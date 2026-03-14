Márciusi futballcsúcs: Leverkusen–Bayern, londoni derbik és keleti összecsapás is lesz ma

Zsúfolt szombat vár a futballszurkolókra március 14-én. A Bundesligában a szezon egyik legváratlanabb rangadóját rendezik, miközben Olaszországban és Angliában is csúcsmeccsek várnak ránk. A magyar bajnokságban pedig a keleti derbi ígér különleges hangulatot az esti órákban.

A német élvonalban évek óta nem látott rivalizálás bontakozik ki, az olasz bajnokságban két, a Bajnokok Ligájában is érdekelt gárda néz egymással farkasszemet, míg Angliában a londoni csapatok kerülnek a középpontba. A spanyol élvonalban a címvédő lép pályára hazai környezetben, a francia bajnokságban pedig két remek formát mutató együttes találkozik az esti órákban.

Pályán az Újpest, Loki a hazai ligában

A magyar bajnokság szombati programjának csúcspontja a keleti derbi: a Debreceni VSC a Nyíregyházát fogadja a Nagyerdei Stadionban. A két szomszédvár csatája mindig különleges hangulatot teremt, és a szurkolói rivalizálás miatt is kiemelt figyelmet érdemel. A debreceniek váltakozó formát mutatnak, míg a vendégek kifejezetten jó passzban vannak, több győzelemmel a hátuk mögött.

A forduló további magyar mérkőzései:

Bundesliga: igazi klasszikus derbit láthatunk

A nap kiemelt mérkőzését minden bizonnyal Leverkusenben rendezik, ahol a Bayer Leverkusen fogadja a Bayern Münchent. A hazaiak az elmúlt években óriási fejlődésen mentek keresztül, és mára a bajorok egyik legkomolyabb kihívójává váltak. A leverkuseniek most viszont az utóbbi hetekben változó formát mutatnak, míg a bajorok öt győzelemmel a hátuk mögött érkeznek. Az őszi, 3-0-s hazai sikerük is mutatja, mennyire magabiztosak ebben a párharcban.

A Borussia Dortmund eközben hazai pályán fogadja az Augsburgot. A sárga-feketék jó formát mutatnak az utóbbi időben, míg az Augsburg hullámzó teljesítményt nyújt. A Signal Iduna Park közönsége ezúttal is telt házat ígér.

A forduló további mérkőzései a német ligában:

Premier League: meglépne az Arsenal, de hagyja a City?

Londonban dupla rangadót rendeznek a kora esti órákban. Az Arsenal hazai pályán fogadja az Evertont az Emirates Stadionban. Az ágyúsok jó formában érkeznek, és szeretnék tovább nyújtani előnyüket a bajnoki hajrára fordulva. Az Everton számára kulcsfontosságú minden pont, a liverpooliak az utóbbi hetekben váltakozó teljesítményt nyújtanak.

Ugyanebben az időpontban a Chelsea a Newcastle Unitedet látja vendégül a Stamford Bridge-en. A két gárda legutóbbi összecsapása 2-2-es döntetlennel zárult, és ezúttal is szoros mérkőzés várható. A kékek formája ingadozó az utóbbi időben, míg a szarkák sem tudnak állandóságot felmutatni.

A szombat esti főműsoridőben a West Ham United fogadja a Manchester Cityt a London Stadionban. A West Ham mostanában sokat javult, de szinte egészen biztos, hogy nem a bajnoki címre hajtó City ellen mutatnak be gólparádét.

A forduló további mérkőzései szombaton:

Serie A: búfelejtő jöhet az Internek

Az olasz bajnokság szombati rangadóját a San Siróban rendezik, ahol az Inter fogadja az Atalantát. Az Inter az utóbbi időszakban remek formát mutat, sorozatban több győzelemmel a hátuk mögött. Az Atalanta az utolsó meccsein kissé visszaesett, ráadásul ezen a héten egy nagyon súlyos pofont kapott a Bayerntől a BL-ben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Napoli hazai pályán fogadja a Leccét a kora esti órákban. A nápolyiak jó passzban vannak, több győzelemmel a hátuk mögött, míg a vendégek meglepően jó formát mutatnak az utóbbi hetekben, ami óvatosságra int.

La Liga: pályán mindkét madridi gárda ma este

A spanyol bajnokságban a Real Madrid hazai pályán lép pályára az Elche ellen. A királyi gárda az utóbbi hetekben nem a megszokott arcát mutatja, több vereséggel a hátuk mögött. Az Elche ezzel szemben kifejezetten nehéz időszakot él át. Érdekesség, hogy az őszi összecsapás meglepetésre 2-2-es döntetlennel zárult, így a madridiak ezúttal egyértelmű győzelemre készülnek a Santiago Bernabéuban.

Az Atletico Madrid a Getafét fogadja. A Simeone-csapat kiváló formában várja a találkozót, míg a vendégek is győzelmekkel hangoltak.

A forduló további spanyol mérkőzései:

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokság szombati záró mérkőzésén az AS Monaco fogadja a Stade Brestois csapatát. Mindkét együttes remek formában érkezik. A Monaco négy győzelem után egy döntetlennel hangolt, míg a Brest az utóbbi öt meccsén négyszer győzött. A vendégek ősszel hazai pályán 1-0-ra nyertek, így a monacóiak revánsra hajtanak.

A forduló további francia mérkőzései:

Hogy rakjam össze a fociprogramot?

A nap abszolút kötelező programja a Bayer Leverkusen és a Bayern München összecsapása, amely a német futball idei legfontosabb mérkőzése lehet. Emellett az Inter–Atalanta rangadó az olasz futball szerelmeseinek kihagyhatatlan, míg a Premier League rajongói a West Ham–Manchester City esti csatában gyönyörködhetnek.

Aki egész nap a képernyő előtt szeretne maradni, annak ideális program lehet az Inter–Atalanta (15:00) megnézésével kezdeni, majd átváltani az Atletico Madrid–Getafe madridi derbire (16:15). Ezt követően jöhet a Chelsea–Newcastle rangadó (18:30), végül a nap zárásaként a Real Madrid–Elche (21:00) vagy a West Ham–Manchester City (21:00) közül választhat.

Alternatív opcióként a Bundesliga szerelmesei a Leverkusen–Bayern (15:30) után a Paks–ZTE-vel (17:00) folytathatják, majd az Arsenal–Everton (18:30) és a Monaco–Brest (21:05) párossal zárhatják a napot.