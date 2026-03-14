Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?

Azonnali hatállyal távozik a DVTK sportigazgatói posztjáról Kovács Zoltán. A vezetőség a Kazincbarcika elleni súlyos, 4-0-s hazai vereséget követően döntött a szakember távozása mellett. A csapat ugyanis hét fordulóval a szezon vége előtt kieső helyre csúszott a bajnokságban - közölte a DVTK saját honlapján.

Petrán Vilmos, a Diósgyőr ügyvezetője elmondta, hogy bíztak a sportigazgatóban. Remélték, hogy meg tudja ismételni a 2013/2014-es idény sikereit, amikor a klub Ligakupa-győzelmet és Magyar Kupa-döntőt ünnepelhetett. A csapat azonban jócskán alulmúlta a várakozásokat.

A legutóbbi kudarcot hozó mérkőzést követően a vezetőség azonnal egyeztetett Kovács Zoltánnal. A tárgyalás végén egyetértésben a közös munka befejezése és a szerződésbontás mellett döntöttek.

A távozó szakember sajnálatát fejezte ki a sikertelen időszak miatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is hisz abban, hogy a keretben jóval több potenciál rejlik annál, mint amit a jelenlegi tabella mutat.

Búcsúzóul hozzátette: kívánja, hogy a DVTK a hagyományaihoz és a szurkolótáborához méltó eredményeket érjen el a jövőben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klub tájékoztatása szerint az új sportigazgató személyét később fogják bejelenteni.

