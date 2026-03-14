Március 14-én a futballszurkolókra egész napos mérkőzésdömping vár: Németországban a Bayer Leverkusen–Bayern München rangadó emelkedik ki.
Tovább menetelnek a Mercedesek: újra övék az első sor, Antonelli indul az élről
A Forma–1-es Kínai Nagydíj sanghaji időmérő edzésén a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót. George Russell technikai gondok miatt csak egy mért kört tudott teljesíteni a Q3-ban, de így is második lett, míg a harmadik helyet Lewis Hamilton szerezte meg.
Charles Leclerc és Lewis Hamilton Ferrarija végig a Mercedesek közelében volt az időmérőn, előzni azonban nem tudták a német gyártó autóit. A Mercedes az időmérő teljes hosszában meggyőző teljesítményt nyújtott. A csapat önbizalmát az is erősítette, hogy George Russell korábban megnyerte a sprintfutamot.
A sanghaji kvalifikáción Kimi Antonelli futotta a leggyorsabb kört, így vasárnap ő indulhat az első rajtkockából a Kínai Nagydíjon. Ezzel a Mercedes 19 éves versenyzője lett az F1 történetének legfiatalabb pole pozíciósa, Sebastian Vettel 2008 óta álló rekordját adta át a múltnak.
Russell az időmérőn is erős tempót diktált, ám a Q3-ban technikai problémák hátráltatták. Emiatt mindössze egyetlen mért kört tudott futni, ez viszont így is elég volt számára a második helyhez. A harmadik rajthelyet Lewis Hamilton szerezte meg.
A Kínai Nagydíjat vasárnap, magyar idő szerint reggel nyolckor rendezik. Itt van minden fontos tudnivaló a versenyhétvégéről:
