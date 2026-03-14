Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
Azonnali hatállyal távozik a DVTK sportigazgatói posztjáról Kovács Zoltán. A vezetőség a Kazincbarcika elleni súlyos, 4-0-s hazai vereséget követően döntött a szakember távozása mellett. A csapat ugyanis hét fordulóval a szezon vége előtt kieső helyre csúszott a bajnokságban - közölte a DVTK saját honlapján.
Petrán Vilmos, a Diósgyőr ügyvezetője elmondta, hogy bíztak a sportigazgatóban. Remélték, hogy meg tudja ismételni a 2013/2014-es idény sikereit, amikor a klub Ligakupa-győzelmet és Magyar Kupa-döntőt ünnepelhetett. A csapat azonban jócskán alulmúlta a várakozásokat.
A legutóbbi kudarcot hozó mérkőzést követően a vezetőség azonnal egyeztetett Kovács Zoltánnal. A tárgyalás végén egyetértésben a közös munka befejezése és a szerződésbontás mellett döntöttek.
A távozó szakember sajnálatát fejezte ki a sikertelen időszak miatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is hisz abban, hogy a keretben jóval több potenciál rejlik annál, mint amit a jelenlegi tabella mutat.
Búcsúzóul hozzátette: kívánja, hogy a DVTK a hagyományaihoz és a szurkolótáborához méltó eredményeket érjen el a jövőben.
A klub tájékoztatása szerint az új sportigazgató személyét később fogják bejelenteni.
Címlapfotó: MTI/Szigetváry Zsolt
