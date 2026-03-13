Hoppá! Skóciába mehet Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője: tényleg cserben hagyja a magyar bajnokot?

A Celtic vezetése a Fradi jelenlegi edzőjét, Robbie Keane-t tekinti az első számú jelöltnek a nyártól megüresedő vezetőedzői posztra. Eközben a klub a szezon végére nagyszabású strukturális átalakítást tervez a futballszakmai területen - írta a The Guardian.

A Ferencváros vezetőedzője mostani, valamint a korábban a Maccabi Tel-Avivnál végzett munkájával vívta ki a glasgow-i klub bizalmát. A Celtic irányítói úgy vélik, Keane nyitott lenne a skóciai váltásra, bár más brit klubok is versenyezhetnek a szolgálataiért.

A 2010-ben rövid ideig a Celtic játékosaként is szereplő edzőt korábban a Tottenhammel is összeboronálták Thomas Frank menesztése után. Az ír szakember azonban nem volt hajlandó elfogadni az ideiglenes megbízást, amelyet végül Igor Tudor kapott meg. A Celtic a hazai szezon végéig nem tesz hivatalos lépéseket, de egyértelműen Keane a legfőbb kiszemelt.

Skócia Celtic FC Piaci érték: 145,80M Edző: Martin O'neill Bajnokság: Scottish Premiership Jelenlegi helyezés: #2 Scottish Premiership helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Heart of Midlothian 29 19 6 4 52 24 28 63 2. Celtic FC 29 18 4 7 53 31 22 58 3. Rangers 29 15 12 2 51 25 26 57 Adatlap létrehozva: 2026.03.13.

A szezon végén lejár Martin O'Neill ideiglenes megbízatása a csapatnál. A 74 éves skót szakember akár hazai duplázást is elérhet a Celtickel. O'Neill segítője, Shaun Maloney a nyártól várhatóan a klub szakmai stábjában kap vezető szerepet.

A Celtic a szezont még Brendan Rodgers irányításával kezdte, aki botrányos körülmények között mondott le. Távozása után a klub ideiglenesen O'Neillt nevezte ki, majd Wilfried Nancyt szerződtette. Az ő katasztrofális szereplése azonban nyolc meccs és mindössze két győzelem után véget is ért. O'Neill visszatérése ugyan stabilizálta a helyzetet, de a Celtic jelenleg öt ponttal lemaradva a Hearts mögött áll a skót élvonalban.

A klub vezetőségében Craig Bellamynek és Jens Berthel Askounak is vannak támogatói. Bellamy helyzetét egyelőre bonyolítja, hogy a walesi válogatottal a világbajnoki pótselejtezőben érdekelt. Askou a Motherwellnél nyújtott teljesítményéért kapott elismerést. A Celtic háza táján azonban többen úgy vélik, hogy egy ekkora szintlépés túl nagy ugrás lenne számára.

Keane Izraelben már az első teljes szezonjában bajnoki címet szerzett, majd a tavalyi idényben a Ferencvárossal is megnyerte a magyar élvonalat. A Fradi jelenleg holtversenyben áll a tabella élén, és még az Európa-ligában is versenyben van. Csütörtökön a Sporting Braga látogatott Budapestre, a Fradi pedig 2-0-ra győzött a nyolcaddöntő első meccsén - nagy lépést téve a legjobb nyolc közé jutás felé.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA