Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.
Sorban állnak Európa élcsapatai a 18 éves magyar csatárért: lehet, hogy súlyos pénzért vált klubot
A 18 éves magyar csatártehetség, Kovács Bendegúz kiemelkedő teljesítménye Európa élcsapatainak, köztük a Juventusnak a figyelmét is felkeltette. Az AZ Alkmaar támadójáról az olasz La Gazzetta dello Sport közölt átfogó cikket. A lap szerint a holland klub egy 5 millió eurós ajánlat esetén már hajlandó lenne megválni a sorozatban gólokat szerző játékostól.
A majdnem kétméteres támadó jelenleg az AZ Alkmaar utánpótlásában és tartalékcsapatában bizonyít. Az UEFA Ifjúsági Ligában (UEFA Youth League) hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett, de már a felnőttek között, a holland másodosztályban is letette a névjegyét. Legutóbb az Emmen elleni bajnokin talált a kapuba, majd egy látványos akció végén csak a kapufa mentette meg az ellenfelet egy újabb magyar góltól.
Kiváló formájának köszönhetően Európa egyik legolvasottabb sportnapilapja külön cikkben foglalkozott a jövőjével. Az írás kiemeli, hogy a Juventus folyamatosan figyeli a fejlődését. Ezt a folyamatot jelentősen megkönnyíti a torinói klub és a futballistát képviselő ügynökség közötti remek kapcsolat.
Az Alkmaar alapvetően hosszú távon számolna a magyar tehetséggel. A tervek szerint hamarosan az első csapatba kerülne, hogy idővel átvegye az ír Troy Parrott helyét a támadósorban. A helyzet azonban gyorsan megváltozhat. Egy 5 millió euró körüli ajánlat már komoly elgondolkodásra késztetheti a hollandokat. Ez az összeg különösen magasnak számít egy olyan futballistáért, aki az első osztályban még be sem mutatkozott.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
17.
Vitesse Arnhem
|
30
|
11
|
9
|
10
|
47
|
46
|
1
|
30
|
18.
AZ Alkmaar Youth
|
30
|
9
|
3
|
18
|
51
|
60
|
-9
|
30
|
19.
FC Oss
|
30
|
6
|
10
|
14
|
36
|
51
|
-15
|
28
Kovács neve ráadásul szinte minden nevesebb európai játékosmegfigyelő noteszében ott szerepel. A Juventus mellett a Borussia Dortmund, az Aston Villa és a Sporting CP is élénken érdeklődik iránta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A 199 centiméteres magassága ellenére a magyar játékos nem egy tipikus fejelőcsatár. Sokkal jobban szeret visszalépni a labdáért, cselezni, és a társakkal összjátékba bonyolódni. Játékstílusa sokakat példaképére, Zlatan Ibrahimovicra emlékeztet, míg ballábas megoldásai Erling Haalandot idézik. Az olasz lap megjegyzi, hogy ha a Juventusnak sikerülne leigazolnia, Kovács elsőként várhatóan a torinóiak második csapatában (Next Gen) kapna lehetőséget, így ott fokozatosan szokhatna hozzá a felnőtt futball légköréhez.
Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára.
A bermudai születésű West Ham-csatár nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette sikerét és hírnevét, hanem annak is, ahogyan viselte a rasszizmus terhét.
Több F1-es pilóta szerint az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit a versenyeken.
A Manchester United új stadionjának költségei jelentősen megugrottak az eredeti tervekhez képest. A projekt összértéke már a 3 milliárd fontot is meghaladhatja.
Cristiano Ronaldo szokatlan kezelési módszerhez folyamodik, hogy felépüljön combizomsérüléséből, és pályára léphessen nyáron az utolsó világbajnokságán.
Bár papíron a portugál Braga számít esélyesebbnek, a Ferencváros győzelemre készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti, hazai mérkőzésén.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Régen várt funkciókat vezetett be a Tippmixprón a vállalat, a fogadók visszajelzései pedig eddig pozitívak.
A legjobbak nyolcfős jelöltlistára a Liverpool egyetlen képviselőjeként Szoboszlai Dominik is felkerült.
Kyle Walker, az angol válogatott rutinos hátvédje 35 évesen bejelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.
Nem elég a kiesés, még ez is: súlyos pontlevonást kap a sokat szenvedett angol csapat, véget ér a története?
Hiába lehet új tulajdonosa a tönkretett sheffield-i csapatnak, épp emiatt néznek szembe még egy súlyos szankcióval - írta a BBC.
Igor Tudor ideiglenes vezetőedzői kinevezése a Tottenham élén egyre inkább tévedésnek tűnik - a bajnokság után a BL-ben is beálltak pofozógépnek.
A FIFA elnöke azt közölte, hogy az amerikai elnök a két ország közötti fegyveres konfliktus ellenére is szívesen látja az iráni válogatottat a világbajnokságon.
Nagy bajban lehet a négyszeres olimpiai bajnok legenda: százmillió forintos kifizetés miatt magyarázkodik
Michael Johnsont, a négyszeres olimpiai bajnok sprinterlegendát azzal vádolják, hogy 500 ezer dollárt (mintegy 190 millió forintot) fizetett ki saját magának a becsődölt sportvállalkozásából.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.