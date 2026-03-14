Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné

A holland AZ Alkmaar 18 éves magyar támadója, Kovács Bendegúz olyan formát mutat, hogy már a Juventus is felfigyelt rá. A Gazzetta dello Sport külön cikkben írt a fiatal csatárról, akiért a torinói klub akár már a nyáron lépéseket tehet - írja az Eurosport.
Kovács Bendegúz korábban a Debreceni VSC utánpótlásában nevelkedett, majd évek óta Hollandiában fejlődik. Idén tavasszal robbant be igazán a köztudatba.
Az UEFA Ifjúsági Liga 2025–2026-os kiírásában hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett. A Borussia Dortmund U19 ellen mesterhármast is jegyzett.
Az AZ második csapatában is eredményes volt: a holland másodosztályban hét pályára lépés alatt öt gólt szerzett. Minderre összesen 187 perc alatt volt képes, vagyis átlagosan 37 percenként talált be.
A Gazzetta dello Sport nemcsak a statisztikákat méltatta, hanem átigazolási információkat is közölt. A lap szerint az AZ Alkmaar vezetősége tisztában van a növekvő érdeklődéssel, és 3–5 millió eurós átigazolási díjat remélhet, ha egy topligás klub már idén nyáron leigazolná a játékost.
Kiemelt téma a Juventus érdeklődése. Az olasz rekordbajnok megfigyelői a hírek szerint több alkalommal is a helyszínen nézték meg a magyar támadót. A torinói klub és Kovács ügynöksége között jó a kapcsolat. Ugyanez a menedzsment közvetítette korábban Kenan Jildiz szerződtetését is, aki azóta a Juventus egyik meghatározó játékosa lett.
A Gazzetta szerint, ha létrejön az üzlet, Kovács várhatóan a Juventus Next Gen U23-as csapatában kezdené meg olaszországi pályafutását. A Serie C-ben fokozatosan szokhatná a felnőtt futball tempóját, mielőtt esélyt kapna az első csapatnál.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az olasz sportnapilap kiemelte, hogy Kovács legfőbb erényei a gólérzéke, a helyzetfelismerése és a fizikai ereje. Nem klasszikus befejező csatár, inkább a modern, mozgékony támadók típusát képviseli: erős a párharcokban, miközben technikailag is képzett.
Szakértők szerint játékstílusa alkalmassá teszi arra, hogy az olasz bajnokság taktikusabb közegében is megállja a helyét.
Konkrét ajánlatról egyelőre nem érkezett hír. Az viszont, hogy a Juventus szisztematikusan figyeli, és a Gazzetta dello Sport kiemelten foglalkozik vele, azt jelzi, hogy Kovács Bendegúz komoly potenciált képvisel. Ha a transzfer megvalósul, a következő magyar játékos lehet, aki európai topklubban bizonyíthat.
A Thunder játékosa sorozatban 127 mérkőzésen szerzett legalább 20 pontot, ezzel felülmúlva a legendás Wilt Chamberlain 126 meccses sorozatát
Elképesztő, mire készülnek az F1-ben: két nagydíjat is törölnének a háború miatt, egy teljes hónap szünet jöhet
Két nagydíjat is törölhetnek a háború miatt, ezt pedig már ezen a hétvégén bejelenthetik.
Küszöbön a F1 elmúlt éveinek legnagyobb felvásárlása? Megszólalt a csapat főnöke, nagy pénzről lehet szó, ha ez összejön
Flavio Briatore, az Alpine csapatfőnöke a Kínai Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a Mercedes Formula-1-es csapata részesedést kíván szerezni az Alpine-ban.
A Celtic vezetése a Fradi jelenlegi edzőjét, Robbie Keane-t tekinti az első számú jelöltnek a nyártól megüresedő vezetőedzői posztra.
Megállíthatatlan az atlétika fenegyereke, Mondo Duplantis: tizenötödször döntött világcsúcsot, nézd meg videón!
Armand Duplantis csütörtökön tizenötödször is megdöntötte saját rúdugró-világcsúcsát. A svéd klasszis 6,31 métert ugrott az Uppsalában rendezett fedett pályás versenyen.
A Mercedes brit versenyzője, George Russell nyerte a Forma–1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjét.
Ma a magyar Fizz Liga két mérkőzéssel indítja a napot, este pedig a német, olasz, francia és spanyol élvonal csapatai lépnek pályára.
A bermudai születésű West Ham-csatár nemcsak a pályán nyújtott teljesítményének köszönhette sikerét és hírnevét, hanem annak is, ahogyan viselte a rasszizmus terhét.
Több F1-es pilóta szerint az új, szigorúbb energiagazdálkodási követelmények csökkentik a vezetés élményét, és háttérbe szorítják a pilóták hagyományos képességeit a versenyeken.
A Manchester United új stadionjának költségei jelentősen megugrottak az eredeti tervekhez képest. A projekt összértéke már a 3 milliárd fontot is meghaladhatja.
Cristiano Ronaldo szokatlan kezelési módszerhez folyamodik, hogy felépüljön combizomsérüléséből, és pályára léphessen nyáron az utolsó világbajnokságán.
Bár papíron a portugál Braga számít esélyesebbnek, a Ferencváros győzelemre készül az Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti, hazai mérkőzésén.
Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett
A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől
A Bundesligában a listavezető Bayern München a Leverkusen vendégeként lép pályára, a Premier League-ben a Liverpool fogadja a válságban lévő Tottenhamet.
A Fizz Liga március közepi fordulójában az élmezőnyben álló Győri ETO az MTK Budapestet fogadja, borsodi rangadón csap össze a Diósgyőr és a sereghajtó Kazincbarcika.
Az amerikai egyetemi bajnokság eddig csak kevésszer volt látható Magyarországon, most az egyik streamingszolgáltató előfizetői nézhetik.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.