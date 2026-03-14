2026. március 14. szombat Matild
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Miskolc, 2025. február 15.Rudi Pozeg Vancas, a Diósgyőr (b) és Kovács Milán, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri stadionban 20
Sport

Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?

Pénzcentrum
2026. március 14. 13:45

Azonnali hatállyal távozik a DVTK sportigazgatói posztjáról Kovács Zoltán. A vezetőség a Kazincbarcika elleni súlyos, 4-0-s hazai vereséget követően döntött a szakember távozása mellett. A csapat ugyanis hét fordulóval a szezon vége előtt kieső helyre csúszott a bajnokságban - közölte a DVTK saját honlapján.

Petrán Vilmos, a Diósgyőr ügyvezetője elmondta, hogy bíztak a sportigazgatóban. Remélték, hogy meg tudja ismételni a 2013/2014-es idény sikereit, amikor a klub Ligakupa-győzelmet és Magyar Kupa-döntőt ünnepelhetett. A csapat azonban jócskán alulmúlta a várakozásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legutóbbi kudarcot hozó mérkőzést követően a vezetőség azonnal egyeztetett Kovács Zoltánnal. A tárgyalás végén egyetértésben a közös munka befejezése és a szerződésbontás mellett döntöttek.

A távozó szakember sajnálatát fejezte ki a sikertelen időszak miatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is hisz abban, hogy a keretben jóval több potenciál rejlik annál, mint amit a jelenlegi tabella mutat.

Búcsúzóul hozzátette: kívánja, hogy a DVTK a hagyományaihoz és a szurkolótáborához méltó eredményeket érjen el a jövőben.

A klub tájékoztatása szerint az új sportigazgató személyét később fogják bejelenteni.

Címlapfotó: MTI/Szigetváry Zsolt
#foci #sport #labdarúgás #csapat #kiesés #magyar labdarúgás #magyar foci #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Levelező bank
Közvetítő banknak is nevezik. Fizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül jutnak el a kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem közvetítő bankokon keresztül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
