A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban

Pénzcentrum
2026. március 6. 16:44

Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot. Szurkolók ezrei már a szünetben elhagyták a stadiont, azonban Igor Tudor vezetőedző három vereséggel a háta mögött is bizakodó maradt - jelentette a BBC.

A csütörtöki, Crystal Palace elleni mérkőzésen a Spurs ugyan korán vezetést szerzett, de Micky van de Ven szabálytalanságát követően a játékvezető büntetőt ítélt és piros lapot adott. Ezt követően a Crystal Palace mindössze tizenkét perc alatt háromszor is betalált az első félidőben. A londoni klub 2026-ban még egyetlen bajnokit sem tudott megnyerni. A mostani, tizenegy meccses nyeretlenségi sorozat 1975 óta a leghosszabb. Ennél rosszabbat legutóbb 1935-ben produkáltak, amikor egy tizenhat mérkőzéses nyeretlenségi klubrekordot állítottak fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A második félidő kezdetére a lelátók jól láthatóan megritkultak, a maradó szurkolók pedig a lefújáskor hangos füttyszóval fejezték ki nemtetszésüket - jó részük már a meccs vége előtt hazaindult, szinte üresen hagyva a stadiont. 

A hazai közönség utoljára 2025. december 6-án, a Brentford ellen ünnepelhetett bajnoki győzelmet. Joe Cole, a TNT Sports szakértője szerint "szorongás járta át az egész stadiont". Kiemelte, hogy a csapat játékából hiányzott a tűz és a harapósság, a szurkolók pedig úgy érezték, a játékosok már feladták a küzdelmet,

A statisztikák is riasztóak. A Spurs december 28. óta nyeretlen a bajnokságban, és január 7. óta összesen mindössze tizenhárom percig vezetett a mérkőzésein. Tudor kinevezése óta a csapat a ligautolsó a kapott gólok, a gólkülönbség, a várható gólok (xG) és a megszerzett pontok tekintetében egyaránt. Bár még kilenc forduló hátravan, a Tottenham mindössze egy ponttal áll a kiesőzóna felett. A klub történetében most először fordult elő, hogy kilenc egymást követő meccsen legalább két gólt kapjanak.

A stadionon kívül a szurkolók a BBC Sportnak arról beszéltek, hogy a klub történelme legrosszabb pillanatait éli át, és többen már valószínűbbnek tartják a kiesést, mint a bennmaradást. Volt, aki a játékosokat hibáztatta az "egókkal teli" öltöző miatt, míg mások a vezetőség átigazolási politikáját bírálták. Szerintük hiányoznak a gólerős támadók, és az időközben felgyülemlett sérülésekre sem érkezett megfelelő pótlás.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M €
Edző: Igor Tudor
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
15.
Leeds United
29
7
10
12
37
48
-11
31
16.
Tottenham Hotspur
29
7
8
14
39
46
-7
29
17.
Nottingham Forest
29
7
7
15
28
43
-15
28
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

Tudor a kinevezésekor még "százszázalékos" bizonyossággal jelentette ki, hogy a csapat nem esik ki a másodosztályba. A tréner a legújabb vereség után is optimistán nyilatkozott. Úgy fogalmazott, hogy a Crystal Palace elleni meccsen "látott valamit" a csapatból, és a sérültek visszatérésével érkezni fognak a győzelmek is. A szakértők ugyanakkor megjegyzik: a vezetőedző három meccs utáni menesztése egyenes beismerése lenne annak, hogy már a kinevezése is rossz döntés volt.

A Tottenham következő bajnoki mérkőzése március 15-én lesz a Liverpool vendégeként. Ezt követően a kiesés ellen szintén küzdő Nottingham Forest, a Leeds United és a Wolverhampton ellen is pályára kell lépniük.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #válság #labdarúgás #kiesés #premier league #liverpool #tottenham #angol foci #crystal palace #nottingham forest

