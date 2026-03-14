2026. március 14. szombat Matild
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Focimeccs a stadionban: Szabadrúgás védőfallal
Sport

Márciusi futballcsúcs: Leverkusen–Bayern, londoni derbik és keleti összecsapás is lesz ma

Pénzcentrum
2026. március 14. 07:30

Március 14-én a futballszurkolókra egész napos mérkőzésdömping vár: Németországban a Bayer Leverkusen–Bayern München rangadó emelkedik ki, Angliában és Olaszországban is csúcsmeccsek jönnek, míg idehaza a keleti derbi gondoskodik a hangulatról.

Zsúfolt szombat vár a futballszurkolókra március 14-én. A Bundesligában a szezon egyik legváratlanabb rangadóját rendezik, miközben Olaszországban és Angliában is csúcsmeccsek várnak ránk. A magyar bajnokságban pedig a keleti derbi ígér különleges hangulatot az esti órákban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A német élvonalban évek óta nem látott rivalizálás bontakozik ki, az olasz bajnokságban két, a Bajnokok Ligájában is érdekelt gárda néz egymással farkasszemet, míg Angliában a londoni csapatok kerülnek a középpontba. A spanyol élvonalban a címvédő lép pályára hazai környezetben, a francia bajnokságban pedig két remek formát mutató együttes találkozik az esti órákban.

Pályán az Újpest, Loki a hazai ligában

A magyar bajnokság szombati programjának csúcspontja a keleti derbi: a Debreceni VSC a Nyíregyházát fogadja a Nagyerdei Stadionban. A két szomszédvár csatája mindig különleges hangulatot teremt, és a szurkolói rivalizálás miatt is kiemelt figyelmet érdemel. A debreceniek váltakozó formát mutatnak, míg a vendégek kifejezetten jó passzban vannak, több győzelemmel a hátuk mögött.

A forduló további magyar mérkőzései:

Bundesliga: igazi klasszikus derbit láthatunk

A nap kiemelt mérkőzését minden bizonnyal Leverkusenben rendezik, ahol a Bayer Leverkusen fogadja a Bayern Münchent. A hazaiak az elmúlt években óriási fejlődésen mentek keresztül, és mára a bajorok egyik legkomolyabb kihívójává váltak. A leverkuseniek most viszont az utóbbi hetekben változó formát mutatnak, míg a bajorok öt győzelemmel a hátuk mögött érkeznek. Az őszi, 3-0-s hazai sikerük is mutatja, mennyire magabiztosak ebben a párharcban.

A Borussia Dortmund eközben hazai pályán fogadja az Augsburgot. A sárga-feketék jó formát mutatnak az utóbbi időben, míg az Augsburg hullámzó teljesítményt nyújt. A Signal Iduna Park közönsége ezúttal is telt házat ígér.

A forduló további mérkőzései a német ligában:

Premier League: meglépne az Arsenal, de hagyja a City?

Londonban dupla rangadót rendeznek a kora esti órákban. Az Arsenal hazai pályán fogadja az Evertont az Emirates Stadionban. Az ágyúsok jó formában érkeznek, és szeretnék tovább nyújtani előnyüket a bajnoki hajrára fordulva. Az Everton számára kulcsfontosságú minden pont, a liverpooliak az utóbbi hetekben váltakozó teljesítményt nyújtanak.

Ugyanebben az időpontban a Chelsea a Newcastle Unitedet látja vendégül a Stamford Bridge-en. A két gárda legutóbbi összecsapása 2-2-es döntetlennel zárult, és ezúttal is szoros mérkőzés várható. A kékek formája ingadozó az utóbbi időben, míg a szarkák sem tudnak állandóságot felmutatni.

A szombat esti főműsoridőben a West Ham United fogadja a Manchester Cityt a London Stadionban. A West Ham mostanában sokat javult, de szinte egészen biztos, hogy nem a bajnoki címre hajtó City ellen mutatnak be gólparádét.

A forduló további mérkőzései szombaton:

Serie A: búfelejtő jöhet az Internek

Az olasz bajnokság szombati rangadóját a San Siróban rendezik, ahol az Inter fogadja az Atalantát. Az Inter az utóbbi időszakban remek formát mutat, sorozatban több győzelemmel a hátuk mögött. Az Atalanta az utolsó meccsein kissé visszaesett, ráadásul ezen a héten egy nagyon súlyos pofont kapott a Bayerntől a BL-ben.

A Napoli hazai pályán fogadja a Leccét a kora esti órákban. A nápolyiak jó passzban vannak, több győzelemmel a hátuk mögött, míg a vendégek meglepően jó formát mutatnak az utóbbi hetekben, ami óvatosságra int.

La Liga: pályán mindkét madridi gárda ma este

A spanyol bajnokságban a Real Madrid hazai pályán lép pályára az Elche ellen. A királyi gárda az utóbbi hetekben nem a megszokott arcát mutatja, több vereséggel a hátuk mögött. Az Elche ezzel szemben kifejezetten nehéz időszakot él át. Érdekesség, hogy az őszi összecsapás meglepetésre 2-2-es döntetlennel zárult, így a madridiak ezúttal egyértelmű győzelemre készülnek a Santiago Bernabéuban.

Az Atletico Madrid a Getafét fogadja. A Simeone-csapat kiváló formában várja a találkozót, míg a vendégek is győzelmekkel hangoltak.

A forduló további spanyol mérkőzései:

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokság szombati záró mérkőzésén az AS Monaco fogadja a Stade Brestois csapatát. Mindkét együttes remek formában érkezik. A Monaco négy győzelem után egy döntetlennel hangolt, míg a Brest az utóbbi öt meccsén négyszer győzött. A vendégek ősszel hazai pályán 1-0-ra nyertek, így a monacóiak revánsra hajtanak.

A forduló további francia mérkőzései:

Hogy rakjam össze a fociprogramot?

A nap abszolút kötelező programja a Bayer Leverkusen és a Bayern München összecsapása, amely a német futball idei legfontosabb mérkőzése lehet. Emellett az Inter–Atalanta rangadó az olasz futball szerelmeseinek kihagyhatatlan, míg a Premier League rajongói a West Ham–Manchester City esti csatában gyönyörködhetnek.

Aki egész nap a képernyő előtt szeretne maradni, annak ideális program lehet az Inter–Atalanta (15:00) megnézésével kezdeni, majd átváltani az Atletico Madrid–Getafe madridi derbire (16:15). Ezt követően jöhet a Chelsea–Newcastle rangadó (18:30), végül a nap zárásaként a Real Madrid–Elche (21:00) vagy a West Ham–Manchester City (21:00) közül választhat.

Alternatív opcióként a Bundesliga szerelmesei a Leverkusen–Bayern (15:30) után a Paks–ZTE-vel (17:00) folytathatják, majd az Arsenal–Everton (18:30) és a Monaco–Brest (21:05) párossal zárhatják a napot.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #real madrid #bundesliga #előzetes #magyar bajnokság #La Liga #Fizz liga #bayern münchen #serie a #ligue 1 #bayer leverkusen #meccsajánló #keleti derbi

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:32
08:01
07:45
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 14. szombat
Matild
11. hét
Március 14.
Nemzetközi ∏ nap (pí nap)
Március 14.
Gátellenes világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
7 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
3
3 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
7 napja
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
5
7 napja
Kitálalt a legendás női sakknagymester: évtizedek óta folyik a bántalmazás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 08:32
Miközben a világ a Közel-Keletre figyel, Oroszország csendben összeomlik: így érhet véget a háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 05:58
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
Agrárszektor  |  2026. március 14. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.03.14. szombat