Sorban állnak Európa élcsapatai a 18 éves magyar csatárért: lehet, hogy súlyos pénzért vált klubot

A 18 éves magyar csatártehetség, Kovács Bendegúz kiemelkedő teljesítménye Európa élcsapatainak, köztük a Juventusnak a figyelmét is felkeltette. Az AZ Alkmaar támadójáról az olasz La Gazzetta dello Sport közölt átfogó cikket. A lap szerint a holland klub egy 5 millió eurós ajánlat esetén már hajlandó lenne megválni a sorozatban gólokat szerző játékostól.

A majdnem kétméteres támadó jelenleg az AZ Alkmaar utánpótlásában és tartalékcsapatában bizonyít. Az UEFA Ifjúsági Ligában (UEFA Youth League) hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett, de már a felnőttek között, a holland másodosztályban is letette a névjegyét. Legutóbb az Emmen elleni bajnokin talált a kapuba, majd egy látványos akció végén csak a kapufa mentette meg az ellenfelet egy újabb magyar góltól.

Kiváló formájának köszönhetően Európa egyik legolvasottabb sportnapilapja külön cikkben foglalkozott a jövőjével. Az írás kiemeli, hogy a Juventus folyamatosan figyeli a fejlődését. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti a torinói klub és a futballistát képviselő ügynökség közötti remek kapcsolat.

Az Alkmaar alapvetően hosszú távon számolna a magyar tehetséggel. A tervek szerint hamarosan az első csapatba kerülne, hogy idővel átvegye az ír Troy Parrott helyét a támadósorban. A helyzet azonban gyorsan megváltozhat. Egy 5 millió euró körüli ajánlat már komoly elgondolkodásra késztetheti a hollandokat. Ez az összeg különösen magasnak számít egy olyan futballistáért, aki az első osztályban még be sem mutatkozott.

Hollandia AZ Alkmaar Youth Piaci érték: 6,53M Bajnokság: Netherlands Eerste Divisie Jelenlegi helyezés: #18 Netherlands Eerste Divisie helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Vitesse Arnhem 30 11 9 10 47 46 1 30 18. AZ Alkmaar Youth 30 9 3 18 51 60 -9 30 19. FC Oss 30 6 10 14 36 51 -15 28 Adatlap létrehozva: 2026.03.13.

Kovács neve ráadásul szinte minden nevesebb európai játékosmegfigyelő noteszében ott szerepel. A Juventus mellett a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting CP is élénken érdeklődik iránta.

A 199 centiméteres magassága ellenére a magyar játékos nem egy tipikus fejelőcsatár. Sokkal jobban szeret visszalépni a labdáért, cselezni, és a társakkal összjátékba bonyolódni. Játékstílusa sokakat példaképére, Zlatan Ibrahimovicra emlékeztet, míg ballábas megoldásai Erling Haalandot idézik. Az olasz lap megjegyzi, hogy ha a Juventusnak sikerülne leigazolnia, Kovács elsőként várhatóan a torinóiak második csapatában (Next Gen) kapna lehetőséget, így ott fokozatosan szokhatna hozzá a felnőtt futball légköréhez.