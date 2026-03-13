Armand Duplantis csütörtökön tizenötödször is megdöntötte saját rúdugró-világcsúcsát. A svéd klasszis 6,31 métert ugrott az Uppsalában rendezett fedett pályás versenyen.
Hoppá! Skóciába mehet Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője: tényleg cserben hagyja a magyar bajnokot?
A Celtic vezetése a Fradi jelenlegi edzőjét, Robbie Keane-t tekinti az első számú jelöltnek a nyártól megüresedő vezetőedzői posztra. Eközben a klub a szezon végére nagyszabású strukturális átalakítást tervez a futballszakmai területen - írta a The Guardian.
A Ferencváros vezetőedzője mostani, valamint a korábban a Maccabi Tel-Avivnál végzett munkájával vívta ki a glasgow-i klub bizalmát. A Celtic irányítói úgy vélik, Keane nyitott lenne a skóciai váltásra, bár más brit klubok is versenyezhetnek a szolgálataiért.
A 2010-ben rövid ideig a Celtic játékosaként is szereplő edzőt korábban a Tottenhammel is összeboronálták Thomas Frank menesztése után. Az ír szakember azonban nem volt hajlandó elfogadni az ideiglenes megbízást, amelyet végül Igor Tudor kapott meg. A Celtic a hazai szezon végéig nem tesz hivatalos lépéseket, de egyértelműen Keane a legfőbb kiszemelt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Heart of Midlothian
|
29
|
19
|
6
|
4
|
52
|
24
|
28
|
63
|
2.
Celtic FC
|
29
|
18
|
4
|
7
|
53
|
31
|
22
|
58
|
3.
Rangers
|
29
|
15
|
12
|
2
|
51
|
25
|
26
|
57
A szezon végén lejár Martin O'Neill ideiglenes megbízatása a csapatnál. A 74 éves skót szakember akár hazai duplázást is elérhet a Celtickel. O'Neill segítője, Shaun Maloney a nyártól várhatóan a klub szakmai stábjában kap vezető szerepet.
A Celtic a szezont még Brendan Rodgers irányításával kezdte, aki botrányos körülmények között mondott le. Távozása után a klub ideiglenesen O'Neillt nevezte ki, majd Wilfried Nancyt szerződtette. Az ő katasztrofális szereplése azonban nyolc meccs és mindössze két győzelem után véget is ért. O'Neill visszatérése ugyan stabilizálta a helyzetet, de a Celtic jelenleg öt ponttal lemaradva a Hearts mögött áll a skót élvonalban.
A klub vezetőségében Craig Bellamynek és Jens Berthel Askounak is vannak támogatói. Bellamy helyzetét egyelőre bonyolítja, hogy a walesi válogatottal a világbajnoki pótselejtezőben érdekelt. Askou a Motherwellnél nyújtott teljesítményéért kapott elismerést. A Celtic háza táján azonban többen úgy vélik, hogy egy ekkora szintlépés túl nagy ugrás lenne számára.
Keane Izraelben már az első teljes szezonjában bajnoki címet szerzett, majd a tavalyi idényben a Ferencvárossal is megnyerte a magyar élvonalat. A Fradi jelenleg holtversenyben áll a tabella élén, és még az Európa-ligában is versenyben van. Csütörtökön a Sporting Braga látogatott Budapestre, a Fradi pedig 2-0-ra győzött a nyolcaddöntő első meccsén - nagy lépést téve a legjobb nyolc közé jutás felé.
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
