Mindent tagad perében a volt Arsenal-focista: még mindig nem ismeri be, hogy erőszakolt volna

Thomas Partey, az Arsenal korábbi középpályása két újabb, nemi erőszakkal kapcsolatos vádpontban is ártatlannak fogja vallani magát – közölte ügyvédje a londoni Westminster Magistrates' Court pénteki tárgyalásán - írta meg a Sky Sports.

A 32 éves ghánai labdarúgót februárban vádolták meg kétrendbeli, 2020 decemberében elkövetett nemi erőszakkal. A pénteki előkészítő ülésen Partey személyesen nem jelent meg, mivel a bíróság felmentette a megjelenési kötelezettség alól. Ügyvédje, Emma Fenn azonban jelezte, hogy védence mindkét vádpontban ártatlannak vallja magát.

Az új vádak a korábban nyilvánosságra került ügyek nyomán kerültek felszínre. A sértett ugyanis azután tett feljelentést, hogy a Partey elleni korábbi vádemelésekről széles körben beszámolt a sajtó. A vád képviselője, Arabella MacDonald elmondta, hogy a mostani eset már egy negyedik sértettet érint.

Parteyt tavaly ötrendbeli nemi erőszakkal vádolták meg két nő sérelmére, emellett egy harmadik sértett ügyében szexuális bántalmazás miatt is eljárás indult ellene. A labdarúgó ezeket a 2021-re és 2022-re visszanyúló vádakat már korábban tagadta. Ebben az ügyben novemberben kezdődik a tárgyalás a londoni Southwark Crown Court-on.

Tan Ikram bíró a két új vádpontot a felsőbb bíróság elé utalta, így az eljárás április 10-én folytatódik. Parteyt óvadék ellenében szabadlábra helyezték, azzal a feltétellel, hogy nem léphet kapcsolatba a sértettel.

A több mint ötvenszeres ghánai válogatott játékos 2020-ban igazolt az Atlético Madridtól az Arsenalhoz mintegy 45 millió fontért, majd tavaly nyáron a spanyol Villarrealhoz szerződött.