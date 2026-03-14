Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné

A holland AZ Alkmaar 18 éves magyar támadója, Kovács Bendegúz olyan formát mutat, hogy már a Juventus is felfigyelt rá. A Gazzetta dello Sport külön cikkben írt a fiatal csatárról, akiért a torinói klub akár már a nyáron lépéseket tehet - írja az Eurosport.

Kovács Bendegúz korábban a Debreceni VSC utánpótlásában nevelkedett, majd évek óta Hollandiában fejlődik. Idén tavasszal robbant be igazán a köztudatba.

Az UEFA Ifjúsági Liga 2025–2026-os kiírásában hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett. A Borussia Dortmund U19 ellen mesterhármast is jegyzett.

Az AZ második csapatában is eredményes volt: a holland másodosztályban hét pályára lépés alatt öt gólt szerzett. Minderre összesen 187 perc alatt volt képes, vagyis átlagosan 37 percenként talált be.

A Gazzetta dello Sport nemcsak a statisztikákat méltatta, hanem átigazolási információkat is közölt. A lap szerint az AZ Alkmaar vezetősége tisztában van a növekvő érdeklődéssel, és 3–5 millió eurós átigazolási díjat remélhet, ha egy topligás klub már idén nyáron leigazolná a játékost.

Kiemelt téma a Juventus érdeklődése. Az olasz rekordbajnok megfigyelői a hírek szerint több alkalommal is a helyszínen nézték meg a magyar támadót. A torinói klub és Kovács ügynöksége között jó a kapcsolat. Ugyanez a menedzsment közvetítette korábban Kenan Jildiz szerződtetését is, aki azóta a Juventus egyik meghatározó játékosa lett.

A Gazzetta szerint, ha létrejön az üzlet, Kovács várhatóan a Juventus Next Gen U23-as csapatában kezdené meg olaszországi pályafutását. A Serie C-ben fokozatosan szokhatná a felnőtt futball tempóját, mielőtt esélyt kapna az első csapatnál.

Az olasz sportnapilap kiemelte, hogy Kovács legfőbb erényei a gólérzéke, a helyzetfelismerése és a fizikai ereje. Nem klasszikus befejező csatár, inkább a modern, mozgékony támadók típusát képviseli: erős a párharcokban, miközben technikailag is képzett.

Szakértők szerint játékstílusa alkalmassá teszi arra, hogy az olasz bajnokság taktikusabb közegében is megállja a helyét.

Konkrét ajánlatról egyelőre nem érkezett hír. Az viszont, hogy a Juventus szisztematikusan figyeli, és a Gazzetta dello Sport kiemelten foglalkozik vele, azt jelzi, hogy Kovács Bendegúz komoly potenciált képvisel. Ha a transzfer megvalósul, a következő magyar játékos lehet, aki európai topklubban bizonyíthat.

