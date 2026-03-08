A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
A Tottenham Hotspur az angol élvonal egyik leggazdagabb klubjaként egyre reálisabb kiesési veszéllyel néz szembe. Az első elemzések szerint ez akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat az egyesületnek - számolt be a BBC.
Kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs mindössze egy ponttal előzi meg a már kieső, 18. helyen álló West Ham együttesét azután, hogy csütörtökön csúfos, 3-1-es vereséget szenvedett a Crystal Palace-tól. December 14. óta tizenöt meccsből mindössze hét pontot gyűjtött a csapat, ami ebben az időszakban a liga legrosszabb mérlege. Igor Tudor vezetőedzői kinevezése sem hozott fordulatot, hiszen az új tréner eddigi mindhárom meccsét elveszítette.
A BBC Sport számításai szerint a kiesés a klub minden bevételi forrását súlyosan érintené. A Tottenham tavaly 690 millió fontos bevételt termelt, amivel a kilencedik helyen állt Európában. A 130 millió fontot kitevő jegybevétel drasztikusan csökkenne. A másodosztályú mérkőzéseken ugyanis nem lehet elkérni az átlagosan 76 fontos jegyárakat, ráadásul a nézőszám is garantáltan visszaesne. A közvetítési jogdíjakból származó bevételek szintén összeomlanának.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
15.
Leeds United
|
29
|
7
|
10
|
12
|
37
|
48
|
-11
|
31
|
16.
Tottenham Hotspur
|
29
|
7
|
8
|
14
|
39
|
46
|
-7
|
29
|
17.
Nottingham Forest
|
29
|
7
|
7
|
15
|
28
|
43
|
-15
|
28
A Premier League jövedelmező hazai és nemzetközi szerződéseiből kiesve a klub hatalmas összegektől esne el. Beszédes adat, hogy tavaly ennek a televíziós megállapodásnak köszönhetően még a feljutó Ipswich Town is több pénzt zsebelt be, mint az FC Barcelona. Emellett a Bajnokok Ligája közvetítési díjai is elúsznának. A rekordszintű, 269 millió fontos kereskedelmi bevétel szintén megcsappanna, mivel a Nike és az AIA cégekkel kötött, évi mintegy 70 millió fontos szponzori szerződések kiesési záradékot tartalmaznak.
A kiadások oldalán sem rózsás a helyzet. A játékosok szerződéseiben állítólag szerepel ugyan egy záradék, amely kiesés esetén a felére csökkenti a fizetéseket, de ez nem old meg mindent. Bár ez a lépés a tavalyi rekordot jelentő, 276 millió fontos bérköltséget 138 millióra mérsékelhetné, a működési költségek nem követnék ezt a drasztikus csökkenést.
A Spurs operatív kiadásai tavaly 260 millió fontot tettek ki, ami a harmadik legmagasabb összeg volt egész Európában. A rezsi nem lesz olcsóbb: egy másodosztályú, Norwich elleni esti mérkőzésen ugyanannyiba kerül a stadion kivilágítása és üzemeltetése, mint egy Premier League-rangadón. Ezen felül a klub 877 teljes munkaidős alkalmazottját továbbra is fizetni kell.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kiesés pénzügyi kockázata részben a klub évek óta tartó, túlzottan óvatos gazdasági stratégiájára vezethető vissza. Gareth Bale, a Spurs korábbi klasszisa a The Overlap podcastben arról beszélt, hogy az egyesületnek nagyobb kockázatot kellett volna vállalnia az átigazolási piacon. Véleménye szerint a Tottenham a kész sztárok helyett mindig fiatal, még fejlődő játékosokra épített, miközben a mai piacon már 80-100 millió fontot is ki kell fizetni egyetlen minőségi labdarúgóért. Amíg a rivális klubok sokkal hajlandóbbak voltak a pénzügyi kockázatvállalásra, addig a Spurs üzleti szempontból túl konzervatív maradt.
Az egyesület tavaly 129 millió fontos adózás utáni veszteséget könyvelt el, egy esetleges kiesés pedig tovább súlyosbítaná ezt a helyzetet. Ahogy Kieran Maguire sportközgazdász megfogalmazta: egy ilyen kaliberű klub számára a búcsú az élvonaltól nem egy egyszerű sportkudarc. Az angol labdarúgás jelenlegi gazdasági realitásait figyelembe véve az újjáépítés egy rendkívül nehéz, többéves projektet jelentene a londoni alakulat számára.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
Hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.
A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen.
Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban
Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot.
LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.