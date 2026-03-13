2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 11.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A csapat a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtez
Sport

Hoppá! Skóciába mehet Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője: tényleg cserben hagyja a magyar bajnokot?

Pénzcentrum
2026. március 13. 11:43

A Celtic vezetése a Fradi jelenlegi edzőjét, Robbie Keane-t tekinti az első számú jelöltnek a nyártól megüresedő vezetőedzői posztra. Eközben a klub a szezon végére nagyszabású strukturális átalakítást tervez a futballszakmai területen - írta a The Guardian.

A Ferencváros vezetőedzője mostani, valamint a korábban a Maccabi Tel-Avivnál végzett munkájával vívta ki a glasgow-i klub bizalmát. A Celtic irányítói úgy vélik, Keane nyitott lenne a skóciai váltásra, bár más brit klubok is versenyezhetnek a szolgálataiért.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2010-ben rövid ideig a Celtic játékosaként is szereplő edzőt korábban a Tottenhammel is összeboronálták Thomas Frank menesztése után. Az ír szakember azonban nem volt hajlandó elfogadni az ideiglenes megbízást, amelyet végül Igor Tudor kapott meg. A Celtic a hazai szezon végéig nem tesz hivatalos lépéseket, de egyértelműen Keane a legfőbb kiszemelt.

Skócia
Celtic FC
Piaci érték: 145,80M
Edző: Martin O'neill
Jelenlegi helyezés: #2
Scottish Premiership helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Heart of Midlothian
29
19
6
4
52
24
28
63
2.
Celtic FC
29
18
4
7
53
31
22
58
3.
Rangers
29
15
12
2
51
25
26
57
Adatlap létrehozva: 2026.03.13.

A szezon végén lejár Martin O'Neill ideiglenes megbízatása a csapatnál. A 74 éves skót szakember akár hazai duplázást is elérhet a Celtickel. O'Neill segítője, Shaun Maloney a nyártól várhatóan a klub szakmai stábjában kap vezető szerepet.

A Celtic a szezont még Brendan Rodgers irányításával kezdte, aki botrányos körülmények között mondott le. Távozása után a klub ideiglenesen O'Neillt nevezte ki, majd Wilfried Nancyt szerződtette. Az ő katasztrofális szereplése azonban nyolc meccs és mindössze két győzelem után véget is ért. O'Neill visszatérése ugyan stabilizálta a helyzetet, de a Celtic jelenleg öt ponttal lemaradva a Hearts mögött áll a skót élvonalban.

A klub vezetőségében Craig Bellamynek és Jens Berthel Askounak is vannak támogatói. Bellamy helyzetét egyelőre bonyolítja, hogy a walesi válogatottal a világbajnoki pótselejtezőben érdekelt. Askou a Motherwellnél nyújtott teljesítményéért kapott elismerést. A Celtic háza táján azonban többen úgy vélik, hogy egy ekkora szintlépés túl nagy ugrás lenne számára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Keane Izraelben már az első teljes szezonjában bajnoki címet szerzett, majd a tavalyi idényben a Ferencvárossal is megnyerte a magyar élvonalat. A Fradi jelenleg holtversenyben áll a tabella élén, és még az Európa-ligában is versenyben van. Csütörtökön a Sporting Braga látogatott Budapestre, a Fradi pedig 2-0-ra győzött a nyolcaddöntő első meccsén - nagy lépést téve a legjobb nyolc közé jutás felé.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #skócia #edző #átigazolás #átigazolási hírek #magyar bajnokság #ferencváros #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:15
12:02
11:55
11:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
2026. március 13.
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
2
6 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
3
6 napja
Ki nem találod, mennyi Lionel Messi éves fizetése: kitálalt az Inter Miami ügyvezetője
4
6 napja
Kitálalt a legendás női sakknagymester: évtizedek óta folyik a bántalmazás
5
2 napja
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 11:55
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 11:50
Rendkívüli közleményt adott ki az államtitkár a benzinárstopról: erről minden autósnak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. március 13. 11:29
Zseniális: ez az ötlet forradalmasíthatja a paradicsomtermesztést