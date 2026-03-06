Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban

Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot. Szurkolók ezrei már a szünetben elhagyták a stadiont, azonban Igor Tudor vezetőedző három vereséggel a háta mögött is bizakodó maradt - jelentette a BBC.

A csütörtöki, Crystal Palace elleni mérkőzésen a Spurs ugyan korán vezetést szerzett, de Micky van de Ven szabálytalanságát követően a játékvezető büntetőt ítélt és piros lapot adott. Ezt követően a Crystal Palace mindössze tizenkét perc alatt háromszor is betalált az első félidőben. A londoni klub 2026-ban még egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni. A mostani, tizenegy meccses nyeretlenségi sorozat 1975 óta a leghosszabb. Ennél rosszabbat legutóbb 1935-ben produkáltak, amikor egy tizenhat mérkőzéses nyeretlenségi klubrekordot állítottak fel.

A második félidő kezdetére a lelátók jól láthatóan megritkultak, a maradó szurkolók pedig a lefújáskor hangos füttyszóval fejezték ki nemtetszésüket - jó részük már a meccs vége előtt hazaindult, szinte üresen hagyva a stadiont.

📸 - THE TOTTENHAM FANS HAVE HAD ENOUGH, THEY ARE ALL GOING HOME! pic.twitter.com/h9QqIPDRLh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026

A hazai közönség utoljára 2025. december 6-án, a Brentford ellen ünnepelhetett bajnoki győzelmet. Joe Cole, a TNT Sports szakértője szerint "szorongás járta át az egész stadiont". Kiemelte, hogy a csapat játékából hiányzott a tűz és a harapósság, a szurkolók pedig úgy érezték, a játékosok már feladták a küzdelmet,

A statisztikák is riasztóak. A Spurs december 28. óta nyeretlen a bajnokságban, és január 7. óta összesen mindössze tizenhárom percig vezetett a mérkőzésein. Tudor kinevezése óta a csapat a ligautolsó a kapott gólok, a gólkülönbség, a várható gólok (xG) és a megszerzett pontok tekintetében egyaránt. Bár még kilenc forduló hátravan, a Tottenham mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna felett. A klub történetében most először fordult elő, hogy kilenc egymást követő meccsen legalább két gólt kapjanak.

A stadionon kívül a szurkolók a BBC Sportnak arról beszéltek, hogy a klub történelme legrosszabb pillanatait éli át, és többen már valószínűbbnek tartják a kiesést, mint a bennmaradást. Volt, aki a játékosokat hibáztatta az "egókkal teli" öltöző miatt, míg mások a vezetőség átigazolási politikáját bírálták. Szerintük hiányoznak a gólerős támadók, és az időközben felgyülemlett sérülésekre sem érkezett megfelelő pótlás.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 876,50M € Edző: Igor Tudor Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Leeds United 29 7 10 12 37 48 -11 31 16. Tottenham Hotspur 29 7 8 14 39 46 -7 29 17. Nottingham Forest 29 7 7 15 28 43 -15 28 Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

Tudor a kinevezésekor még "százszázalékos" bizonyossággal jelentette ki, hogy a csapat nem esik ki a másodosztályba. A tréner a legújabb vereség után is optimistán nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy a Crystal Palace elleni meccsen "látott valamit" a csapatból, és a sérültek visszatérésével érkezni fognak a győzelmek is. A szakértők ugyanakkor megjegyzik: a vezetőedző három meccs utáni menesztése egyenes beismerése lenne annak, hogy már a kinevezése is rossz döntés volt.

A Tottenham következő bajnoki mérkőzése március 15-én lesz a Liverpool vendégeként. Ezt követően a kiesés ellen szintén küzdő Nottingham Forest, a Leeds United és a Wolverhampton ellen is pályára kell lépniük.