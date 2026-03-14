Mogyoród, 2025. augusztus 3.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Tovább menetelnek a Mercedesek: újra övék az első sor, Antonelli indul az élről

2026. március 14. 09:17

A Forma–1-es Kínai Nagydíj sanghaji időmérő edzésén a Mercedes fiatal versenyzője, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót. George Russell technikai gondok miatt csak egy mért kört tudott teljesíteni a Q3-ban, de így is második lett, míg a harmadik helyet Lewis Hamilton szerezte meg.

Charles Leclerc és Lewis Hamilton Ferrarija végig a Mercedesek közelében volt az időmérőn, előzni azonban nem tudták a német gyártó autóit. A Mercedes az időmérő teljes hosszában meggyőző teljesítményt nyújtott. A csapat önbizalmát az is erősítette, hogy George Russell korábban megnyerte a sprintfutamot.

A sanghaji kvalifikáción Kimi Antonelli futotta a leggyorsabb kört, így vasárnap ő indulhat az első rajtkockából a Kínai Nagydíjon. Ezzel a Mercedes 19 éves versenyzője lett az F1 történetének legfiatalabb pole pozíciósa, Sebastian Vettel 2008 óta álló rekordját adta át a múltnak.

Russell az időmérőn is erős tempót diktált, ám a Q3-ban technikai problémák hátráltatták. Emiatt mindössze egyetlen mért kört tudott futni, ez viszont így is elég volt számára a második helyhez. A harmadik rajthelyet Lewis Hamilton szerezte meg.

A Kínai Nagydíjat vasárnap, magyar idő szerint reggel nyolckor rendezik. Itt van minden fontos tudnivaló a versenyhétvégéről:

Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#sport #verseny #forma-1 #pilóta #mercedes #kína #lewis hamilton #autósport #f1 #f1hírek

EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

