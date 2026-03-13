2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Sport

Sorban állnak Európa élcsapatai a 18 éves magyar csatárért: lehet, hogy súlyos pénzért vált klubot

Pénzcentrum
2026. március 13. 15:42

A 18 éves magyar csatártehetség, Kovács Bendegúz kiemelkedő teljesítménye Európa élcsapatainak, köztük a Juventusnak a figyelmét is felkeltette. Az AZ Alkmaar támadójáról az olasz La Gazzetta dello Sport közölt átfogó cikket. A lap szerint a holland klub egy 5 millió eurós ajánlat esetén már hajlandó lenne megválni a sorozatban gólokat szerző játékostól.

A majdnem kétméteres támadó jelenleg az AZ Alkmaar utánpótlásában és tartalékcsapatában bizonyít. Az UEFA Ifjúsági Ligában (UEFA Youth League) hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett, de már a felnőttek között, a holland másodosztályban is letette a névjegyét. Legutóbb az Emmen elleni bajnokin talált a kapuba, majd egy látványos akció végén csak a kapufa mentette meg az ellenfelet egy újabb magyar góltól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kiváló formájának köszönhetően Európa egyik legolvasottabb sportnapilapja külön cikkben foglalkozott a jövőjével. Az írás kiemeli, hogy a Juventus folyamatosan figyeli a fejlődését. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti a torinói klub és a futballistát képviselő ügynökség közötti remek kapcsolat.

Az Alkmaar alapvetően hosszú távon számolna a magyar tehetséggel. A tervek szerint hamarosan az első csapatba kerülne, hogy idővel átvegye az ír Troy Parrott helyét a támadósorban. A helyzet azonban gyorsan megváltozhat. Egy 5 millió euró körüli ajánlat már komoly elgondolkodásra késztetheti a hollandokat. Ez az összeg különösen magasnak számít egy olyan futballistáért, aki az első osztályban még be sem mutatkozott.

Hollandia
AZ Alkmaar Youth
Piaci érték: 6,53M
Jelenlegi helyezés: #18
Netherlands Eerste Divisie helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Vitesse Arnhem
30
11
9
10
47
46
1
30
18.
AZ Alkmaar Youth
30
9
3
18
51
60
-9
30
19.
FC Oss
30
6
10
14
36
51
-15
28
Adatlap létrehozva: 2026.03.13.

Kovács neve ráadásul szinte minden nevesebb európai játékosmegfigyelő noteszében ott szerepel. A Juventus mellett a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting CP is élénken érdeklődik iránta.

A 199 centiméteres magassága ellenére a magyar játékos nem egy tipikus fejelőcsatár. Sokkal jobban szeret visszalépni a labdáért, cselezni, és a társakkal összjátékba bonyolódni. Játékstílusa sokakat példaképére, Zlatan Ibrahimovicra emlékeztet, míg ballábas megoldásai Erling Haalandot idézik. Az olasz lap megjegyzi, hogy ha a Juventusnak sikerülne leigazolnia, Kovács elsőként várhatóan a torinóiak második csapatában (Next Gen) kapna lehetőséget, így ott fokozatosan szokhatna hozzá a felnőtt futball légköréhez.
Címlapkép: Getty Images
#európa #foci #sport #labdarúgás #magyar labdarúgás #magyar foci #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #juventus

Krízis a magyar telepeken: váratlan lépésre kényszerülnek az állattartók