége, hogy jó eséllyel mindhárom magyar válogatott futballista pályára lép. Sallai és Szoboszlai az utóbbi időben egyaránt jobbhátvédként kapott szerepet klubjában, míg Kerkez a balhátvéd posztján bizonyíthat.
Bergamóban az Atalanta az elképesztő formában futballozó Bayern Münchent látja vendégül. A bajorok a bajnokságban mérkőzésenként közel négygólos átlagot produkálnak. Sikerük kulcsa a góllövőlistát vezető Harry Kane lehet. Az angol csatár kisebb sérülése után térhet vissza a pályára, és már csak két találatra van az ötven gólos BL-álomhatártól. Az olaszok ugyanakkor bízhatnak a hazai pályán rendre eredményes Gianluca Scamaccában. Emellett erőt adhat nekik az is, hogy az előző körben egy másik német csapatot, a Dortmundot már magabiztosan búcsúztatták.
Két angol–spanyol párharc is színesíti a keddi játéknapot. A Barcelona a Newcastle United otthonába látogat, ahol a mindössze 18 éves Lamine Yamal rekordot dönthet. Pályára lépése esetén ugyanis ő lesz a legfiatalabb játékos, aki eléri a harminc mérkőzést a legrangosabb európai kupasorozatban. A katalánok esélyeit növeli, hogy az egyenes kieséses szakaszban kifejezetten sikeresek az angol klubokkal szemben. A hazaiak a Qarabağ elleni kiütéses, kettős győzelemmel hangoltak a találkozóra.
Madridban az Atlético a mély hullámvölgyben lévő, a bajnokságban sorozatban öt vereséget szenvedő Tottenham Hotspurrel csap össze. A forma mellett a statisztikák is a spanyolok mellett szólnak, akik kiváló mérleggel rendelkeznek az angol csapatok ellen. A londoniak ezzel szemben eddig rendre elbukták a spanyol ellenfelekkel vívott párharcaikat a nemzetközi porondon.
A nyolcaddöntők visszavágóit jövő szerdán rendezik, a sorozat fináléjának pedig a budapesti Puskás Aréna ad otthont május 30-án.
A keddi mérkőzések programja tehát a következő:
- Galatasaray – Liverpool FC (18.45)
- Atalanta – Bayern München (21.00)
- Newcastle United – FC Barcelona (21.00)
- Atlético Madrid – Tottenham Hotspur (21.00)
