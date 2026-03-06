LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban
Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot. Szurkolók ezrei már a szünetben elhagyták a stadiont, azonban Igor Tudor vezetőedző három vereséggel a háta mögött is bizakodó maradt - jelentette a BBC.
A csütörtöki, Crystal Palace elleni mérkőzésen a Spurs ugyan korán vezetést szerzett, de Micky van de Ven szabálytalanságát követően a játékvezető büntetőt ítélt és piros lapot adott. Ezt követően a Crystal Palace mindössze tizenkét perc alatt háromszor is betalált az első félidőben. A londoni klub 2026-ban még egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni. A mostani, tizenegy meccses nyeretlenségi sorozat 1975 óta a leghosszabb. Ennél rosszabbat legutóbb 1935-ben produkáltak, amikor egy tizenhat mérkőzéses nyeretlenségi klubrekordot állítottak fel.
A második félidő kezdetére a lelátók jól láthatóan megritkultak, a maradó szurkolók pedig a lefújáskor hangos füttyszóval fejezték ki nemtetszésüket - jó részük már a meccs vége előtt hazaindult, szinte üresen hagyva a stadiont.
📸 - THE TOTTENHAM FANS HAVE HAD ENOUGH, THEY ARE ALL GOING HOME! pic.twitter.com/h9QqIPDRLh— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026
A hazai közönség utoljára 2025. december 6-án, a Brentford ellen ünnepelhetett bajnoki győzelmet. Joe Cole, a TNT Sports szakértője szerint "szorongás járta át az egész stadiont". Kiemelte, hogy a csapat játékából hiányzott a tűz és a harapósság, a szurkolók pedig úgy érezték, a játékosok már feladták a küzdelmet,
A statisztikák is riasztóak. A Spurs december 28. óta nyeretlen a bajnokságban, és január 7. óta összesen mindössze tizenhárom percig vezetett a mérkőzésein. Tudor kinevezése óta a csapat a ligautolsó a kapott gólok, a gólkülönbség, a várható gólok (xG) és a megszerzett pontok tekintetében egyaránt. Bár még kilenc forduló hátravan, a Tottenham mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna felett. A klub történetében most először fordult elő, hogy kilenc egymást követő meccsen legalább két gólt kapjanak.
A stadionon kívül a szurkolók a BBC Sportnak arról beszéltek, hogy a klub történelme legrosszabb pillanatait éli át, és többen már valószínűbbnek tartják a kiesést, mint a bennmaradást. Volt, aki a játékosokat hibáztatta az "egókkal teli" öltöző miatt, míg mások a vezetőség átigazolási politikáját bírálták. Szerintük hiányoznak a gólerős támadók, és az időközben felgyülemlett sérülésekre sem érkezett megfelelő pótlás.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
29
|
7
|
10
|
12
|
37
|
48
|
-11
|
31
|
16.
Tottenham Hotspur
|
29
|
7
|
8
|
14
|
39
|
46
|
-7
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
29
|
7
|
7
|
15
|
28
|
43
|
-15
|
28
Tudor a kinevezésekor még "százszázalékos" bizonyossággal jelentette ki, hogy a csapat nem esik ki a másodosztályba. A tréner a legújabb vereség után is optimistán nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy a Crystal Palace elleni meccsen "látott valamit" a csapatból, és a sérültek visszatérésével érkezni fognak a győzelmek is. A szakértők ugyanakkor megjegyzik: a vezetőedző három meccs utáni menesztése egyenes beismerése lenne annak, hogy már a kinevezése is rossz döntés volt.
A Tottenham következő bajnoki mérkőzése március 15-én lesz a Liverpool vendégeként. Ezt követően a kiesés ellen szintén küzdő Nottingham Forest, a Leeds United és a Wolverhampton ellen is pályára kell lépniük.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
