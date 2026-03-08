Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat

A Tottenham Hotspur az angol élvonal egyik leggazdagabb klubjaként egyre reálisabb kiesési veszéllyel néz szembe. Az első elemzések szerint ez akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat az egyesületnek - számolt be a BBC.

Kilenc fordulóval a bajnokság vége előtt a Spurs mindössze egy ponttal előzi meg a már kieső, 18. helyen álló West Ham együttesét azután, hogy csütörtökön csúfos, 3-1-es vereséget szenvedett a Crystal Palace-tól. December 14. óta tizenöt meccsből mindössze hét pontot gyűjtött a csapat, ami ebben az időszakban a liga legrosszabb mérlege. Igor Tudor vezetőedzői kinevezése sem hozott fordulatot, hiszen az új tréner eddigi mindhárom meccsét elveszítette.

A BBC Sport számításai szerint a kiesés a klub minden bevételi forrását súlyosan érintené. A Tottenham tavaly 690 millió fontos bevételt termelt, amivel a kilencedik helyen állt Európában. A 130 millió fontot kitevő jegybevétel drasztikusan csökkenne. A másodosztályú mérkőzéseken ugyanis nem lehet elkérni az átlagosan 76 fontos jegyárakat, ráadásul a nézőszám is garantáltan visszaesne. A közvetítési jogdíjakból származó bevételek szintén összeomlanának.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 876,50M € Edző: Igor Tudor Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Leeds United 29 7 10 12 37 48 -11 31 16. Tottenham Hotspur 29 7 8 14 39 46 -7 29 17. Nottingham Forest 29 7 7 15 28 43 -15 28 Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A Premier League jövedelmező hazai és nemzetközi szerződéseiből kiesve a klub hatalmas összegektől esne el. Beszédes adat, hogy tavaly ennek a televíziós megállapodásnak köszönhetően még a feljutó Ipswich Town is több pénzt zsebelt be, mint az FC Barcelona. Emellett a Bajnokok Ligája közvetítési díjai is elúsznának. A rekordszintű, 269 millió fontos kereskedelmi bevétel szintén megcsappanna, mivel a Nike és az AIA cégekkel kötött, évi mintegy 70 millió fontos szponzori szerződések kiesési záradékot tartalmaznak.

A kiadások oldalán sem rózsás a helyzet. A játékosok szerződéseiben állítólag szerepel ugyan egy záradék, amely kiesés esetén a felére csökkenti a fizetéseket, de ez nem old meg mindent. Bár ez a lépés a tavalyi rekordot jelentő, 276 millió fontos bérköltséget 138 millióra mérsékelhetné, a működési költségek nem követnék ezt a drasztikus csökkenést.

A Spurs operatív kiadásai tavaly 260 millió fontot tettek ki, ami a harmadik legmagasabb összeg volt egész Európában. A rezsi nem lesz olcsóbb: egy másodosztályú, Norwich elleni esti mérkőzésen ugyanannyiba kerül a stadion kivilágítása és üzemeltetése, mint egy Premier League-rangadón. Ezen felül a klub 877 teljes munkaidős alkalmazottját továbbra is fizetni kell.

A kiesés pénzügyi kockázata részben a klub évek óta tartó, túlzottan óvatos gazdasági stratégiájára vezethető vissza. Gareth Bale, a Spurs korábbi klasszisa a The Overlap podcastben arról beszélt, hogy az egyesületnek nagyobb kockázatot kellett volna vállalnia az átigazolási piacon. Véleménye szerint a Tottenham a kész sztárok helyett mindig fiatal, még fejlődő játékosokra épített, miközben a mai piacon már 80-100 millió fontot is ki kell fizetni egyetlen minőségi labdarúgóért. Amíg a rivális klubok sokkal hajlandóbbak voltak a pénzügyi kockázatvállalásra, addig a Spurs üzleti szempontból túl konzervatív maradt.

Az egyesület tavaly 129 millió fontos adózás utáni veszteséget könyvelt el, egy esetleges kiesés pedig tovább súlyosbítaná ezt a helyzetet. Ahogy Kieran Maguire sportközgazdász megfogalmazta: egy ilyen kaliberű klub számára a búcsú az élvonaltól nem egy egyszerű sportkudarc. Az angol labdarúgás jelenlegi gazdasági realitásait figyelembe véve az újjáépítés egy rendkívül nehéz, többéves projektet jelentene a londoni alakulat számára.